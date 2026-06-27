【難解略語】「GIF画像」が何の略か分かりますか？　いざ聞かれると答えられない…

突然ですが、「GIF画像」が何の略か知っていますか？

学んで納得！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Graphics Interchange Format 画像」でした！

「GIF画像」の正式名称は「Graphics Interchange Format 画像」です。

GIFは、1987年にアメリカのCompuServe社が開発した画像ファイル形式です。最大256色までの色を扱うことができる形式で、ファイルサイズが比較的小さくなるという特徴があります。そのため、インターネット黎明期からウェブ上で広く使われてきました。

GIFの最大の特徴は、複数の画像を1つのファイルにまとめてパラパラ漫画のように表示できる「アニメーションGIF」の機能です。動画ファイルほどデータ容量が大きくならず、特別なプレイヤーなしでブラウザ上でそのまま再生できるため、SNSやメッセージアプリでの短い動画表現として現在も非常に人気があります。表情や動きを使ったリアクションとして日常的に活用されています。

一方で、扱える色数が256色に限られるため、写真のような色彩豊かな画像の表現には不向きです。写真にはJPEGやPNG形式のほうが適しています。GIFはイラストやアイコン、アニメーションなど、限られた色数でも十分表現できるコンテンツに最適なファイル形式といえます。

次回の難解略語もお楽しみに！

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