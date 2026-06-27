「もう限界です…」当事者・保護者・自治体の板挟みで擦り切れる教師の《残酷すぎるリアル》

「月100時間の残業」の意外な正体

「教員不足」が深刻化するなか、文部科学省は対策を急いでいる。社会人経験者が教員免許を取りやすくする制度や、採用試験の早期化・一部免除など、教壇に立つための入口を広げる施策が次々と進められている。

一見すると、なり手を増やすための有効な対策に見える。だが、教育現場の最前線からは「本当の問題はそこではない」「ズレている」といった声も上がっている。

前編『平均年収727万円でも「教員離れ」が止まらない…“月100時間残業”の学校現場で起きている人手不足の実態』では、教員の残業時間が民間企業の8〜10倍にも達している実態に触れた。

では、現場の教員たちの首を絞めているのは、具体的にどのような業務なのだろうか。実は、教員を追い詰めているのは、授業準備や採点だけではないという。

学校DXの最前線で現場を見てきた専門家に聞くと、日本の教育現場で長く「当たり前」とされてきた働き方の限界が見えてきた。

「教員が本来担うべき『教える業務』は、実のところ全体の半分程度にすぎません。残りの膨大な時間は、時間割作成、部活動の顧問、保護者対応といった『業務』に割かれています」

そう指摘するのは、前編に引き続き、学校業務の効率化を支援する小泉純氏（コトバンク株式会社 代表取締役）だ。彼は、一部のベテラン教員に過度な負担を強いているアナログな実態の象徴として「時間割作成」を挙げる。

「2000コマもある将棋盤のような枠に、いちいちラベルを貼って入れ替えている学校もあります。A先生の負担が重いからとコマを動かすと、今度はB先生の予定が合わなくなりパズルが崩壊する...。

結果として、『4時間連続授業』や『広い校舎の端から端へ、休み時間なしで移動させられる』といった、教員の肉体を酷使する理不尽なスケジュールが平気で組まれてしまうのです」（小泉氏、以下「」も）

「担任制度」はもう時代遅れ...

業務を肥大化させている要因は、手つかずのアナログな事務作業だけではない。日本社会が学校に対して抱く「過剰な期待」も、現場を擦り切らせている。

日本の学校では、学級担任がいじめ対応から進路指導、家庭内のトラブル相談に至るまで、生徒の生活全般のケアを抱え込む構造になっている。だが、海外の教育現場に目を向けると、この体制がいかに特殊かが浮き彫りになる。

「そもそも海外では、日本のような担任制度は一般的ではありません。生徒一人ひとりのあらゆる面を1人の教員が丸抱えするシステムは、教師と生徒の相性が合わなかった場合、生徒にとって地獄となってしまうハイリスク・ハイリターンの制度です」

複雑化する現代のいじめや不登校問題に対して、すべての教員が心理的ケアの専門家であるわけではない。

「専門のトレーニングを受けたカウンセラーなどにメンタルケア体制を分業化するほうが、組織として圧倒的に合理的です。しかし、『担任がすべてを見るべき』『それが美徳だ』とする古い慣習が邪魔をして、職務の切り分けが進んでいないのが実情です」

続けて、現場の具体例について次のように語る。

「クラス内でいじめや人間関係のトラブルが起きた場合、担任は放課後に関係する生徒を残し、話し合いの場を設けることがあります。当然必要な対応ではありますが、それだけで1〜2時間の残業が確定してしまうわけです。

本来なら専門家が介入すべきデリケートな問題まで、担任個人の自己犠牲という名の“やりがい搾取”で乗り切ろうとしているのです」

公立校だけDXが進まない“残酷な理由”

アナログな事務作業や、教員に集中しすぎた役割を減らすために、学校現場でもDXの必要性は叫ばれている。ところが、公立校での導入はなかなか進んでいない。

例えば、時間割作成システムを使えば、手作業で行っていた業務を大きく減らせる可能性がある。それでも導入が進まない背景には、「給特法」の存在がある。

公立校の教員には、残業代の代わりに、月給の数パーセント（※現在は4%、今後10%へ引き上げ予定）が「教職調整額」として一律で支給される仕組みがある。

「給特法による『残業代の定額制』があるため、公立校には、業務時間を減らそうというインセンティブが働きにくいのです。一般企業であれば、年間150時間の業務を削減できれば、人件費の削減にもつながります。

しかし学校では、業務を減らしても人件費が下がるわけではなく、システム導入費だけが新たな負担として見えてしまいます。一方で私立学校は、経営判断として合理性があるため、DXを進めやすいのです」

さらに現場の教員には、英語教育やプログラミング、ICT活用といった新しい業務が次々と降ってくる。一方で、それを断る権限はほとんどない...。

「すでに現場には時間の余裕がないところに、『パソコンを配ったから全教科で使ってほしい』『英語を話せるように指導してほしい』と要望が次々と降ってくる。現場の余力を十分に考えないまま仕事だけが増えていけば、教員離れが止まらないのも無理はありません。

本来、DXは既存業務を減らすためのものです。しかし現場では、『既存業務の削減』と『ICT教育などの新しい業務』が混同されてしまっている。その結果、DXまで“また仕事が増える話”として受け止められてしまうのです。

まず必要なのは、この2つを切り分けること。そして、新しいことを増やす前に、いまある業務を減らしていくことです」

AIで増えるのは、子どもと向き合う時間

教員不足や長時間労働を変えるには、「先生たちにもっと頑張ってもらう」だけでは、もう限界がある。まず必要なのは、教員の仕事をきちんと分け直すことだ。

授業や子どもへの対応のように、教員が担うべき仕事もあれば、テクノロジーや外部の専門人材に任せたほうがよい仕事もある。

採点や所見作成の補助、時間割作成、事務作業などは、その代表例だろう。

こうした仕事を少しずつ手放していかなければ、教員が本来向き合うべき子どもたちのための時間は戻ってこない。保護者や地域社会の受け止め方も、変わっていく必要がある。

「AIによる採点や所見の作成補助に対して、『手書きじゃないと冷たい』と批判する声も一部にあります。しかし、AIに任せられる定型業務を切り出すことで生まれた時間は、生徒一人ひとりと向き合う時間に充てられます。保護者側も、教員に完璧を求めすぎる意識を少しずつ変えていく時期に来ているのではないでしょうか」

もちろん、国による制度改革も必要だ。しかし、それを待っているだけでは、目の前で疲弊している現場はなかなか変わらない。

だからこそ、AIを使って減らせる仕事は減らす。民間の仕組みを使って、外部人材と学校をつなぐ。できるところから、現場の負担を軽くしていくしかない。

教員に何もかも背負わせる時代は、もう限界に来ている。

学校の仕事を分け直し、先生が子どもと向き合う時間を取り戻すこと。それが、教育現場を立て直すための現実的な一歩になるのだろう。

【あわせて読む】『子どもに「自由にしていいよ」と言う親ほど、じつは「残酷」なワケ…精神科医が指摘する「極端な放任主義」の危険性』

【あわせて読む】子どもに「自由にしていいよ」と言う親ほど、じつは「残酷」なワケ…精神科医が指摘する「極端な放任主義」の危険性