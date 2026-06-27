【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生か 気象庁予想天気図

気象庁発表の天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。

を画像で掲載しています。

【予想天気図】熱帯低気圧はどこで発生

気象庁の２７日（土）予想天気図に日本のはるか南東の海上で「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が現れました。

「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。

最大風速34ノットは最大風速17.2ｍで、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

【進路は？】雨風シミュレーション・７月７日（火）まで

シミュレーションでは「反時計回りの渦」が現れる前から、日本付近には「梅雨前線」による雨域が予想されています。

気になる「反時計回りの渦」は、７月１日（水）ごろから、はるか南東の海上に現れます。シミュレーションでは７月２日（木）になると、画面右下に出現し、かなり発達しながら日本の南に進む予想です。

ただ、このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。予想される「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報 （７月４日（土）まで）

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

７月になります、梅雨末期の大雨に警戒してください。

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