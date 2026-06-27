【小林 雅一】10代の3割が「闇バイト募集を見た」と回答…子どものSNS禁止で親が頭を抱える「規制だけでは解決できない問題」

イギリスのキア・スターマー首相は先週、16歳未満の子供を対象にソーシャル・メディア（SNS）の利用を全面禁止する方針を発表した。

昨年12月、オーストラリアが世界で初めて子供のSNS利用を法律で禁止して以降、欧州や東南アジアを中心に次々と同様の政策が発表されている。世界的な潮流が形成される中、日本も否応無く対応を迫られている。

【前編】→なんと500万件以上のアカウントが凍結…「16歳未満SNS禁止」のオーストラリアで横行する、子どもたちの驚きの脱法手口

世界各国へと広がるSNS利用禁止の波

このオーストラリアの後を追うように、世界各国で子供のSNS利用を法的に禁止する動きが広がっている。

インドネシアやマレーシアでは既に今年春〜夏にかけて新法が施行され、16歳未満の子供に「高リスクなプラットフォーム（TikTokやインスタグラムなど）」の利用を禁止している。

フランス、ギリシャ、トルコなどでは15歳未満の子供に対するSNS禁止法案が既に可決され、今年〜来年にかけて施行される予定だ。さらに（前述の）イギリス、カナダ、スペイン、オーストリアなどでは、現時点で政府が禁止の方針を打ち出し、今後、法案の策定や法制化の審議に進んでいく段階だ。

SNSの利用禁止対象となる年齢は14歳未満から16歳未満まで、国によってバラツキがある。一方、中国では一律禁止ではないが、18歳未満を対象に年齢に応じた時間制限（22時〜翌朝8時までの利用禁止）など「青少年モード」の義務化を徹底している。

これらの中にあって、恐らく世界で最も規制が緩いのは米国であろう。国全体（連邦レベル）での一律禁止は「言論の自由」など憲法の規定から難しいと見られている。が、地方レベルではフロリダ州など一部の州で14歳未満のSNSアカウント取得を禁止する州法が可決された。またユタ州やテキサス州等では、18歳未満の青少年がSNSアカウントを取得する際には、親の同意を義務付けている。

また日頃から管理社会として国際的に有名なシンガポールでは、意外にもオーストラリアやイギリスのような「16歳未満は一律禁止」といった単純な規制法は作っていない。その理由は同国政府が「一律禁止にしても、子供は偽アカウントやVPNで必ず抜け道を見つけるため、効果が薄い」と見ているからだ（恐らく先行するオーストラリアの現状を分析してのことだろう）。

その代わりにシンガポール政府は、各種SNSを提供するIT各社を強力に拘束する独自のアプローチを採用している。たとえば政府による定期検査で、児童ポルノなど有害コンテンツの排除体制に重大な欠陥があると判断されたSNSに対し、警告を発した上で改善されなければプラットフォーム（SNS）その物へのアクセスを遮断する（＝子供のみならず大人の利用も禁止する）、といった厳しい措置が設けられている。

追い詰められたスターマー首相の一手

こうした中、先週新たにSNSの禁止方針を打ち出したイギリスのスターマー首相に対しては、その政治的意図に対する批判も上がっている。と言うのも、今年5月の地方選挙でスターマー首相率いる労働党が惨敗し、首相の退陣を迫る声が日増しに高まるなかでの発表だったからだ。

オーストラリアのケースに見られるように、たとえ効果が限定的でも、有権者である保護者らは子供のSNS禁止法を概ね支持している。一方、子供達つまり未成年者は有権者ではないので、スターマー首相のような政治家にとって格好の規制対象となる。つまり「子供を守る」という大義名分で親（有権者）の賛同を勝ち得て、それによって支持率の低下を何とか食い止めようとしている、という穿（うが）った見方をされたのだ。

だが、スターマー首相は以前から「（国際的な性犯罪事件の）エプスタイン事件に関与したイギリス政治家のアメリカ大使任命」などの責任を問われ、先日のイギリス統一地方選挙でも自ら率いる労働党が大敗するなど史上最低クラスの支持率に喘いでいる。

