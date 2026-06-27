【2026年ブレイク女優】元宝塚のゆいかれんが本誌に告白…！現場で「凄みを感じた２人の俳優」とは

「俺たちのゆい」と呼ばれ、男役を演じる役者からファンまで慕われていた宝塚歌劇団101期月組・娘役の結愛かれん。惜しまれつつも宝塚を去り、“ゆいかれん”としてドラマ・映画の世界へと活躍の場を移した。そんな彼女の初主演ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』が7月8日よりスタートする。宝塚歌劇団退団後の歩みや今作への思い、俳優としてのこれからまで、話を聞いた。

ラブコメで初ヒロインを務める

――2023年4月に宝塚歌劇団を退団されてから、3年が経ちました。

趣味に時間を使えたので充実してはいましたけれど、退団してすぐにお仕事があったわけではなく、お休みも多かったんです。

ここ最近はありがたいことに『低体温男子になつかれました』（TOKYO MX）、『GIFT』（TBS系）など、レギュラー出演の機会をたくさんいただけています。週のほとんどは撮影になることも多く、忙しく過ごせています。

――7月8日にスタートの『ドライな同期の溺愛癖』（BSテレ東）は初主演作品です。オフィスラブをテーマとした漫画が原作の作品ですが、出演の依頼が来たときは率直にどのようなお気持ちでしたか。

宝塚の舞台上で輝いている私の姿を好きになってくださったファンの方も多くいました。映像のお仕事に専念するために、舞台を離れることには後ろ髪を引かれるような思いもありました。

そこから3年かけて、やっと主演としてお芝居をさせてもらえる機会をいただけました。本当にうれしかったです。

これまでも恋愛をテーマにしたドラマに出演する機会はありました。たとえば、テレビ朝日のオシドラサタデー『リベンジ・スパイ』がそうです。ただ、私が演じた汐見明日香は大橋和也さん演じる主人公・菅原に片思いを寄せる役でした。これまではこの明日香のように恋が成就しない役が多かったんです。

実はちゃんとしたラブコメディー、それもヒロインを演じるのは今回の『ドライな同期の溺愛癖』が初めてです。

原作はもちろん最後まで読みました。オフィスラブをテーマにした作品ではあるものの、青春を感じさせるようなめちゃくちゃかわいいところもある。作品の魅力をうまく表現できるように撮影に臨みました。

圧倒された２人の俳優とは

――いろいろと魅力はあると思いますが、特にここを見てほしいというところは。

私が演じるヒロインの花澤彩芽は「匂いで人の心が読める能力」を持っているという役どころです。彼女は仕事面では優秀で周囲からは慕われているのですが、特別な力を持っているがゆえに、心に壁を作っていて恋愛には奥手。

そんな彩芽が藤林泰也君の演じる宮嶋翠と出会い、少しずつ人に対し心を開くようになり、人間的にも成長していく。私の演技を通して彼女の成長譚を一緒に楽しんでもらえたらと思っています。

もちろん『ドライな同期の溺愛癖』はラブコメでもあります。藤林君が演じる宮嶋が彩芽を妄想のなかで愛でるという、往年のトレンディドラマ的なクスっと笑えるシーンもところどころに挟まれているので、楽しみに見ていただけたら嬉しいですね。

――トレンディドラマが流行ったのはバブル期でしたけれど、そういった昔の作品にも普段から目を通しているのですか。

幼いころからドラマと映画が大好きなんです。今でも各クールで放映しているドラマは可能な限り全て見るようにしています。

今期、すごく面白かったのは『田鎖ブラザーズ』（TBS系）ですね。特に山中崇さんが演じる主人公である田鎖兄弟を長年支えてきた町中華「もっちゃん」の店主が素晴らしい。下町にいる、不器用ながらも実直に生きてきた町中華のおじちゃんが画面を飛び越えて実際に生きているような感覚を覚えたほどです。ただ、ただ、圧倒されました。

――これまでに名優、スターの方々とも共演されてきたと思います。そばで見ていて、すごさを感じた俳優さんはおられますか。

皆さんすごいのですが、あえてお名前を挙げるなら有村架純さん、山田裕貴さんでしょうか。もともと作品を見ていて心から尊敬するお二人でしたが、その気持ちを強くしました。一つ一つの役をどこまで深く突き詰めるかを常に考えている、お芝居にどん欲な姿もさることながら、共演者の方や周囲のスタッフさんへも常に気を配っていた姿も印象的でした。

ドラマの撮影ともなると、毎日朝早くから、ときには深夜まで続きます。そのなかで周囲にも配慮し、少しでも風通しが良く明るい現場を作れるようにふるまえるのは並大抵のことではありません。

