特攻隊「戦死率」の意外な数字…「予備士官、下士官ばかりを特攻に出し、身内のエリート士官を温存した」という説がナンセンスだと言えるワケ

太平洋戦争末期の、日本陸海軍の飛行機、舟艇、戦車などによる体当たり攻撃、いわゆる「特攻」は、「あの戦争」の一つの象徴として、いまなお論考が重ねられ、関連書籍が出版され続けている。かくいう私も、「特攻生みの親」とされる大西瀧治郎海軍中将の親族、副官、特攻を命じた側の参謀、命じられた搭乗員、見送った整備員、そして家族を喪った遺族……数百名の関係者に直接取材を重ね、『特攻の真意――大西瀧治郎はなぜ「特攻」を命じたのか』（文春文庫）を上梓（2014年。現在は光人社NF文庫。単行本版は2011年）した。

10数年かけて当事者を訪ね歩き、資料を漁り、本を著す作業のなかで気になったのは、任務の遂行すなわち「死」を意味する戦法の異常性ゆえか、特攻関連の情報がいくつかの傾向に偏っていて、中正な立場から書かれたものが皆無に近いことだった。

特攻当事者が編纂した戦没学徒の遺稿集も、たとえば「きけ わだつみのこえ」（1949年）と「雲ながるる果てに」（1952年）では、それぞれ「左」と「右」に分けられるほどにニュアンスが違う。当の特攻隊員の間でさえ、「特攻」への評価や意識にはかなりの温度差があったのだ。

【前編を読む】特攻隊員を死へと向かわせた「同調圧力」…二度出撃して生還した元特攻隊員が語る「人の生死の極限状態」

「特攻から逃げて、卑怯者とは呼ばれたくなかった」

大島隆之氏が発見した特攻志願者名簿は、2024年8月17日に放送されたNHKスペシャル「"一億特攻"への道〜隊員4000人 生と死の記録」で初めて紹介された。ここで、元山（げんざん）海軍航空隊の志願者名簿を見てみよう。元山空では、夜、誰もいない司令室の机の上に志願書を置け、という形がとられたという。そういう意味では、同調圧力は生じにくかったはずである。

志願したのは79名。うち海軍兵学校出身の正規将校11名、予備学生出身の予備士官38名、兵から累進した特務士官、准士官2名、下士官兵28名。

名簿の1ページ目から2ページ目の1人目までは海軍兵学校の出身者だが、さすがに彼らは全員が「熱望」としている。次に予備士官。38名のうち「熱望」12名と「望」が26名。特務士官、准士官の2人は「望」、下士官兵は28名全員が「熱望」としている。

番組では予備学生13期出身の土方敏夫がインタビューに応え、

「志願するのはMust beでしょうね。そうせねばならぬ。私も海軍の将校で、部下たちが行くんだから、そういう気持ちでしょうね」

と語っている。土方は私のインタビューにも、

「戦闘機乗りは空戦で敵機を撃墜して生きて帰るのが仕事。特攻はいやでした。でも、部下たちが行くなら仕方がない。特攻から逃げて、卑怯者とは呼ばれたくなかった」

と、答えている。土方はまた、

「仲間うちで、志願した、しないなどの話はしなかった。ほんとうは志願したくないのもいるだろうし、俺は志願したぜ、と言うのも面はゆいですからね」

とも言っている。これは、私が取材した限り、個々に志願を募ったどの航空隊にも共通することだった。

特攻隊は志願か否か、突き詰めることに意味はない

ところが、「熱望」と書いた土方に特攻指名はこなかった。名簿を見ると、熱望、望にかかわらず、予備学生の右から3人は除かれ、次の10人が特攻指名されている。

これはなぜか。その答えは、一目見てわかった。「成績」である。

海軍では、入隊から教育期間終了まで、全科目で教え込んだことの試験が随時行われ、成績の順位が決められる。その総合順位が、名簿に載る順番になる。「海軍辞令公報」をはじめ、海軍の名簿はつねに成績順に記されることになっていた。

軍人が2人以上いれば、それは「軍隊」である。軍隊である以上、常に指揮権の所在は明確にしないといけない。階級が違えばわかりやすいが、階級が同じ同期生の場合、成績の上位の者が「先任」となり、下位の者を指揮することになるのだ。このことは日常生活から徹底されていて、若手士官の公室である士官次室（ガンルーム）でも、上座から成績順に席が割り当てられ、食事のときであろうと好きな席に座ることはできなかった。

志願書に「熱望」と書いて提出した搭乗員のなかには、周囲の目から見ても、本心から志願したに違いない、と伝えられる例もあれば、出撃直前、零戦の操縦席から立ち上がり、

「お母さん！海軍が！俺を殺す！」

と叫んで離陸していったという例もある。さらに、離陸後、超低空に舞い降りて、指揮所上空で機銃弾をぶっ放して飛び去って行ったという例もある。角田氏は、出撃前夜の搭乗員が、目を瞑るのが怖くて眠くなるまでじっと起きている姿と、笑顔で機上の人となる姿をまのあたりにして、

