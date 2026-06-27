『博士ちゃん』番組史上最高額！１鉢２億円の盆栽“目利き”企画に織田裕二ら挑戦

本日6月27日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』の主演俳優・織田裕二、さらに戸田恵子をゲストに迎え、2時間スペシャルが放送される。

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「クイズ悪魔の3択」は、最も価値の高いものを当てる「イジワル3択クイズ」を博士ちゃんが出題する大好評企画だ。

今回は、「魚」、「書道」、「金魚」、「盆栽」という豪華4ジャンルで、博士ちゃんたちが難問を考案。織田VS芦田愛菜VSサンドウィッチマンが三つ巴のバトルを繰り広げる。

番組初登場の疋田詩花（ひきた・しいか）ちゃん（9歳）は、魚の耳石を集めている“耳石博士ちゃん”。彼女が出題するのは、宮城県塩釜産・最高級の天然本マグロを当てる難問だ。

選択肢に、マグロに似せた“コンニャク”がまぎれていると知った4人は「コンニャクを見抜けないワケがない！」と高をくくるが、試食をはじめると「えっ…!?」「ううーん…」と迷いはじめて…。

“美文字博士ちゃん”矢野明日香（やの・あすか）ちゃん（20歳）は、「日本を代表する一流書道家・武田双雲さんが書いた書はどれ？」という、サンドウィッチマンの2人にとって“因縁”のクイズを出題する。

実は、同様に双雲先生の書を当てる問題で、サンドウィッチマンは過去3回とも間違えるという大失態をしているのだ。

今回のお題は、「道」というひと文字の書。双雲先生から「躍動感に着目して」というヒントをもらった4人は、その躍動感を感じ取るため、自分たちも「道」の字を筆で書いてみることに。

ドラマ『北方謙三 水滸伝』で書をしたためる場面が話題になった織田。スタジオでも見事な「道」を披露するが、目利きでは「外したらどうしよう…」「こんなに難しいの!?」と悩む。

はたして織田は、双雲先生の書を見抜けるのか？ そしてサンドウィッチマンの2人は、今回こそ正解できるのか？

◆“番組史上最高額”2億円の盆栽がスタジオに！

初登場の“金魚博士ちゃん”鈴木康太（すずき・こうた）くん（9歳）が出題するのは、1匹11万円もの価値がある高級金魚を当てる問題。

織田は「いや、ちょっと自信ないんだけど…」と言いつつも、熱帯魚やメダカを飼育した経験から鋭く推理。はたしてその予想は当たるのか？

最後は、“盆栽博士ちゃん”清水ちえり（しみず・ちえり）ちゃん（19歳）が出題する、番組史上最高額、1鉢2億円の黒松盆栽を目利きする。

問題を聞いた4人は「2億!?」とビックリするが、ほかの選択肢は1000万円と80万円の価値と知り、伊達みきお（サンドウィッチマン）は「2億円と80万円は見分けできる男でいたい！」と意気込む。

はたして織田VS芦田VSサンドウィッチマンの三つ巴対決の結果は？

◆レトロ扇風機で埋めつくされる!?

後半は、スタジオゲストに戸田を迎えて、好きなものを集めすぎちゃった博士ちゃんたちの自宅部屋を大調査する企画が放送される。

今回は初登場の博士ちゃんが続々登場。まずは“エレベーター博士ちゃん”の部屋を取材。彼がサンタクロースにもらったというお宝とは？

また、“レトロ扇風機博士ちゃん”の扇風機だらけの自宅には、一同驚がく。彼の部屋に眠る、思い出の詰まったお宝とは？

全国の牛乳パックを集めている“ご当地牛乳パック博士ちゃん”は、その膨大なコレクションを披露するほか、牛乳を使ったおすすめレシピを伝授。これには戸田や芦田も「おいしい！」を連発する。

このほか、“昭和の遊び博士ちゃん”や“道路博士ちゃん”の部屋も紹介。博士ちゃんたちの情熱に、戸田も「面白すぎる！ 素晴らしい！」と感動する。