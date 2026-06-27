東海地方の今後の雨やそれに伴う交通への影響はどうなるのでしょうか?

【写真を見る】東海地方では夕方まで激しい雨の予想 24時間雨量は愛知100ミリ･岐阜80ミリ･三重120ミリ 東海道新幹線は始発から運転も今後影響の可能性あり

東海地方はこの後、夕方まで激しい雨の降る所があり24時間雨量は、愛知県で100ミリ、岐阜県で80ミリ、三重県で120ミリの見込みです。気象台は土砂災害などに、注意・警戒を呼びかけています。

交通への影響は?

JR東海によりますと、東海道新幹線は始発から運転していますが、今後、列車の遅れや運転見合わせなどの可能性があるほか、在来線も東海道線など以下の区間で始発から運転を見合わせます。



【始発から運転見合わせ】

･東海道線（上下） 関ケ原~米原

･中央線（上下） 中津川~塩尻

･紀勢線（上下） 尾鷲~新宮



この地方の高速道路では午前6時以降、東名高速の豊川インターチェンジと浜松西インターチェンジの上下線などで通行止めの可能性があります。