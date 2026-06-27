自立を成し遂げたのに、いまの暮らしを「貸与された平穏」と思い込んでしまう--ある女性に根差した「昏い思い出」と「過去のきらめき」

ある日突然、地球に宇宙人がやってきた--。

衝撃的なあらすじからはじまる、野沢きみさんのデビュー作『宝石のこえ』。

第20回小説現代長編新人賞を受賞した、今年いちばんの注目作を気鋭の書評家はどう読み解いたのか？

今回は、書評家の倉本さおりさんによる書評を紹介します。

「語らない」ことで進む物語

「かなし」。

かわいい。いとしい。心が惹かれる。しみじみとした情。つまりは愛着をともなう心の動き。

〈昔のさ、かなし、ってことば、なんで使わなくなっちゃったんだろうね。すごく、いいことばなのに〉

まったくもって同感だ。こんなにもかけがえのない、とりかえのきかない美しいことばを手放してしまうなんて！

同時に、その過程もなんとなく想像できる。愛が損なわれ、失われたと感じたときの身を切られるような痛みと苦しみ──「愛し」と「悲し」は不可分の感情で、人びとが生きてきた時間のぶんだけ後者の輪郭がまさってしまったのだと思う。

けれど、もしも「かなし」を「かなし」のままとどめおくことができたとしたら？ 誰かを恨んだり傷つけたりすることなく、ただ透きとおった美しい響きを湛えたまま完結させることを願えたとしたら？

その「かなし」はきっと、こんな物語のかたちをしているのではないか。

小説の舞台は、わたしたち読者が知る現在の日本の景色とそう変わらない。ただし、数年前に別の銀河系の宇宙人がやって来ている事実を除けば、の話ではあるのだが。

語られるなかで、ぽつぽつとこぼれ落ちる記憶

語り手の〈私〉は周囲には説明しづらい風変わりな仕事をしている。宇宙人たちに自分の声を聴かせ、その際に彼らが排出する「宝石」を回収するという仕事だ。かつて呆れるほど長い時間を戦争に費やした宇宙人たちは、平和と合理性を追求する過程で言語によるコミュニケーションを放棄した。その結果、付随して失われた「声」の虜になったのだという。

〈彼らにとって言葉や声は、私たちにとっての恐竜のようなものだったらしい。昔、確かに存在していて、想像することはできるけれど、おそらく永遠に見たり、触れたり、聞いたりはできないもの〉

宇宙人の脳にとっては人間の、とりわけ女性の声が甘美で心地よく響き、一定のラインを超えると色とりどりの美しい石を放出する。かくして〈私〉は政府主導のもと、都会の雑居ビルの一室にどこからともなく現れる宇宙人たちに向かって教科書を朗読し、対価として奨学金を得ることで独り暮らしを営んでいる。

母親との折り合いが悪く、生まれ育った街に対して憎しみにも近い嫌悪感を抱いている〈私〉は、中学生のときに宇宙人奨学金なる制度を知って以来、採用を目指してひたむきに努力をつづけてきた。念願かなって街を出ることに成功し、都会での暮らしにも慣れてきた頃、予備校でひとつ年下の男の子と出会う。おわりからはじまり、「了一」と書いて「りょういち」──こざっぱりとした朗らかで気持ちの良い性格の「りょうちゃん」や、同僚でいつも凜としていて自分が好きなものをよくわかっている「カナちゃん」とのやりとりが、それまで物語の基調となっていた〈私〉のモノローグの色合いをすこしずつ変容させていくのだ。

「品性のかけらもない、クソみたいな街」で十八歳まで生活したこと。ほとんど家にいない母親の代わりにおばあちゃんが育ててくれたこと。六歳でおばあちゃんが死んでしまった後は「のろちゃん」という、自分だってまだ幼いのに子供を抱えたやさしい女の子がしばらく家で面倒を見てくれたこと。のろちゃんに夫の金吾が暴力をふるっていたこと。金吾を殺そうと思ったこと──それこそ宇宙人の体から宝石がふいにまろびでるときのように、〈私〉のモノローグにはかつての記憶がぽつぽつとこぼれおちていく。すべてが順調そうに見える現在の暮らしぶりを「貸与された平穏」と表現する〈私〉のありようは、つねに予断をゆるさないギリギリの状況下で生きていかなくてはならなかった人間であることを窺わせる。りょうちゃんがどんなに熱心に勧めても、自分のために綺麗な服を買うことをためらう場面も同様だ。〈私〉はひとよりも早く自立を身につけた一方で、自分で自分を大切に扱うことが上手にできないのだ。

美しくて、さみしい小説に宿ったひとりの「生」

だが、すべてが昏い思い出ばかりではない。例えば、陰鬱ないじめのあった小学校にも物語の面白さを分かち合える友達がいたこと。家に帰りたくない自分のために中学校の休みのあいだも図書室を開けてくれる先生がいたこと。金吾に殴られた翌日ののろちゃんが、抜けた自分の歯をレジンで固めてキッチュな「宝石」にしてしまうエピソードには、泣き笑いのような愛おしさが詰まっている。それらはすべて、りょうちゃんという光があったからこそ振り返って見つめられた過去のきらめきでもある。

やがて仕事にも変化が訪れる。もっぱら学校の教科書ばかり朗読していた〈私〉が、ものいわぬ宇宙人に向かってささやかな身の上話を語り聞かせたり、思いつくままに歌ってみせたりするようになる。それは〈私〉が自らの人生を──自分自身の「声」の輪郭を認められるようになった瞬間だろう。

〈転がる石たちは正しい解釈を必要としないし、光が当たればきらめくだけ〉

なんて美しくて、さみしい小説だろう。硬くて、いじらしくて、潔くて孤独。結末はけっして甘やかではない。それどころか〈私〉がくだした決断は、正しくないのかもしれない。けれど物語の終盤、それまで明かされてこなかった〈私〉の名前がりょうちゃんの声によって照らされるとき──ひとりの人間の生が、ただただ透きとおった輝きとして現れる。いうなれば、この物語の結末は自分にとっての愛しきものたちを守るための、「たったひとつの冴えたやり方」なのだ。

野沢きみ『宝石のこえ』

ある日突然、地球に宇宙人がやってきた。人間の声を聴くと宝石のような物質を排出するらしい。私は彼らのその習性を利用して対価をもらう「宇宙人の店」で働く代わりに、大学に進学するための費用や生活費を奨学金として援助してもらっている。都会で新たな友人もでき、予備校で出会った了一と恋人になるなど日々を謳歌するが、親密になったはずの彼に、捨ててきた故郷の思い出をうまく話すことができず困惑する。自身の根っこを失い、枝葉にも寄りかかることもできなくなって、言葉の通じない、宇宙人に自らの過去を語り始める。

「変わり果てた姿」を生前の面影に。過酷で尊い「納棺師」の知られざる現実を、アカデミー賞映画監督と新人小説家が語り尽くす