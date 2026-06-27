台風7号は種子島沖の海上を北寄りに進んでいます。奄美地方は強風域から抜けたとみられます。

■大隅、種子島・屋久島全域が強風域に

台風7号は、種子島の東およそ150キロにあって、1時間におよそ35キロの速さで北東に進んでいるとみられます。

▼中心の気圧は992ヘクトパスカル、

▼中心付近の最大風速は18メートル、

▼最大瞬間風速は25メートルです。

現在、大隅、種子島・屋久島地方の全域と、薩摩地方の一部が風速15メートル以上の強風域に入っています。奄美地方は強風域から抜けたとみられます。

■27日昼前にかけ強風のおそれ

27日はこれまでに、

▼徳之島・伊仙町で15．7メートル、

▼霧島市牧之原で15．5メートルの最大瞬間風速を観測しています。

県内は27日昼前にかけて強風のおそれがあります。予想される最大瞬間風速は、25メートルです。県内の沿岸海域は27日、うねりを伴った最大4メートルのしけが予想されています。

■1時間30ミリの激しい雨を観測

また、県内は台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になっていて、27日はこれまでに、▼肝付町で1時間に30ミリの激しい雨、▼錦江町で26ミリの強い雨を観測しています。

■土砂災害・強風・うねりを伴った

高波など注意気象台は、土砂災害、強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。

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