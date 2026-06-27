「真似したい」「可愛い天使」本田翼、かわいい私服コレクション！【本日誕生日】
本日27日は、女優・モデルの本田翼の34歳の誕生日。女優、モデルとして活躍するほか、ゲーム配信も人気の一方、Instagramで「#ootd」（今日の服）のハッシュタグを添えて 披露する私服コーデには毎回「かわいい」「真似したい！」といったコメントが付き、好評を博している。今回は、本田が33歳の1年にインスタグラムで公開した私服コーデの数々をプレイバック！
【写真】スウェットもさすがの着こなし！ センスあふれる本田翼の私服フォトギャラリー
■ ドット柄キャミワンピがかわいい！
夏真っ盛りの昨年7月には、「EDIT.FOR LULU（エディット フォー ルル）」のドット柄キャミワンピースに、「LAGUA GEM（ラグア ジェム）」の厚底ブーツを合わせたスタイルを披露。肩にかけたPVCバッグは、自身がプロデュースするブランド「By ttt.（バイティースリー）」のアイテムで、コーディネートにアクセントを加えている。
ファンからは「めちゃくちゃお似合い。スタイル良すぎ」「凄くかわいいです」「めっちゃ可愛いのに…超セクシーだなんて…ズルい」など、称賛の声が多数寄せられた。
■ヘッドホンの“着こなし”までセンスの塊！
ゲームやアニメを愛好していることでも知られる本田。昨年8月には「葬送のフリーレンのアニメ2週目中です。そして最近は切ってのせるだけの簡単のっけご飯をよく作っております ＃私服」と当時の“推しアニメ”について報告しつつ、私服のソロショットなどを多数公開。青ストライプのシャツに黒のショートパンツを合わせた本田。白いヘッドフォンがファッションとしてもアクセントを与えている。
長い美脚とそれを強調するブーツも素晴らしく、ファンからも「可愛すぎる件」「ばっさーいつもかわいい」「やっぱり何着ても似合う」「あのちゃんぽい私服ですねー」と絶賛の声が上がった。
■ スウェットでさえこの着こなし！
今年2月には「スウェットがすきです」の一言とともに、SKIMSのブラウンのスウェット上下のセットアップにブーツ、そしてこちらもヘッドフォンを取り入れたコーデを披露。スウェットと言えば部屋着というイメージだが、本田にかかればオシャレに見える。
さすがの着こなしに、コメント欄にも「さすが着こなし上手いなぁ〜」「ダル着コーデなのに上品な肌見せでめっちゃ洗練された印象なのさすがおしゃれ番長すぎる」「良い着こなし」「かわいい〜 似合ってます…」といった感心する声が多数寄せられている。
■ 寒い冬こそミニスカ！ 雨の日のフェミニンなホワイトコーデも
■寒くても妥協なし！ ミニスカ×ブーツ姿
寒さが本格化した昨年12月には「さむいね！さいきん！風邪はやってるみたいですからどうかお気をつけてね」とファンの体調を気遣いながら、私服ショットを公開。Polo Bearのかわいらしいマフラーにインナーはデニム地、ロングブーツ、寒いといいつつもミニスカートを合わせており、ファッションには妥協がないことがうかがえる。
この投稿にファンからは「ばっさー！美しい」「かわちぃやん！脚長美脚女子」「めちゃくちゃ素敵です」などの声が集まっている。
■ 「可愛い天使だ」雨の日コーデに反響
今月には、夜景に映えるホワイトコーデを披露した本田。白いミニスカートのワンピースに、白いレースのアウターを羽織っており、よりフェミニンな印象を与えている。この日は雨だったようで、ライトグリーンのレインブーツがかわいらしい。
闇夜の中で一際目立つ白い本田には、「可愛い天使だ」「おしゃれえー」「今日のコーデも超似合っててもう天使が下界に舞い降りてる！」「白のレースワンピ可愛いい」といった声が寄せられている。
■ ミニスカ×黒ストの秋コーデがかわいい
