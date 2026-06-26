ゾフが新コンセプトストアをあべのキューズモールにオープン　ロリータアイウェアも用意

メガネブランド「ゾフ（Zoff）」が、新コンセプトストア「アグリカルチャー バイ ゾフ（AGREE CULTURE by Zoff）」を大阪・あべのキューズモールにオープンする。開業日は7月17日。

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同ストアは、カルチャーに触れることで生まれる共感を起点に、新たなアイウェアカルチャーの創造を目指すコンセプトストア。視力矯正や機能性にとどまらず、ファッションや趣味などの価値観を軸にアイウェアを選ぶ楽しさを提案する。

店舗デザインは、既存店舗よりもフェミニンで柔らかな印象を基調とし、石や木目調などの自然素材を取り入れたナチュラルな空間を採用。可動式什器を導入することで、シーズンや展開するカルチャーに合わせて売り場構成を変更できる設計とし、来店するたびに新たな発見が生まれる店舗づくりを目指すとしている。

店内では、「Zoff｜ちいかわ」や「Zoff｜DRAGON QUEST」など、これまで展開してきたコラボレーションアイテムを集約。一部アイテムはキャラクターの等身大パネルとともに展開し、作品の世界観を体感できる売り場とする。サングラスカテゴリーでは、UV100％カット機能を備えた「サンカットグラス」を通年で展開。ファッションアイテムとしてだけでなく、日常的な紫外線対策を目的としたアイケアアイテムとして提案する。また、店舗限定のリムレスフレームは、レンズやパーツを自由に組み合わせることで、自分好みの一本にカスタマイズすることができる。

そのほか、2025年10月に東京・原宿の竹下通りにオープンしたロリータアイウェア専門ショップ「Zolita TOKYO」で展開してきたアイテムもラインナップ。UV100％カットのクリアレンズを搭載したフレームにチャームを組み合わせ、自分だけのオリジナルアイウェアを制作できるカスタマイズサービスを提供する。

■AGREE CULTURE by Zoff

オープン日：2026年7月17日（金）

所在地：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール 1F

営業時間：10:00〜21:00