面白かった「2026年4月期ドラマ」ランキング 第1位は“舘様”初主演作！
4月にスタートした2026年春ドラマが続々とフィナーレを迎えている。今回クランクイン！編集部では、2026年4月〜6月にかけて放送された「春ドラマ」から、「面白かった作品」をアンケート調査。第1位に輝いたのは、Snow Manの宮舘涼太が主演した『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）だった。
【写真】面白かった「2026年4月期ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2026年6月18日〜22日の5日間、4月にスタートした春ドラマの作品の中から、読者が「面白かった」と思った作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2208名から回答があった。
トップとなった『ターミネーターと恋しちゃったら』は、クランクイン！が最初に集計した「楽しみな春ドラマ」ランキング、前々回集計した「2話以降も見続けたい春ドラマ」ランキング、そしてクール中盤に集計した「いま一番面白い春ドラマ」ランキングに続き4冠達成となった。
本作は連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディ。主題歌はSnow Man「SAVE YOUR HEART」となっている。
ヒロインの大手出版社“文鳥出版”に勤務する神尾くるみを臼田あさ美が演じるほか、編集部員・副島昂樹役でTravis Japanの松倉海斗も出演していた。
宮舘にとって連ドラ初主演作。回答者からは初主演ながら堂々たる演技を見せる“舘様”への評価が多数を占め、そのほかにも「設定がぶっ飛んでて面白かったです」「原作がない分、展開が読めず、毎回ハラハラドキドキで目が離せませんでした」「笑って泣ける嫌な人が誰もいない幸せになれるドラマでした！」といった声が届いている。
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今回の結果は、クランクイン！が2026年6月18日〜22日の5日間、4月にスタートした春ドラマの作品の中から、読者が「面白かった」と思った作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2208名から回答があった。
本作は連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディ。主題歌はSnow Man「SAVE YOUR HEART」となっている。
ヒロインの大手出版社“文鳥出版”に勤務する神尾くるみを臼田あさ美が演じるほか、編集部員・副島昂樹役でTravis Japanの松倉海斗も出演していた。
宮舘にとって連ドラ初主演作。回答者からは初主演ながら堂々たる演技を見せる“舘様”への評価が多数を占め、そのほかにも「設定がぶっ飛んでて面白かったです」「原作がない分、展開が読めず、毎回ハラハラドキドキで目が離せませんでした」「笑って泣ける嫌な人が誰もいない幸せになれるドラマでした！」といった声が届いている。