アシックスが卓球コミュニティ「LTTT」とのコラボシューズ発表　パリFW期間にイベント開催

「アシックス（ASICS）」が、パリファッションウィーク2027年春夏の期間中に、アメリカ・ロサンゼルスの卓球コミュニティ「リトルトーキョーテーブルテニス（Little Tokyo Table Tennis、以下LTTT）」とのコラボレーションポップアップを開催し、初となるコラボシューズ「GEL-RESOLUTION 5」を披露した。日本でも販売を予定しているが、発売日、価格は未定だという。

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LTTTは、ロサンゼルスの日本人街「リトルトーキョー」を拠点とした卓球コミュニティ。卓球アイテムを展開しているという共通点があったことから、アシックスが協業のオファーを持ちかけた。新作は、アシックスの高機能テニスシューズをタウンユース用にアップデートした「GEL-RESOLUTION 5」をベースモデルに採用。アッパーに同コミュニティを象徴する植物のモチーフを配したほか、カウンター部分に「LTTT」のロゴをあしらった。カラーはライムグリーンと、ホワイトをベースにしたマルチカラーの2色。どちらも卓球のコートでよく使われるカラーリングを採用したという。

パリのポップアップは、スポーツ、音楽、コミュニティが交差する体験型空間としてオープン。来場者はDJのミュージックパフォーマンスをBGMに自由に卓球を楽しむことができる。入場は無料で、会場では水のほか、抹茶ラテやほうじ茶ラテといったドリンクを振る舞っている。担当者は「パリオリンピックでフランスの選手が卓球で好成績を収めてから、フランスでの人気はうなぎのぼりで、競技人口は体感で2倍くらいにまで伸長している。今回のポップアップを通して、現地の人に競技の魅力を伝えられたら」と狙いを語った。