日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの6万9610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
75889.37円 ボリンジャーバンド3σ
73226.91円 ボリンジャーバンド2σ
71080.00円 一目均衡表・転換線
70564.46円 ボリンジャーバンド1σ
70224.00円 5日移動平均
69610.00円 27日夜間取引終値
69360.88円 26日日経平均株価現物終値
68055.00円 一目均衡表・基準線
67902.00円 25日移動平均
65239.54円 ボリンジャーバンド-1σ
62577.09円 ボリンジャーバンド2σ
61652.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60937.87円 75日移動平均
59914.63円 ボリンジャーバンド3σ
57930.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54439.20円 200日移動平均
株探ニュース
75889.37円 ボリンジャーバンド3σ
73226.91円 ボリンジャーバンド2σ
71080.00円 一目均衡表・転換線
70564.46円 ボリンジャーバンド1σ
70224.00円 5日移動平均
69610.00円 27日夜間取引終値
69360.88円 26日日経平均株価現物終値
68055.00円 一目均衡表・基準線
67902.00円 25日移動平均
65239.54円 ボリンジャーバンド-1σ
62577.09円 ボリンジャーバンド2σ
61652.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60937.87円 75日移動平均
59914.63円 ボリンジャーバンド3σ
57930.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54439.20円 200日移動平均
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