27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の676ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



882.64ポイント ボリンジャーバンド3σ

835.67ポイント ボリンジャーバンド2σ

796.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

788.69ポイント ボリンジャーバンド1σ

762.76ポイント 75日移動平均

755.50ポイント 一目均衡表・基準線

755.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

741.72ポイント 25日移動平均

735.34ポイント 200日移動平均

694.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ

691.00ポイント 5日移動平均

689.50ポイント 一目均衡表・転換線

682.55ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値

676.00ポイント 27日夜間取引終値

647.77ポイント ボリンジャーバンド2σ

600.80ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース