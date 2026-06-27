　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの6万9610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

75889.37円　　ボリンジャーバンド3σ
73226.91円　　ボリンジャーバンド2σ
71080.00円　　一目均衡表・転換線
70564.46円　　ボリンジャーバンド1σ
70224.00円　　5日移動平均
69610.00円　　27日夜間取引終値
69360.88円　　26日日経平均株価現物終値
68055.00円　　一目均衡表・基準線
67902.00円　　25日移動平均
65239.54円　　ボリンジャーバンド-1σ
62577.09円　　ボリンジャーバンド2σ
61652.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60937.87円　　75日移動平均
59914.63円　　ボリンジャーバンド3σ
57930.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54439.20円　　200日移動平均

株探ニュース