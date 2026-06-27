元サッカー日本代表の丸山桂里奈（43）が6月23日、Instagramを更新。夫で元プロサッカー選手の本並健治（62）の誕生を祝う姿を投稿した。

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「本日我が家の守護神が、62歳になりました」と投稿されたのは、“けんちゃん おたんじょうびおめでとう”と書かれたメッセージプレートが乗ったバースデーケーキの写真。丸山は「一緒にいる時間は毎日楽しくて、今だにふとJリーグ開幕を思い出すと、旦那さんが本並健治て震える時あるけど、大好きな人と家族になれて幸せだなと思います」としみじみ語った。

【画像】丸山桂里奈と本並健治らの家族集合写真（画像は丸山桂里奈 Instagramより引用）

丸山は「この先いろんなことがあるかもしれないけど、お互いを思いやりそしてとにかく娘を思う二人でいたいと思います」とつづり、「生まれてきてくれて、ありがとう、出会ってくれてありがとう 素敵な一年にしましょー」と感謝を伝えた。また、家族の集合写真や本並とのラブラブツーショットなど全6枚の写真が投稿されている。

この投稿にはInstagramユーザーから「出会うべきして出逢ったお二人」「最高な家族」「なんか幸せオーラが素敵すぎて、こっちも嬉しくなりました」「62歳だなんて信じられない」「いつまでも仲良しでいてください」といったコメントが寄せられている。