そうした中、今回の「子供SNS禁止」政策は「国民の関心をスキャンダルからそらし、支持を回復するための悪あがき（延命策）」とも受け取られかねず、ひょっとしたらこの政策を花道に退陣する可能性も小さくない（スターマー首相は今週、辞任の意向を表明した）。

最後に日本はどうかというと、政府はこれまでSNSの規制にはどちらかというと消極的だった。総務省や「こども家庭庁」などの専門家会合では「一律の年齢規制は望ましくない」「実効性に乏しい」などの見解が主流だった。「SNSは社会インフラや連絡手段として定着しており、それを一律に禁止すれば子供達の居場所を奪うリスクもある」というのが主な理由だ。

ただ、ここに来て世界的なSNS規制（禁止）の潮流が刺激となって、日本政府のスタンスも変わりつつある。

日本では昨今、未成年者がSNSを通じて性犯罪や闇バイト、いじめ、誹謗中傷などに巻き込まれるケースが後を絶たない。このため政府内のワーキング・グループがオーストラリアなどの先行事例をもとに、「年齢確認の厳格化」や「義務を果たさないプラットフォームに対するペナルティ」など新たな法整備に向けた検討を進めている。

国ではなく親の果たすべき義務なのか？

これら各国の動向を俯瞰すると、「子供達をSNSの脅威から守る」という大義名分は共通するものの、その実態は各国の法的状況や政治的思惑によって微妙に異なっている。そうした中、オーストラリアやイギリスなどの法的な一律禁止は必ずしも効果的な施策とは見られていない。

児童心理学などの専門家によれば、「SNSの一律禁止によって、子供達の自傷行為、うつ病、ネットいじめ等が大幅に減少するという質の高い調査結果やエビデンス（証拠）は存在しない」という（これは当然と言えば当然で、本格的なSNS禁止法やその効果に関する調査研究はまだ始まったばかりであるからだ）。

また英BBCの報道によれば、イギリス政府が今後16歳未満のSNS利用を実効的に禁止するためには、全年齢のユーザーに対し「顔のスキャン」や「身分証明書のアップロード」などプライバシーの侵害に抵触しそうな行為を強制することになる可能性が高いという。

このため一部専門家は、政府が子供のSNS利用を一律禁止するよりも、むしろ「各家庭の親が子供にスマホ自体を買い与えない等、経済的な主導権を握ることで対処すべきだ」と主張する。

因みに日本の中学生のスマホ所持率は現時点で約80〜90パーセント、高校生はほぼ100パーセントで「持ってない生徒を探す方が難しい」というレベルに達している。これは英米をはじめ世界的にもほぼ同様の傾向だ。

そうした中、「子供にスマホを持たせるな」という一部専門家の提言は極論かもしれないが、「本来、親の強い意志と権限によって家庭内で解決すべき問題を政府任せにするのは良くない」というのがポイントだろう。ハッキリ言えば国ではなく家庭の親達に対する「自己責任論」である。

IT企業側の責任も明確にすべき

こうした考え方は「一理ある」と言えなくもないが、最近の闇バイトに集まる高校生らの実態を見ると、どうもそうした自己責任論では済みそうもない。これらの犯罪は親の買い与えたスマホではなく、子供が自ら手に入れた「親に内緒のサブ端末」や「海外製アプリ」を駆使して行われており、もはや一般的な家庭が検知・遮断できるレベルを遥かに超えている。

もちろん、いわゆる「トクリュウ（匿名流動型犯罪）」など特殊詐欺の「受け子」や「出し子」は大人が過半数を占めるが、より凶悪な「強盗事件」に限ると、検挙された実行役の約4割を未成年者が占めている。また、十代の若者の約3割が「SNSで闇バイトの募集を見たことがある」と回答している。

これらのデータを見る限り、何らかの予防策が必要なことは間違いないが、それは単に「子供のSNS利用を禁止すればいい」という問題ではなさそうだ。むしろSNSなどプラットフォームを提供するIT企業側の責任を明確にして、国レベルで法的な防波堤を築くことが必要な段階に達したと見るべきだろう。

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