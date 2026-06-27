全部ゴラッソ…デンベレが前半でハット!! フランスがノルウェーを4発撃破&3戦全勝で首位通過
[6.27 北中米W杯GL第3節 ノルウェー 1-4 フランス ボストン]
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループI第3節が27日に行われ、フランス代表はノルウェー代表に4-1で勝利した。3連勝を飾り、首位通過が確定。ノルウェーは2位での突破となった。
すでにラウンド32進出を決めていた両チームの1位通過を懸けた一戦。FWアーリング・ハーランドやMFマルティン・ウーデゴーアを温存したノルウェーに対し、フランスが序盤から襲いかかる。
前半7分、ピッチ中央でこぼれ球に反応したFWキリアン・ムバッペが右サイドに大きく展開。ボールを受けたFWウスマン・デンベレがペナルティエリア右に進入すると、切り返しから右足を振り抜き、GKエギル・セルビクがお手上げの強烈なシュートを左のサイドネットに叩き込んだ。
前半20分にはカウンターから再び中央のムバッペが右へパス。デンベレが中央へ運びながら左足で鋭いシュートを放ち、ゴール左隅に突き刺した。
ノルウェーは失点直後のキックオフから、FWアンドレアス・シェルデルップのパスをもらったMFセロニアス・アースゴーアがペナルティエリア中央から右足でゴール左に決め、前半21分に1点を返す。しかし、フランスの勢いは止まらない。
前半32分、MFオーレリアン・チュアメニがペナルティエリア右にパス。デンベレがキックフェイントを交えながら内側へ持ち出し、左足を振る。巻いたシュートがゴール左隅を射抜き、ハットトリックを達成した。
1-3で折り返したノルウェーは後半3分、FWオスカー・ボブがボックス内でDFテオ・エルナンデスのファウルを受け、PKを獲得する。同5分にキッカーのFWヨルゲン・ストランド・ラーセンが右足でゴール右を狙うも、GKマイク・メニャンに止められた。
その後もチャンスを作ったノルウェーだったが、ゴールを奪えずにいると、フランスが牙を剥く。後半アディショナルタイム4分、ペナルティエリア左脇のFWブラッドリー・バルコラからのクロスをFWデジレ・ドゥエがヘッドでゴール右に押し込み、ダメ押し弾を奪取。フランスがノルウェーとの直接対決を4-1で制し、3戦全勝の首位で決勝トーナメントに乗り込むことになった。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループI第3節が27日に行われ、フランス代表はノルウェー代表に4-1で勝利した。3連勝を飾り、首位通過が確定。ノルウェーは2位での突破となった。
すでにラウンド32進出を決めていた両チームの1位通過を懸けた一戦。FWアーリング・ハーランドやMFマルティン・ウーデゴーアを温存したノルウェーに対し、フランスが序盤から襲いかかる。
前半20分にはカウンターから再び中央のムバッペが右へパス。デンベレが中央へ運びながら左足で鋭いシュートを放ち、ゴール左隅に突き刺した。
ノルウェーは失点直後のキックオフから、FWアンドレアス・シェルデルップのパスをもらったMFセロニアス・アースゴーアがペナルティエリア中央から右足でゴール左に決め、前半21分に1点を返す。しかし、フランスの勢いは止まらない。
前半32分、MFオーレリアン・チュアメニがペナルティエリア右にパス。デンベレがキックフェイントを交えながら内側へ持ち出し、左足を振る。巻いたシュートがゴール左隅を射抜き、ハットトリックを達成した。
1-3で折り返したノルウェーは後半3分、FWオスカー・ボブがボックス内でDFテオ・エルナンデスのファウルを受け、PKを獲得する。同5分にキッカーのFWヨルゲン・ストランド・ラーセンが右足でゴール右を狙うも、GKマイク・メニャンに止められた。
その後もチャンスを作ったノルウェーだったが、ゴールを奪えずにいると、フランスが牙を剥く。後半アディショナルタイム4分、ペナルティエリア左脇のFWブラッドリー・バルコラからのクロスをFWデジレ・ドゥエがヘッドでゴール右に押し込み、ダメ押し弾を奪取。フランスがノルウェーとの直接対決を4-1で制し、3戦全勝の首位で決勝トーナメントに乗り込むことになった。