9人組アイドルグループ「Next☆Rico」が、待望の2ndシングル「TickTack」をリリースする。新メンバーの星合香乃がスポニチ東京本社でのソロインタビューに応じた。ステージで弾ける「目がなくなるくらいの笑顔」がトレードマーク。しかし、その完璧なパフォーマンスの裏には、財布をなくして大阪城を3時間さまよった過去を持つ、意外なほど“うっかり”で人間味あふれる素顔が隠されていた。（「推し面」取材班）

「私たちも最初は曲を聴いていなくて、タイトルだけ聞いていたんです。すごくワクワクするような、わちゃわちゃ感のある曲調でした！」

星合は新曲「TickTack」との出会いを、満面の笑みでそう振り返る。当初はかっこいい曲を想像していたが、良い意味で裏切られたという。「時計の音ってワクワクするじゃないですか。それが感じられるのがすごく好きだなと思いました」。

歌詞には「アタマ思わず クルクル クルクル パニック」という一節がある。この言葉に、自身の“人生最大級のパニック事件”を鮮明に思い出したという。「私の地元は名古屋なのですが、大阪が大好きで。半年に6、7回は一人で遊びに行くほどだったんです」。ある日、舞台を観ようと大阪城付近にいた時、ふと気がつくと財布がない。「3時間くらい、大阪城前をとんでもない顔でうろつく事件がありました」。

驚くことに、こうしたプチパニックは日常茶飯事だという。「なくし物、忘れ物はめちゃくちゃ多いです！」。ICカードを忘れて電車に乗り遅れかけたり、家の鍵を閉めたか不安で戻ったら今度はスマホを室内に忘れたり。ステージ上の完璧な姿からは想像もつかない、愛すべき“うっかり”な一面が垣間見えた瞬間だった。

しかし、ひとたびステージに立てば別人になる。何よりも大切にしているのは、パフォーマンスを心から楽しむことだ。「多分、自分でも目がなくなってしまうくらい笑顔で踊っているので、その楽しんでいる姿を見ていただけたらすごく嬉しいなと思います」。ダンスは幼い頃から続け、ステージに立つことが何よりも好きだった。その純粋な喜びが、観る者を引きつけてやまない最高の笑顔となってあふれ出す。

さらに、今回のシングルでは全く違う表情も見せるという。「『Oh My Pain』という曲は、『TickTack』とは真逆のかっこいい曲調なんです。かっこいい振り付けの時は、笑顔というよりかっこよく決めています」。パフォーマンスの楽しさを全身で表現する笑顔と、クールに楽曲の世界観を表現する鋭い眼差し。そのギャップもまた、大きな武器だ。

ステージを降りれば、ちょっとうっかり屋さん。でも一度ステージに立てば、誰よりも輝く笑顔で観客を魅了する。その抗いがたいギャップこそが、星合香乃というアイドルの最大の魅力なのかもしれない。