セネガルvsイラク 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第3節】(トロント)
セネガル 5-0(前半1-0)イラク
<得点者>
[セ]アビブ・ディアラ(4分)、イスマイラ・サール(56分)、パプ・ゲイェ2(59分、71分)、イリマン・エンディアイェ(82分)
<退場>
[イ]レビン スラカ(13分)
<警告>
[セ]アブドゥライェ セック(18分)、パプ・ゲイェ(81分)
[イ]アミル アルアンマリ(75分)、メルカス ドスキ(90分)
観衆:43,036人
└セネガル攻撃陣が大爆発!!後半ゴールラッシュで5発大勝!イラクは序盤の一発退場が響き力尽きる…
セネガル 5-0(前半1-0)イラク
<得点者>
[セ]アビブ・ディアラ(4分)、イスマイラ・サール(56分)、パプ・ゲイェ2(59分、71分)、イリマン・エンディアイェ(82分)
<退場>
[イ]レビン スラカ(13分)
<警告>
[セ]アブドゥライェ セック(18分)、パプ・ゲイェ(81分)
[イ]アミル アルアンマリ(75分)、メルカス ドスキ(90分)
観衆:43,036人
└セネガル攻撃陣が大爆発!!後半ゴールラッシュで5発大勝!イラクは序盤の一発退場が響き力尽きる…