ちょうどお仕事でお二人にお会いできたあとに『ドライな同期の溺愛癖』の撮影がありました。私自身もなるべく皆さんが気持ちよくお仕事ができる現場を作れるよう意識しました。

もちろん、実際にはスタッフや共演者の皆様にもすごく助けていただきました。相手役の藤林君が本当に明るくって(笑)。

朝から始まった撮影が次の日の明け方まで続いたこともありましたが、全然苦ではありませんでした。楽しい撮影の日々を過ごせたのは、ご一緒した皆さんのパワーがあってこそのものだと思っています。

「歩く食べログ」と言われています

――撮影時の思い出はありますか。

撮影がお休みの日に、お家で皆さんの分のフォカッチャとバナナケーキを焼いて振る舞いました。お世辞かもしれないですけれど、喜んでいただけたのがうれしかったですね(笑)。

――お料理はお好きなんですか。

実はそうなんです。忙しくても、自炊を心掛けています。食べることは好きなので、もちろん外食も大好き。「歩く食べログ」って言われるくらい、お店に詳しいんです（笑）。

――ちなみに得意料理は？

私の作るハンバーグとラザニアは特別級に美味しいと思います（笑）。

ハンバーグは必ず切った瞬間にジュワァっと肉汁が出るように作ります。うまく肉汁を閉じ込める秘訣があるんですよ。ラザニアは母から教わったホワイトソースが味の決め手です。

料理が好きになったきっかけは母だと思います。母の手料理が大好きで、いつも「どうやって作るの」とレシピを教えてもらっています。

宝塚時代との違いとは

――以前のインタビューで「べろべろになった日もストレッチは欠かしていない」とおっしゃっていたのを拝見しましたが、お酒もお好きなんですか。

好きなのですが、どうしてもお酒を飲むとむくんでしまうし、セリフを覚えるのにも差しさわりがあるので、最近はめっきり飲まなくなりました。

ただ、『ドライな同期の溺愛癖』の撮影後、共演者やスタッフの皆さんと女子会をして、久しぶりにお酒を飲みました。盛り上がりましたね(笑)。

――退団してすぐのころのインタビューでは舞台のお仕事との違いに悩んだとお話しされていましたが、映像のお仕事をするなかで手ごたえは感じておられますか。

フジテレビの『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』や『リベンジ・スパイ』、そして『GIFT』を経て、やっと自分なりのやりたいお芝居や、見せ方が見えてきたように思います。

映像作品の制作には多くの方が関わります。そして過酷な仕事でもあります。演じる私たちだけでなく、スタッフの皆さんとも一丸となって作品作りをするにはどうするべきか。自分がやるべきことと、やりたいことのバランスをどう取るべきか。

最初のうちは悩みました。ですがようやく自分のなかで、優先順位のようなものがはっきりしてきたように感じています。

宝塚時代との違いで言えば、宝塚では一部衣装が用意される以外はヘアメイクをいかにするべきか、総じて自己プロデュースをどうするか、全て自分で決めなければいけませんでした。一方で映像のお仕事では、スタイリストさんや衣装さんともご一緒します。こうした各分野のプロフェッショナルな方々からアドバイスを頂けたことも影響していると思います。

たとえば、マネージャーさんに「あなたは前髪を少し切った方が良い」と言われて『GIFT』からは長かった前髪を切って仕事に臨むようになりました。そこからは、以前はなかった自分よりも5歳ほど若い役の仕事も来るようになり、仕事の幅が広がりました。

いつか共演したい「俳優」とは

――以前のインタビューでは「刑事もの」や「サスペンス」をやりたいともおっしゃっていましたが、今後チャレンジしていきたいのはどのような作品ですか。

実は今回ストレートな恋愛ものに出演して、気持ちが変わってきているんです。

キュンキュンすることを画面の向こう側の人に伝えることは難しい。どう表現すればよいのか試行錯誤をするなかで、「恋愛ものは意外と奥が深い」と思うようになりまして。まだまだ、これからも恋愛ものにチャレンジしたいなと感じています。

また米倉涼子さんが主演を務めたドラマ『黒革の手帖』（テレビ朝日）が大好きなんです。横領事件をテーマにした作品ではあるのですが、米倉涼子さん演じる原口が女性一人で世界を変えていく姿には胸を打たれました。今の私にとってはとても大人っぽい役にはなってしまうと思います。でも一度はあの米倉涼子さんのような役どころを演じてみたい。

憧れで言うなら、天海祐希さんとご一緒したいと思っています。実際にお会いすることは、まだかなっていませんが、同じ宝塚歌劇団出身としてずっと憧れています。エキストラでも良いので何かの形で天海さんの作品に携わらせてもらいたいんです。

かなわなかったとしても、「嘘のない方」と評されることの多い天海さんと同じく、私自身も嘘のない、正直な人間でありたいと思っています。

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