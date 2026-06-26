オープニングアクト × アンブロ、トラックパンツやリバーシブルジャケットなど3型を発売

ファッションディレクター ウルマ∞が手がける「オープニングアクト（OPENING ACT）」が、「アンブロ（UMBRO）」とのコラボレーションコレクションを発売した。6月30日までオープニングアクト公式オンラインストアで受注販売を行っている。

【画像をもっと見る】

第2弾となる今回は、第1弾で好評だったというセットアップアイテムとジャケットアウターの全3型をラインナップ。各アイテムにはコラボのために特別にデザインされたアンブロを象徴するダイアモンドロゴを縦に連ねたグラフィックをあしらっている。トラックジャケット（2万2000円）とトラックパンツ（1万9800円）には、ウールミックス素材のストライプ生地を採用。ジャケットアウター（2万7500円）は、表地はコットンタイプライター生地、裏地はマイクロフリース素材のリバーシブル仕様にしたほか、襟にリアルシープレザーを用いることでアクセントを加えている。

キーヴィジュアルには、お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎を起用。6月28日に開催する試着会では、コラボアイテムのほかに今後発売予定のオープニングアクトの新作も展示する。

◾️試着会概要

日程：2026年6月28日（日）

所在地：渋谷区神宮前3-42-11

時間：13:30〜18:30