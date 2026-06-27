有岡城跡（伊丹市、写真：yako／PIXTA）

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第24回「軍師官兵衛！」では、荒木村重に幽閉されて1年が経ち、黒田官兵衛の心身が限界を迎える。そんな中、籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態が続き……。今回放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

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信長を恐れた？ 荒木村重が織田家を裏切った本当の理由

大河ドラマは歴史の知識がそれほどなければ「これから一体どうなるのか？」と物語の展開を楽しみにすることができるし、ある程度、歴史的な背景が頭に入っていれば「あの出来事はどのように演出するのだろう」という視点で期待が膨らむ。

今回の放送でクローズアップされた織田家の重臣・荒木村重の場合は「どのように信長を裏切るのか」、そして「籠城した有岡城からどんな気持ちで逃げ出したのか」という点に、歴史ファンの間では注目が高まっていた。

一時期は摂津一国の支配を任され、摂津守を叙任されるほど、信長から評価されていた村重。なぜ織田家に反旗を翻して毛利方についたのか。理由は諸説あるが、そのうちの一つが、今まで自分が摂津守として国衆たちと関係性を築きながら播磨平定を着実に進めていたにもかかわらず、秀吉にその座を取って代わられたことに不満があった──というものだ。

信長の性格については、実際に接したことがある宣教師のルイス・フロイスが〈非常に性急であり〉〈遷延することや、だらだらした前置きを嫌い〉と『日本史』で綴っている。せっかちな信長が、村重のスピード感に不満を持って、播磨平定を秀吉に託すことにしたのかもしれない。

家臣と妻子を置き去りに…荒木村重の有岡城脱出が非難されるワケ

そんな中、今回の大河ドラマでは、村重を「とにかく平穏無事に生き残りたいタイプ」として描写した。

自身の役目を秀吉にとられる格好になったことも「播磨やの備前やの任されてもどう思うようにいかず、いつ上様に叱られると思うともう恐ろしゅうて恐ろしゅうて。生きた心地がせんかったわ」という妻へのセリフで、胸中を説明させている。信長の厳罰ぶりを踏まえれば、その心情は理解できる。

ところがドラマでは、村重の家臣が毛利側と通じたことで、村重自身が信長から裏切りを疑われることになる。信長に一度疑われたら、もう二度と許してはもらえないだろう。そんな思いから村重は、裏切りに走らざるを得なかった……という背景が巧みに描写されていたように思う。

今回の放送では、いよいよ「籠城した有岡城からどんな気持ちで逃げ出したのか」という点が明らかになった。このときの村重の行動は『信長公記』に、こう描かれている。

〈9月2日の夜、荒木村重は五、六人を従え伊丹城を忍び出て、尼崎の城へ移って行った〉

「伊丹城」は有岡城の別名である。つまり天正7（1579）年9月2日の夜半、村重は城主でありながら、摂津・有岡城から脱出し、尼崎城へ向かったという。

もっとも城が敵に落とされる前に逃亡した城主は、村重だけではない。日向国（現・宮崎県）の伊東義祐（いとう よしすけ）は、島津軍が佐土原城に迫ると逃亡している。九州北部を支配した大友宗麟（おおとも そうりん）の息子である大友義統（よしむね）もまた、島津軍の勢いに怖気づいて、大友家の居城・府内から撤退し高崎山城へ逃げて、さらに龍王城へと逃亡している。

それにもかかわらず、村重がことさら悪者として描かれるのは、多くの家臣と妻子を置き去りにして逃げてしまい、その結果、惨劇が引き起こされたからだ。ドラマでも村重の非道な「逃げっぷり」に注目が集まることとなった。

ただの命惜しさか戦略か？ 荒木村重の有岡城脱出を巡る新解釈

「もし万が一の時は、この命に代えてもそなたのことは守る」

今回の放送で、トータス松本演じる荒木村重が妻の「だし」に吐いたセリフだ。史実における村重の行動を知る歴史ファンからの「そんなこと言っておいて、逃げるんかい！」という視聴者のツッコミを誘うようなセリフとなった。

だが、もう一つのパターンを想像した視聴者も、中にはいたかもしれない。それは「村重は命が惜しくて、家臣や妻子を置き去りにしたわけではなかった」という展開である。

状況的に村重の行動を擁護するのは難しそうだが、有岡城を捨てた後も村重が尼崎城や花熊城で応戦していることから、「実のところ、家臣や妻子も了承済みの戦略的な撤退だったのでは？」との見方もある。

『シリーズ・実像に迫る10 荒木村重』（天野忠幸著、戎光祥出版）では、次のように書かれている。

〈村重は、有岡城を支えているのは、尼崎城を経由する毛利水軍からの補給であると考え、妻のだしに有岡城を任せ、自らは尼崎城で兵站の維持に努めた。当主不在に際して、妻や後家が家臣をまとめて軍勢を率いた事例は、今川寿桂尼や赤松洞松院などがある〉

