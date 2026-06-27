この記事をまとめると ■原付バイクはヘルメット義務化で自転車は努力義務 ■車道を走る電動キックボードがノーヘルOKなことに疑問の声がある ■速度の二乗で衝突エネルギーが増えることを考えると納得できる

原付は義務で電動キックボードは努力義務

電動キックボードでヘルメットが着用義務となっていないことに批判の声がある。

正方形型のナンバープレートをつけた電動キックボードは、特定小型原動機付自転車（以下、特定小型原付）に分類される。特定小型原付はノーヘルで公道を走れるのに、原動機付自転車（以下、原付バイク）はヘルメットを着用していないとヘルメット着用義務違反で、違反点数1点（罰金はなし）となっているのはおかしいという指摘だ。

その理由として、「原付バイクの制限速度30km/hに対して、特定小型原付は20km/hであり大差ない」という意見も見かける。たしかに「たった10km/hの違いであれば危険度はさほど変わらない」と感覚的には思いがちだ。

はたして、この速度差は大差ないといえるのだろうか。

結論からいえば、20km/hと30km/hの衝突時の衝撃を計算すると、かなり違いがある。

ご存じのように、衝突エネルギーというのは速度の二乗に比例する。そこで20km/hから40km/hまでの衝撃を高さに換算してみると次のようになる。

20km/hでの衝突：高さ1.6mから飛び降りた衝撃

24km/hでの衝突：高さ2.3mから飛び降りた衝撃（1.44倍相当）

30km/hでの衝突：高さ3.5mから飛び降りた衝撃（2.25倍相当）

40km/hでの衝突：高さ6.3mから飛び降りた衝撃（4倍相当）

いかがだろうか。20km/hと30km/hでは倍以上も衝撃が大きい。労働現場の安全基準では2m以上で作業することを高所作業と分類しているが、20km/hの速度が生む衝撃は高所作業にも当たらないほどのリスクといえる。

クルマの速度感覚からすると「20km/hと30km/hは大差ない」と感じてしまうかもしれないが、こうして高さに換算するとまったく違うレベルであることが理解できるだろう。

特定小型原付の危険度はそこまで高くない

しかも、特定小型原付は電気的なリミッターが働くため、平坦路では20km/h以上は出ない設計となっている。一方で、原付バイクはモノによっては50km/hくらいまでは出てしまう。生身で衝撃を受ける危険度からすると桁違いといえる。いずれにしても、物理の教科書的に計算すれば、原付バイクと特定小型原付が、同じような危険度ではないことは明確だ。

自転車も、じつは特定小型原付よりも速度的には危険度は高い。たとえば、身近な電動アシスト自転車は24km/h以上ではアシストしないことが定められている。上記したように、24km/hで衝突したときの衝撃は2.3mから飛び降りたのに等しいわけだから、単独事故でいえば電動アシスト自転車のほうが特定小型原付より速度ポテンシャルに関するリスクは大きい。

また、自転車でもスポーツタイプであれば50km/h程度で公道を走っているケースもある。こちらは、より危険度は高いといえる。

もちろん、特定小型原付についても速度リミッターの働く20km/hの衝突では、階段8段ぶんを飛び降りるくらいの衝撃となる。骨折くらいはしてしまうかもしれないし、打ちどころが悪ければ命にはかかわるだろう。だから特定小型原付のノーヘルを推奨する気はないし、ヘルメットを着用すべきだとは思う。

ところで、クルマを運転するドライバーは特定小型原付という名称や、20km/hという最高速度から原付バイクと同じくらいの速度で走るモビリティと認識してしまいがちだ。そうした認識が、冒頭で書いたような「電動キックボードはヘルメット着用義務にすべし」という主張につながるのだろう。しかし、特定小型原付は自転車よりも遅い、もっとスローなモビリティといえる。

公道というのは、クルマのためだけにあるわけではない。そして、混合交通においては質量の小さい交通弱者（速度が遅い移動体）ほど保護されるべきというのが大基本だ。

電動キックボードなど特定小型原付との混合交通に不慣れなドライバーからすれば、「余計なカテゴリーが生まれたせいで余計な気を遣うことになった」と感じるかもしれないが、それは驕りだ。交通強者こそ、あらゆる意味で余裕をもって公道を走る意識が、社会全体の安全につながるということを、あらためて肝に銘じてほしい。