秋が本番を迎えていた昨年11月には、「最近レディな方向に寄ってるよねって このpoloのストッキングはこういう系ではけっこう伝線しにくいのとサイズが2種類から選べるからめちゃくちゃおすすめなのといろが黒だけじゃなくグレーもあるっていうのもポイントで去年からめちゃくちゃ愛用してます 私が履いてるのはグレー（正式名称はダークチャコール）」とつづり、キャメルのセーターと黒のミニスカートを合わせたコーデを投稿。ミニスカから伸びる黒ストッキングの美脚がセクシーだ。
彼女のかわいいコーデを見たファンからは「ばっさ、足キレイ」「デニール決め悩むから助かる！」「美脚すぎませんか！」「着こなしが可愛いすぎるんだが」などの声が上がっている。
引用：「本田翼」Instagram（@tsubasa_0627official）
【写真】スウェットもさすがの着こなし！ センスあふれる本田翼の私服フォトギャラリー
■ ドット柄キャミワンピがかわいい！
ファンからは「めちゃくちゃお似合い。スタイル良すぎ」「凄くかわいいです」「めっちゃ可愛いのに…超セクシーだなんて…ズルい」など、称賛の声が多数寄せられた。
■ヘッドホンの“着こなし”までセンスの塊！
ゲームやアニメを愛好していることでも知られる本田。昨年8月には「葬送のフリーレンのアニメ2週目中です。そして最近は切ってのせるだけの簡単のっけご飯をよく作っております ＃私服」と当時の“推しアニメ”について報告しつつ、私服のソロショットなどを多数公開。青ストライプのシャツに黒のショートパンツを合わせた本田。白いヘッドフォンがファッションとしてもアクセントを与えている。
長い美脚とそれを強調するブーツも素晴らしく、ファンからも「可愛すぎる件」「ばっさーいつもかわいい」「やっぱり何着ても似合う」「あのちゃんぽい私服ですねー」と絶賛の声が上がった。
■ スウェットでさえこの着こなし！
今年2月には「スウェットがすきです」の一言とともに、SKIMSのブラウンのスウェット上下のセットアップにブーツ、そしてこちらもヘッドフォンを取り入れたコーデを披露。スウェットと言えば部屋着というイメージだが、本田にかかればオシャレに見える。
さすがの着こなしに、コメント欄にも「さすが着こなし上手いなぁ〜」「ダル着コーデなのに上品な肌見せでめっちゃ洗練された印象なのさすがおしゃれ番長すぎる」「良い着こなし」「かわいい〜 似合ってます…」といった感心する声が多数寄せられている。
■ 寒い冬こそミニスカ！ 雨の日のフェミニンなホワイトコーデも
■寒くても妥協なし！ ミニスカ×ブーツ姿
寒さが本格化した昨年12月には「さむいね！さいきん！風邪はやってるみたいですからどうかお気をつけてね」とファンの体調を気遣いながら、私服ショットを公開。Polo Bearのかわいらしいマフラーにインナーはデニム地、ロングブーツ、寒いといいつつもミニスカートを合わせており、ファッションには妥協がないことがうかがえる。
この投稿にファンからは「ばっさー！美しい」「かわちぃやん！脚長美脚女子」「めちゃくちゃ素敵です」などの声が集まっている。
■ 「可愛い天使だ」雨の日コーデに反響
今月には、夜景に映えるホワイトコーデを披露した本田。白いミニスカートのワンピースに、白いレースのアウターを羽織っており、よりフェミニンな印象を与えている。この日は雨だったようで、ライトグリーンのレインブーツがかわいらしい。
闇夜の中で一際目立つ白い本田には、「可愛い天使だ」「おしゃれえー」「今日のコーデも超似合っててもう天使が下界に舞い降りてる！」「白のレースワンピ可愛いい」といった声が寄せられている。
■ ミニスカ×黒ストの秋コーデがかわいい
秋が本番を迎えていた昨年11月には、「最近レディな方向に寄ってるよねって このpoloのストッキングはこういう系ではけっこう伝線しにくいのとサイズが2種類から選べるからめちゃくちゃおすすめなのといろが黒だけじゃなくグレーもあるっていうのもポイントで去年からめちゃくちゃ愛用してます 私が履いてるのはグレー（正式名称はダークチャコール）」とつづり、キャメルのセーターと黒のミニスカートを合わせたコーデを投稿。ミニスカから伸びる黒ストッキングの美脚がセクシーだ。
彼女のかわいいコーデを見たファンからは「ばっさ、足キレイ」「デニール決め悩むから助かる！」「美脚すぎませんか！」「着こなしが可愛いすぎるんだが」などの声が上がっている。
引用：「本田翼」Instagram（@tsubasa_0627official）