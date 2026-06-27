ヒグマの奇襲にクマ撃退スプレーが間に合わなかった「登山者の絶叫」…専門家が明かす「スプレーの正しい扱い方」

ヒグマの“奇襲”に死を覚悟

2025年、国内ではクマによる人的被害が過去最多を記録した。環境省によると、全国で238人が被害を受け、うち13人が死亡。東北地方を中心に市街地への出没も相次ぎ、クマとの共存は全国的な社会問題となった。

2026年も再びクマ出没のニュースが増え始め、警戒の季節となった。万が一、われわれ一般人がクマに遭遇してしまった場合、できることはあるのだろうか。

「ヒグマが私をめがけて駆け出した瞬間、死ぬかもしれないと思いました」

こう話すのは、北海道有数の観光地である小樽市から、車で1時間半ほど西に向かった積丹半島の兜岬で、トレッキング中にヒグマに襲われ、九死に一生を得た銭函トレッキング(@zenibako_trek)さんだ。

小樽市在住の銭函トレッキングさんは、普段はアマチュア歴史研究家として活動しており、文献調査や現地調査を行った様子をSNSや自身のホームページなどで発信している。3月25日、積丹半島の兜岬付近で旧道の探索をしていたところヒグマに遭遇したという。

「全速力で逃げようと思った」

「ヒグマが私を見つけるなり、全速力で迫ってきたのです。この場所はめったに人が通りません。もしここで死んでも誰も気付いてくれないだろうなと諦めの気持ちもあったと思います。

ただ、気が付いた時には『ワーッ！』という大声が出ていて、クマの噛みつき攻撃もどうにかかわせました。この大声に反応したのか、クマはすぐに立ち去ってくれました」（銭函トレッキングさん）

実は、銭函トレッキングさんがヒグマに遭遇するのはこれで2回目だという。

「前回は気付かれる前に全力で逃げることで助かったので、とっさに頭に浮かんだのはその時の経験でした。しかし、今回は運悪く逃げる前にクマに襲われてしまい、同じ方法が使えなかった。クマが引き返していったのを見てすぐに岩陰に逃げ込みました。

そして、ヒグマと十分に距離が取れて、こちらに戻ってこないと確信できたタイミングで、スマホのズーム機能を使ってヒグマの写真を撮り、友人にLINEで知らせました。もし、ヒグマが本気で襲いかかってきたら人間に勝ち目はありません。今回は運に助けられた面が大きかったと思います。

ただ、北海道内の旧道や歴史の調査は私のライフワークでもりあります。引き続き注意を払いつつ、今後も対策をして山に入りたいと思っています」（銭函トレッキングさん）

クマを前に冷静でいられるか？

では、われわれ一般人がクマ出没の可能性がある山中などに入る場合、どのような備えがあるのだろうか。

世の中で、広く知られている備えとしては、まずクマよけの鈴がある。人の存在を知らせながら山に入ることであらかじめクマとの遭遇を回避する方法だ。また、万が一遭遇してしまった場合には、クマ撃退スプレーを噴射してクマの戦意を喪失させる方法もある。

北海道東部に位置する世界遺産「知床」で、自然環境の保全活動を行っている知床財団に話を聞いたところ、ヒグマに遭遇してしまった場合には、「とにかく落ち着くこと」が重要だという。ヒグマとの距離によって対処方法は変わる。

まず、100m程度の距離があり、クマがこちらに気付いていない場合は、クマに気付かれないようにそのまま立ち去れば解決する。また、50m程度の距離があり、クマがこちらに気付いている場合は、ゆっくりと両腕を高く上げて振りながら、万が一の突進に備えて、物陰に移動。周囲を冷静に観察しながら、ゆっくりとその場を離れることが推奨される。

問題なのが至近距離での突発的な遭遇だ。

突発的に走って逃げたり、大声で喚いたりするような行動は、クマを興奮させてしまう。とはいえ、逃げ切れそうにない場合は、倒木や石の上に立ち、自分を大きく見せ、大声を出したり音を出したり威嚇することで九死に一生を得られる場合もあるという。

クマが突進してきた場合には、クマ撃退スプレーをクマの目と鼻をめがけて噴射する。また、スプレーがない場合には、バックパックをプロテクターとして、うつ伏せになって顔と腹部を守り、首の後ろに手をまわして保護することが推奨されるという。

しかし、一般人が突発的にヒグマに遭遇した場合、とっさにこのような対策を取るのは難しいようだ。実際にヒグマとの遭遇で九死に一生を得た銭函トレッキングさんは、次のように振り返る。

「今回、クマよけの鈴は持っていましたし、カバンの中にクマ撃退スプレーも入っていました。でも、何か大きな獣の気配がすると思ったらすぐ目の前にクマがいた。あまりに突然の出来事で、スプレーを取り出す余裕はありませんでした。

ヒグマに突進された場合は正面から立ち向かって背中を見せない、というのが正しい対処法なのかもしれませんが、やはり過去の成功体験から背中を見せてでも全力で逃げたくなります」

スプレーには正しい扱い方がある

元知床財団職員でヒグマの生態に詳しい鳥獣対策コンサルタントで獣医師の石名坂豪氏は、「クマの追跡・捕食本能を刺激する可能性が高いことから、『クマに背中を見せて走ること』は非常に危険な行為」だと警鐘を鳴らす。

「ヒグマが本気を出せば時速40〜50kmで走ることができるため、人間の足で逃げ切ることは到底不可能です。今回助かったのは幸運な結果に過ぎないと思います」

では、今回の銭函トレッキングさんのように、突然クマの突進を受けた場合、どのように対処するのが正解だったのだろうか。

「見通しの悪い場所にさしかかる前に、クマ撃退スプレーを抜いた状態で慎重に歩くべきだったと思います。カバンの中にスプレーをしまっていたとのことなので、そもそもクマがいるとは予想していなかったのでしょう。

一番の備えは、クマを発見した時にすぐに取り出せるように専用ホルスターにスプレーを入れて、腰のベルトから吊り下げておくことです。スプレーを吹くタイミングは、クマが顔を向けて突進してきて10m以内に迫った時です。この際、自分の命を守るため、風向きなどは気にせずクマの顔面に向かって噴射することが重要です。そしてクマが反転したら、噴射をやめすみやかに避難し、近くに車があるなら車内などに逃げてください。

今回のクマの行動は、ブラフチャージという威嚇突進行動の可能性があり、1度では終わらないこともあります。最初の襲撃できちんと顔面にかかっていなければ、2度目もあり得る。スプレーは1回で使い切らずに、臨機応変に対応することが必要です。私が泊まり込みで山に入る際は複数のスプレーを持参することもあります」（石名坂氏）

ただ、クマ撃退スプレーの選び方には十分に注意したい。なぜなら、日本ではクマへの有効性がきちんと示されていない製品が広く流通しているからだ。

つづく記事〈「効果の怪しいクマ撃退スプレー」が大手通販サイトを汚染…クマの専門家が使い続ける信頼性の高いスプレーとは？〉で、そうした現状を詳しく解説する。

【つづきを読む】「効果の怪しいクマ撃退スプレー」が大手通販サイトを汚染…クマの専門家が使い続ける信頼性の高いスプレーとは？