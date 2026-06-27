セネガル攻撃陣が大爆発!!後半ゴールラッシュで5発大勝!イラクは序盤の一発退場が響き力尽きる…
[6.26 W杯I組第3節 セネガル 5-0 イラク トロント]
北中米ワールドカップは現地時間26日、I組第3節のセネガル代表対イラク代表を行い、5-0でセネガルが勝利した。3位突破を狙う直接対決に勝利したセネガルはこれでI組3位が確定し、決勝トーナメント進出は他グループの結果を待つこととなった。一方のイラクはグループリーグ3戦全敗でW杯を終えた。
前半4分、セネガルのコーナーキック。MFラミン・カマラからのボールをDFアブドゥライェ セックがヘディングで合わせてセネガルが立ち上がりに先制点を奪う。
セネガルペースで試合が進む中、前半9分にイラクのスローインをヘディングで跳ね返すとFWイスマイラ・サールがさらにヘッドでつなぎ、ゴール前へ。DFレビン スラカがクリアするもFWサディオ・マネに奪われ抜け出されそうになる。ペナルティエリアのギリギリ外ではあったが思わず手が出てしまい、ジャッジは一発レッドカード。オンフィールドレビューで決定機阻止の判定が下され、イラクはかなり早い時間帯で1人少ない状況になってしまう。
このフリーキックはマネが狙うもイラク守護神GKアフメド バジルがセーブ。追加点とはならず。10人のイラクは粘り強い守備で失点1のまま、前半を折り返す。
しかし後半11分のセネガル、高い位置で良い切り替えからカマラがボールを奪いドリブルで抜け出し、中に折り返すと詰めたのはサール。2-0と追加点を奪う。
後半14分には右サイド高い位置で今度はサールがボールを奪うと途中出場で入ったばかりのMFパプ・ゲイェが左足を振り抜く。ゴラッソが飛び出し、3-0とセネガルがリードを広げる。
止まらないセネガルは後半26分、途中出場のFWニコラス・ジャクソンがDFイスマイル・ヤコブスを走らせ、クロス。逆サイドこちらも途中出場のFWイリマン・エンディアイェがヘディングで落とすとまたもパプ・ゲイェが得意の左足を振り切る。再びネットを揺らし4-0。
後半37分にはイリマン・エンディアイェのスーパーミドルも飛び出し、終わって見れば5-0。1人少ないイラクをセネガルが圧倒する結果となった。
北中米ワールドカップは現地時間26日、I組第3節のセネガル代表対イラク代表を行い、5-0でセネガルが勝利した。3位突破を狙う直接対決に勝利したセネガルはこれでI組3位が確定し、決勝トーナメント進出は他グループの結果を待つこととなった。一方のイラクはグループリーグ3戦全敗でW杯を終えた。
前半4分、セネガルのコーナーキック。MFラミン・カマラからのボールをDFアブドゥライェ セックがヘディングで合わせてセネガルが立ち上がりに先制点を奪う。
このフリーキックはマネが狙うもイラク守護神GKアフメド バジルがセーブ。追加点とはならず。10人のイラクは粘り強い守備で失点1のまま、前半を折り返す。
しかし後半11分のセネガル、高い位置で良い切り替えからカマラがボールを奪いドリブルで抜け出し、中に折り返すと詰めたのはサール。2-0と追加点を奪う。
後半14分には右サイド高い位置で今度はサールがボールを奪うと途中出場で入ったばかりのMFパプ・ゲイェが左足を振り抜く。ゴラッソが飛び出し、3-0とセネガルがリードを広げる。
止まらないセネガルは後半26分、途中出場のFWニコラス・ジャクソンがDFイスマイル・ヤコブスを走らせ、クロス。逆サイドこちらも途中出場のFWイリマン・エンディアイェがヘディングで落とすとまたもパプ・ゲイェが得意の左足を振り切る。再びネットを揺らし4-0。
後半37分にはイリマン・エンディアイェのスーパーミドルも飛び出し、終わって見れば5-0。1人少ないイラクをセネガルが圧倒する結果となった。