「兵站（へいたん）」とは、前線へ食料、武器、燃料などの軍需品を補給する活動のこと。これまで従来説をうまく取り入れながらの新解釈が繰り広げられてきた「豊臣兄弟！」のことだ。私は何かしら村重サイドの事情が描かれる可能性はあるなと考えた。

ドラマで、妻のだしが秀長からの調略に応じて村重を説得する敏腕ぶりをみせたことも、伏線になっているのではないか。村重もこの妻ならばと、有岡城を任せて、自身は後方支援のために尼崎城に向かったのでは？ などと考えたものの、ドラマはシンプルに「村重は自分の命惜しさに逃げた」という展開となり、SNSでは村重の小心ぶりが話題になった。

ドラマでは村重が一人で城を抜け出し地面に這いつきながら「わしは死にとうない、死にとうないんじゃ！ すまん！」と言い、置き去りにされた妻は「おのれ、村重ー！」と鬼の形相で激高。「そりゃ怒るよな……」と、『信長公記』に〈前代未聞〉と記された、とんでもない村重の逃亡劇に改めて思いを馳せることとなった。

『信長公記』が描く凄惨な処刑…置き去りにされた妻子の悲劇

この逃亡劇が悲惨なのは、置き去りにされた家来や妻子が無残に処刑されたところにある。『信長公記』では、次のように描写されている。

〈美しい妻女たちを、いかにも荒々しい武士たちが受け取って、幼児がいれば母親に抱かせたまま、次々と柱に引き上げ、磔に掛けた。そうして次々と鉄砲で撃ち殺し、または槍や薙刀で刺し殺した〉

悲しみ叫ぶ声は天まで届くほどだった、とも描写されており、ドラマでも生々しい処刑のシーンが描かれたが、妻だしの表情にはすでに怒りも悲しみもなかった。「殿、それでも、お慕い申し上げておりました」という境地に至ったのは、せめてもの救いだろう。

逃げおおせた村重が淡々と茶を点てる様子が印象的だったが、これほどまで生に執着を持ち、それをやり遂げた人物も戦国時代には珍しいように思う。

史実においても村重は、信長が「本能寺の変」で倒れた後、尾道から堺へ。秀吉に茶人として迎えられたとも言われている。その生への執着としたたかさは、戦国武将の評価の難しさを改めて感じさせる。

秀吉の「三木の干殺し」に抗い、家臣のため切腹した別所長治

村重とは対照的に腹を切ったのが、三木城に籠った別所長治である。「三木の干殺し」と呼ばれる、秀吉の苛烈な包囲戦によって、2年近くにわたって食糧を断たれると、城内では餓死者が続出した。

事態を受けて、当主の長治は弟の友之や叔父の吉親とともに切腹することを条件に、城兵の助命を秀吉に嘆願したという。『信長公記』には、こう記されている。

〈三人とも腹を切るので、城兵の命は助けてくれますようにと小森を使者にねんごろに懇願してきた〉

ドラマでは、叔父の吉親が最後まで降伏に抵抗を示すも、長治が「最後くらいはわしが決める」と断言するシーンがあった。

史実として長治は別所吉親と別所重棟という2人の叔父にバックアップされ、重棟に従って織田に味方したものの、吉親の意向で毛利派に寝返ったとされている。

長治がなかなかリーダーシップを発揮しづらい状況にいたことについては、当サイト過去記事【大河『豊臣兄弟！』で描かれた秀吉の記憶喪失、現代にも通じる「交渉のキーパーソン」読み違えの代償／2026年6月13日公開】で解説した。今回の放送では、そんな長治が当主としての意地を見せた格好となった。

豪胆な荒木村重が土壇場では命を惜しんで逃亡し、ドラマ上では頼りなげに描かれてきた長治が、最期には覚醒して家臣を守るために腹を切る──。

2人の城主をコントラストに描くことで、それぞれのキャラクターを多面的に深掘りしていたように感じた。そんな対照的な2人の生きざまを見ながら、秀長がどう成長していくのかも見守っていきたい。

次回「変事の予兆」では、安土城が完成し、祝宴の場では家臣たちが相撲を取ることに。そこで、信長の理不尽な命令が飛び出し、場は騒然とする。

【参考文献】

『現代語訳 信長公記』（太田牛一著、中川太古訳、新人物文庫）

『シリーズ・実像に迫る10 荒木村重』（天野忠幸著、戎光祥出版）

『図説 豊臣秀長 秀吉政権を支えた天下の柱石』（河内将芳著、戎光祥出版）

『豊臣秀長 シリーズ・織豊大名の研究』（柴裕之編、戎光祥出版）

『豊臣秀長のすべて』（新人物往来社編、新人物往来社）

『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』（真山知幸著、日本能率協会マネジメントセンター）

筆者：真山 知幸