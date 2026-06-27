なぜ多くの農家は免税事業者を選ぶのか…その理由がわかった！消費税分が「益税」になる「農協特例」という「特権」

高市早苗政権が発足して以来、鈴木憲和農林水産相はコメ政策を大転換した。「令和のコメ騒動」の反省から石破茂前政権が掲げた減反政策の見直しやコメ増産などの農政改革方針を白紙撤回し、農林族の支持母体であるＪＡや中小零細農家の既得権益の維持・拡大を目指す「農政復古」に邁進している。

前編記事『高止まりするコメ価格は結局、農業票目当てか…農林族や鈴木農相が放つ「コメ農政復古の大号令」』より続く。

農林族の次の目標

まんまと減反政策を死守した自民党農林族とJAは、次の目標として農業予算の拡大や食料品の消費税に関わる「特権」の維持に血道を上げている。

農業予算を巡っては、やはり農水族やJAの意向を背景に“改悪”された「食料・農業・農村基本計画」に基づく新たな基本計画で打ち出された「農業構造転換集中対策期間」（2025―29年度）に、通常の予算とは別枠で総額２兆5000億円を投じる方針が、すでに決まっている。

石破政権時代に自民党幹事長だった農林族のドン、森山裕氏が主導して食料安全保障や強い農業の実現を名目に政府から取り付けたものだ。農地の大規模化や生産コストの低減を進めるため、土壌改良や灌漑などで農業インフラ拡充を図るとうたう。

農林族からすれば、石破前政権が打ち上げた減反政策見直し・コメ増産方針を容認する見返りの意味合いもあったはずだ。

そんな経緯を踏まえれば、高市政権に代わり、生産性が低い小規模な中小零細農家も保護する減反政策が維持されることになった以上、大規模な別枠予算の必要性は乏しいはず。にもかかわらず、農林族は一度手に入れた権益は決して手放さず、バラマキ農政を押し進めようとしている。

「コメは売るほどある」大臣

27年度から始まる水田政策の見直しに関しても、農林族は精力的に動いている。見直しの趣旨は、減反政策を支える主食用米から飼料米などへの転作を促す補助金の対象を水田から畑にも広げ、麦や大豆などを含めた自給率の向上を目指すもの。ただ、予算額が横ばいのままなら、稲作農家の取り分が減る恐れがあり、そんな事態を阻止しようと躍起の体だ。

6月8日には、自民党の食料安全保障強化本部や総合農林調査会、農業構造転換推進委員会、農林部会のトップ級幹部が官邸にズラリと顔を並べ、高市首相に水田政策の見直しに向けた提言を提出した。

営農環境が不利な中山間地域の支援強化や、農法の転換に伴うコストや減収を補う新たな補助金制度の創設などを求めたのが柱で、農業予算の拡大を企図したものであるのは明白だ。

首相との会談後、農業構造転換推進委員長の江藤拓氏は「しっかりやってほしいと激励された」などと得意顔で語ったが、同氏は「令和のコメ騒動」の渦中にあった農相時代にコメの値崩れを懸念するJAの意向に配慮して政府備蓄米の放出を渋った人物だ。

挙げ句の果ては「コメは買ったことがない。支援者の方々がコメをたくさんくださるので、売るほどある」などという国民感情を逆なでする失言で大臣を事実上更迭されている。いくら「生産基盤の強化」や「コメの安定供給」などと耳当たりのいい言葉を繰り返したところで、JAを含めた農林ファミリーの利権拡大を狙っているのは一目瞭然である。

バラマキ農政の弊害

中山間地の農業支援を含めた国の交付金を巡っては、会計検査院が今年2月、杜撰な運用を指摘したばかりだ。農地の保全をうたう制度でありながら、実際には宅地や駐車場に転用されていたり、草刈りも行われないまま荒れ地として放置されていたりした不適切な事例が多数見つかった。

19―24年度に少なくとも２億2000万円が過大に交付されていたという。バラマキ農政の弊害を露呈したものだが、農林族も農水省も一切反省の色はうかがえない。

JAや農林族の貪欲ぶりを如実に表すのが、高市首相が実現に執念を燃やす食料品の消費税率を2年間ゼロにする減税を巡る身勝手な要望だろう。

課税売上高1000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されており、こうした免税事業者が販売先から受け取った消費税分は国に納付されず、事業者の懐に入る「益税」と呼ばれ、問題視されてきた。JAによると、農業事業者の85％、約70万の農家が免税事業者というが、食料品の消費税率がゼロになると、不都合な事態が生じる。

これまでスーパーなどの販売先から代金とともに受け取る消費税分がなくなることで、農家の収益が悪化するというのだ。JA全中の神農佳人会長は「農家は肥料の仕入れなどにかかる消費税分も納税額から差し引けないため『損税』になる」と訴えている。

だが、免税事業者である以上、仕入れの際にかかった消費税分を納税額から差し引けないのは当たり前だ。免税事業者のままでは、通常、販売先が税額控除を受けるために必要なインボイス（適格請求書）も発行できず、取引が打ち切られる恐れもある。

このため、他の業界では、売上高が年1000万円以下の中小事業者でも課税事業者に転換し、インボイスを発行しているケースが少なくない。

農家の多くが免税事業者にとどまっていられるのは、課税事業者にならなくても取引に影響が出ない「特権」があるためだ。

「益税」の方が多くなる

各地のJAに一定の条件を満たした上で農産品を卸せば、JAが販売先のスーパーなどに農家に代わってインボイスを発行してくれる「農協特例」と呼ばれる仕組みである。この特権のおかげで仕入れでかかった消費税分よりも、販売先から受け取る消費税分による「益税」の方が多くなるため、農家は免税事業者を選択してきたわけだ。

高市政権の消費税減税に伴う「損税」を避けたいなら、課税事業者に転換し、仕入れ時にかかった消費税分を国から還付してもらうのが筋だろう。だが、JAは「申請に手間がかかり、還付されるまでの間に農家の資金繰りが厳しくなる」などと訴え、政府に追加対策を求めている。

消費税減税で年間5兆円（税率1％なら約4.4兆円）もの税収を失う財務省は「『農協特例』自体がもともと不公平でおかしい。この際、廃止して、課税事業者に移行してもらうべきだ」（主計局幹部）と憤るが、自民党の総合農林政策調査会や農林部会は農家向けに「特別みなし還付制度」を創設するよう高市官邸に圧力をかけている。

コメ価格維持を図る食糧法の改正、生産基盤の強化につながりそうもない農業予算の増額・バラマキ、消費税の特別扱いと、農政はまさに鈴木農相や農林族はやりたい放題の様相だが、もともと農業分野に関心が薄い高市首相は「農家をしっかり支える」と言うばかり。かくして消費者の利益を蔑ろにした農政の利権化に歯止めが掛からない。

莫大な赤字を垂れ流す役所は他にもある。『巨額の国民負担が生じる可能性も…悪あがきする経産省の「クールジャパン機構」お取り潰しにするべき「これだけの理由」』もあわせてお読みください。

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