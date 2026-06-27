南野拓実が久保建英について話した

森保一監督率いるサッカー日本代表は、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節スウェーデン戦（1-1）から一夜明けた現地時間6月26日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルでサブ組を中心にトレーニングを再開した。

メンターとして帯同するMF南野拓実が取材に応じ、負傷中のMF久保建英について話した。

W杯前まで南野が背負った背番号「8」を継承した久保だったが、オランダ戦で左膝を負傷。この日は別メニュー調整でピッチに姿を見せ、約45分間ボールを使いながら復帰への第一歩を踏み出した。

南野も久保と共にランニング姿もあり、笑顔も光った。自らが背負った「8」を継承した久保について「あいつは元気なので、特に励ます必要はないですけど」と話し、「決勝トーナメントに行って、あいつが帰ってくるまでみんな勝ち進むっていうこと信じてるし、タケもそれを信じてリハビリしてる」と久保の取り組みを見つめた。

話した内容も「全然メンタル的には全く元気なんで問題ない。今日もただ昨日の試合の話したり、膝のフィーリングどう？みたいなことしか話してないです」と普段と変わらない”いつも通り”だとした。

そして、「でも順調そうでしたね。あとは本人が言ってたのは、『試合に出たらアドレナリンが出たらやれるだろう』っていうところ。タケも『やれますね、絶対大丈夫』と言ってました」と復帰に向けて順調であることを強調した。（FOOTBALL ZONE編集部）