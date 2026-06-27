日本のW杯優勝オッズに変化

北中米ワールドカップ（W杯）の日本対スウェーデンを「BBC」で解説したのは、元イングランド代表FWのクリス・サットン。

1994-95年シーズンに伏兵ブラックバーンをプレミアリーグ優勝に導いたゴール・マシーンとして知られ、現在では辛口の評論家として活躍する。

そのサットンが試合終了直後に「ブラジルはこの日本と戦うことを歓迎してはいないだろう」と語った。

結果は1-1ドロー。1勝２分の勝ち点『5』でF組2位通過。これで決勝トーナメント初戦のベスト32戦の相手はC組首位通過のブラジルとなった。

相手は言わずと知れたサッカー王国。5度のW杯優勝は歴代最多。しかしその史上最強国との対戦となっても、イングランドの元名選手は日本の健闘を予言したのである。

試合前、日本、スウェーデンの両国ともに決勝トーナメント出場は濃厚だった。特にドローなら3位でも確実に決勝トーナメントに進めるスウェーデンが守備的に試合を進めて、チャンスが少ない試合――すなわち見どころが少ない試合になった。

しかしサットン氏はそんな試合展開で前半を0-0で折り返した後半開始直前に「プレースタイルから日本が優勢」と発言。日本の方が“ゴールに近い”と予言した。

その言葉通りに後半11分、FW前田大然がゴール前に躍り出て、MF堂安律が放った見事なスルーパスをワントラップして右足で流し込み先制点を奪った。

しかしその6分後の同17分、2024-25年シーズンにノッティンガム・フォレストで鬼神の如き活躍をして昨夏にニューカッスルに移籍したFWアンソニー・エランガが右サイドから対角線上に素晴らしい個人技のゴールを決めて1-1の同点とした。

約20メートルの距離からの豪快なフィニッシュだったが、驚くことに利き足ではない左足から放たれたシュートだった。

FW上田綺世とのワンツーから堂安がスウェーデンの最終ラインを切り裂く、まさに“キラーパス”を放ち、前田がきっちり決めた連携のゴールと、エランガの完全なる個人技でのゴールという対比が生まれ、解説者のサットンはその点を非常に面白がっていた。

そしてこの試合をつぶさに観たサットンは「日本はどのポジションの選手もボールを持ってあわてない」「非常にテクニカルなチーム」「スペースがなくてもカンフタブル（余裕がある）」「連携プレーがトリッキー」と語り、日本贔屓の発言が多かった。

日本は前回のカタール大会でドイツ、スペインを撃破した。4年前の二つの金星が“まぐれ”ではなかったと、今大会のオランダ戦での試合終了間際の同点弾、チュニジア戦の4-0快勝、そしてスウェーデン戦での無敗を守る1-1ドローで証明した。サッカー発祥国のイギリスで、この試合でのサットンの解説にも現れたように、日本に対する本当の意味でのリスペクトが生まれたと思う。

そしてそれはブックメーカーのオッズにも反映された。

英大手ブックメーカー「ウイリアム・ヒル」の日本優勝オッズは大会前の51倍が41倍に下がった。興味深いのは、日本と引き分けたオランダの17倍だったオッズが12倍に下がり、9倍で4番人気だったブラジルが13倍の5番人気に降格していることだ。

一方、日本時間の29日午前2時キックオフとなるブラジル対日本の90分対戦オッズはブラジル勝利の1.72倍に対し、日本勝利は4.8倍。ちなみにドローが3.5倍。もちろんブラジルが優勢だが、この数字からも日本の勝利は決して奇跡とは思われていない。

ブラジルとの戦いは、世界一を狙うなら不可避であり、どこかで必ず通る道だ。

一昔前なら悲壮感しか湧かなかった対戦だが、日本に対する真のリスペクトが生まれたイギリスにいる今、ブラジルとの対戦が楽しみで仕方がない気持ちになっている。（森 昌利 / Masatoshi Mori）