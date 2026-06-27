27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの6万9610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



75889.37円 ボリンジャーバンド3σ

73226.91円 ボリンジャーバンド2σ

71080.00円 一目均衡表・転換線

70564.46円 ボリンジャーバンド1σ

70224.00円 5日移動平均

69610.00円 27日夜間取引終値

69360.88円 26日日経平均株価現物終値

68055.00円 一目均衡表・基準線

67902.00円 25日移動平均

65239.54円 ボリンジャーバンド-1σ

62577.09円 ボリンジャーバンド2σ

61652.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

60937.87円 75日移動平均

59914.63円 ボリンジャーバンド3σ

57930.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

54439.20円 200日移動平均



株探ニュース