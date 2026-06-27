プロ野球楽天イーグルスが大混乱に陥っている。パ・リーグの最下位をひた走る中、交流戦期間中の6月10日に三木肇監督を休養させ、塩川達也監督代行を立てた。

【画像】「お世辞にも結果を残したとは言えません」吉井理人新監督と入れ替わるように退任が囁かれるのは…

そのまま塩川監督代行にシーズン最後まで指揮を執らせるかと思われていたが、17日、新監督に吉井理人前ロッテ監督（61）が就任すると発表したのである。



背番号はロッテ監督時代と同じ「81」

楽天とのつながりはゼロ…電撃就任のウラ側

球団の総帥である三木谷浩史オーナー（61）は「以前から吉井さんには注目していて、（元日本代表の）栗山（英樹）監督からの評価も聞いていた。ダメ元でオファーを出した」と語ったが、電撃就任のウラ側をスポーツ紙デスクが明かす。

「吉井監督はロッテ退団時のファンへの挨拶で『本当はもうちょっとやりたかったんですけど……』と未練を残す発言をしていた。

ただ、ヤクルト時代に同僚だった古田敦也氏のYouTube番組に出演した際には『（監督の役割が）いまのままなら（就任は）いいかな』と否定的な発言もしていた。現場と編成の権限が未分化である日本野球の監督業に疑問を投げかけていたのです」

ロッテとの間にはこんないきさつもあった。

「実はロッテは吉井氏の監督退任に当たって投手コーディネーター職などでの球団残留をオファーしていたが、吉井氏は受け容れなかった。監督からのキャリアダウンになるという判断だったのでしょう」（ロッテ関係者）

そんな吉井氏が楽天監督就任という「火中の栗を拾う」決断をした背景には異例の好待遇があったという。

GMの椅子もちらつかせる異例の好待遇

「吉井氏は、楽天には全くつながりはないが、三木谷オーナーから直接、『少なくとも3年は監督をやらせる』と長期契約を持ちかけられたと言います。

さらに、退任後は楽天のゼネラルマネジャー（GM）の椅子も用意するという破格待遇をちらつかせ、『編成と現場の役割分担をはっきりさせましょう』と日本野球の改革を訴えかけて口説き落としたそうです」（同前）

一方で気になるのは現GMである石井一久氏（52）の今後だ。楽天関係者が語る。

「三木谷氏と15年以上昵懇の仲だった石井氏は今シーズン限りでのGM退任が濃厚です。実質的な球団トップとして編成に携わってきたが、お世辞にも結果を残したとは言えません。

最近はファンからの批判が石井氏に向けられることも多かった。石井氏退任後は球団社長にGMを兼任させ、吉井氏が監督を退いた際には、GMにスライドさせる算段とみられます」

石井GMにとって、吉井氏はヤクルト時代の「先輩」。このチーム状況ではこうした「変化球」も致し方ないのかもしれない。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年7月2日号）