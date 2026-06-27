北海道は２６日、物価高対策として全世帯に給付する「道民生活応援ポイント」について、少なくとも９市町村で申請できないなどのトラブルが確認されたと発表した。

影響は計１万２０００人以上に及ぶという。

同事業はアプリや郵送で申請すると、１世帯あたり最大５５００円分のポイントやギフトカードが給付され、道内の小売店や飲食店、ネット通販などで利用できる。申請受け付けと利用は２５日に始まった。

帯広市在住の２人から同日、「申請できない」と相談が寄せられたことを受けて道と市が調査した結果、同市の対象約９万人のうち、１万１２８２人がアプリで申請できない状態になっていることが判明した。

道によると、アプリ申請では世帯主のマイナンバーカードの情報をスマートフォンで読み取り、自治体が持つ世帯主情報と合致するか確認する手続きがある。しかし、市が道に提供した情報に誤りがあり、申請できない状態になったという。

このほか、知内町では世帯主ではない７１１人に案内はがきが送付されたほか、新得、洞爺湖、上ノ国、厚岸、標茶の５町と留寿都、中札内の両村でも登録漏れなどが確認された。影響の有無を確認中の自治体も２２市町村に上る。道などは順次対応を進めており、２７日までには解消される見込み。