　27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の676ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

882.64ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
835.67ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
796.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
788.69ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
762.76ポイント　　75日移動平均
755.50ポイント　　一目均衡表・基準線
755.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
741.72ポイント　　25日移動平均
735.34ポイント　　200日移動平均
694.75ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
691.00ポイント　　5日移動平均
689.50ポイント　　一目均衡表・転換線
682.55ポイント　　26日東証グロース市場250指数現物終値
676.00ポイント　　27日夜間取引終値
647.77ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
600.80ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース