FIFAワールドカップ2026で、日本代表が3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。元日本代表でセレッソ大阪の会長、森島寛晃さんと一緒にお伝えします。

■決勝トーナメント「緊張感あるゲーム続く」

日本代表はグループステージ2位での通過が確定しました。森島さんは日韓ワールドカップで決勝トーナメントを経験しています。

――決勝トーナメントはグループステージとまた変わったものになる？

森島寛晃さん

「グループステージは3試合で勝ち点を計算していくというところで、決勝トーナメントに上がるともう負けたら終わりですから、どこのチームもギアを上げてきます。そういった意味では、緊張感のあるゲームが続きます」

■去年の1勝のみ…「自由にさせないことが非常に大事」

決勝トーナメント1回戦は日本時間今月30日で、相手はブラジルです。

ワールドカップでは最多5回の優勝を誇り、“サッカー王国”とも称されます。日本は通算対戦成績で1勝11敗2分けと、去年1勝をあげたものの大幅に負け越しています。

――強豪・ブラジルに日本はどのように立ち向かうべき?

森島寛晃さん

「個人の力で打開していく選手がたくさんいます。そういった選手を自由にさせないということが、非常に大事なところかなという感じがします。日本は組織力があるので、1人がかわされても2人目がしっかりカバーする。そういったところで、相手の自由にさせないことが大事かなと思います」

――去年10月に日本代表はブラジルに勝利、この唯一の1勝をどうみる？

森島寛晃さん

「いままでトレーニングマッチでも勝てなかったくらいのチームに勝っていますから、それが大きな自信となって、メンバーは変わっていますけれども、十分戦えると思います」

■「上田選手の活躍なくして最高の景色まではいけないのでは」

――日本代表のカギになる選手は？

森島寛晃さん

「全員ですけれども、そのなかでもやはり上田綺世選手。日本のストライカー、点取り屋ですから。守備はもちろん皆でやるなかで、やはり点を取らないと決勝トーナメントというのは勝ち進んでいけないですから、そう考えるとセンターフォワードが点取るとチームの士気は高まりますので、上田選手の活躍なくしては、最高の景色まではいけないのではないかなと思います」

――点を取る上でブラジルのすきは？

森島寛晃さん

「ブラジルであっても、集中力の切れるタイミングはかならずあると思いますので、そういったチャンスを逃さない、決定力でしっかりものにする、そうするとかならず勝てると思います」

――ブラジルの守備はかたい？

森島寛晃さん

「1対1はやはり強いと思います。そこを今回のスウェーデン戦みたいに、チームでうまく突破してほしいと思います」

ブラジル戦は、日本時間今月30日午前2時からです。