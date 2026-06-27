グロース先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の676ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
882.64ポイント ボリンジャーバンド3σ
835.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
796.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
788.69ポイント ボリンジャーバンド1σ
762.76ポイント 75日移動平均
755.50ポイント 一目均衡表・基準線
755.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
741.72ポイント 25日移動平均
735.34ポイント 200日移動平均
694.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ
691.00ポイント 5日移動平均
689.50ポイント 一目均衡表・転換線
682.55ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値
676.00ポイント 27日夜間取引終値
647.77ポイント ボリンジャーバンド2σ
600.80ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
882.64ポイント ボリンジャーバンド3σ
835.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
796.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
788.69ポイント ボリンジャーバンド1σ
762.76ポイント 75日移動平均
755.50ポイント 一目均衡表・基準線
755.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
741.72ポイント 25日移動平均
735.34ポイント 200日移動平均
694.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ
691.00ポイント 5日移動平均
689.50ポイント 一目均衡表・転換線
682.55ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値
676.00ポイント 27日夜間取引終値
647.77ポイント ボリンジャーバンド2σ
600.80ポイント ボリンジャーバンド3σ
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