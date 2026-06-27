北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は各グループの最終節が進行している。決勝トーナメント進出国が続々と決まる中で、ネット上では中継中に度々流れるチャイム音が話題に。ネット上で反響が寄せられている。

W杯中継の視聴者が指摘したのが、試合中のスタジアムに突如響き渡る「ピンポンパンポン〜♪」のチャイム音だ。各組の最終節は同時進行。他会場の途中経過を知らせる際、このチャイム音が鳴るシステムになっている。

他会場の動向が即座に分かる一方で、ネット上では選手の集中を遮る懸念を指摘する声も。日本戦の最中にも鳴り、X上では様々な反応が上がった。

「会場のチャイム、うるさくね？」

「昭和っぽいチープさがたまらなく良い」

「やめてほしい。試合中の選手の集中途切れそう」

「館内放送みたいなお知らせ音なんなん？」

「せめて音鳴らすのはやめた方がよくないですかね」

「聞こえると一気にイオン感出るの分かるww」

「別に見てる人調べられるだろうし、選手に悪影響しかないと思うw」

「町内放送と勘違いする両親」

「他会場の動向を選手に知らせるかも含めて戦術やねんからピンポンパンポンするのやめてほしい」

「エンタメに寄りすぎ」

今大会では試合中に導入されたハイドレーションブレイク（給水タイム）に違和感の声が上がるなど、普段とは異なる光景に対するファンからの反応が多く見受けられている。



（THE ANSWER編集部）