「そのどちらもが本心であったのかもしれない」

と回想している。

そしてついには、志願の手順もなく、台湾で、フィリピンで特攻隊員だった者を中心に第二〇五海軍航空隊という特攻専門の航空隊が編成された。

特攻隊は志願か否か、突き詰めることに意味はない。仮に志願だとしても、積極的志願か、消極的志願か、環境による事実上の強制による志願か、やぶれかぶれの志願か、志願して後悔したのか……その本心は、当事者自身にしかわからないし、現に「命令」で選ばれたことが確実な例もあるからだ。

海軍兵学校出身者の戦死率

また、よく言われる俗説に、

「身内の、海軍兵学校卒のエリート士官を温存し、学生出身の予備士官や予科練出身の若い下士官兵ばかりが特攻に出された」

というのがあるが、これは全くナンセンスである。特攻で戦死した海軍の飛行機搭乗員のうち、少尉候補生以上の士官クラスは769名（資料によって差がある）、うち予備士官、少尉候補生は648名で全体の85パーセントを占める。確かに、数字からは俗説にも理があるように見える。だが、この数字には母数がない。

海軍兵学校出身者のうち、一部の例外をのぞき特攻隊員となったのは、昭和13年に入校、18年に飛行学生を卒業した69期生から、16年に入校、20年に飛行学生を卒業した73期生までで、その間に養成された飛行機搭乗員は1406名。うち795名が戦死している。戦死率は56.5パーセント。いっぽう、特攻作戦の主力になった予備学生13期、14期、予備生徒1期の搭乗員は合わせて8673名にのぼり、うち戦没者は2192名。戦死率25.2パーセント。

つまり、海兵69〜73期と、予備学生13期、14期、予備生徒1期の搭乗員を比べると、総人数比で86パーセントを占める予備士官、少尉候補生が、特攻戦没士官の85パーセントを占めるのは、単に人数比によるものと見た方が妥当である。総戦没者数に対する特攻戦死者数の割合は、海兵が15.2パーセント、予備士官、少尉候補生は29.6パーセントだが、これも、特攻作戦開始以前に戦没した海兵出身士官の人数287名を除くと、海兵の数字は23.8パーセントとなり、「特攻に出さず温存されていた」と言われるほどの差は出てこない。沖縄作戦に投入された海軍機はのべ7878機、うち特攻機はのべ1868機で、出撃機数に対する特攻機の割合は23.7パーセントだから、それとほぼ同じ数字である。

士官と下士官兵搭乗員の、特攻戦没者の人数比も同様に説明がつく。「軍隊＝身内をかばう悪しき組織」とした方が、特攻を批判するには都合がよいのはわかるけれど、母数を無視するのはフェアな態度ではない。

特攻専門部隊よりも、通常の部隊の方が戦死率が高かった

「十死零生」の特攻隊と、生きて何度でも戦うほかの部隊とで、隊員の精神状態を比較することはむずかしい。だが、単純に部隊の戦死率を比較すると、意外な数字が出てくる。

たとえば、昭和17年から18年にかけ、ラバウルで戦った第二〇四海軍航空隊の、18年6月までに配属された零戦搭乗員101名の消息を追ってみると、76名がそこから出ることなく戦死し、残る25名のうち、13名がその後の戦いで戦死。生きて終戦を迎えたのは12名のみである。ラバウルでの戦死率はじつに75パーセント、終戦までの戦死率は88パーセントにのぼる。それに対して、昭和20年2月5日、沖縄戦に備え、特攻専門部隊として台湾で編成された第二〇五海軍航空隊は、103名の搭乗員全員が、志願ではなく「特攻大義隊員を命ず」との辞令で特攻隊員となったが、終戦までの戦死者は35名で、戦死率は34パーセントである。

さらに、二〇五空と同じ時期、昭和20年4月から終戦まで九州、沖縄上空で戦った戦闘三〇三飛行隊は、特攻隊ではないが、89名の搭乗員のうち38名が敵機との空戦で戦死、戦死率は43パーセントにのぼっている。戦闘三〇三飛行隊長は、「特攻反対」を貫いた岡嶋清熊少佐。

――数字だけで語れるものではないことは承知している。だが、沖縄へ特攻出撃を繰り返した特攻専門部隊より、通常の部隊の方が戦死率が高かったという、一面の事実がここにはある。

特攻出撃で、一度の出撃で戦死した隊員も多いが、たいていは数時間前の索敵機の情報をもとにしたり、自ら敵艦隊を探しながらの出撃となるので、4回や5回、出撃して生還した隊員はいくらでもいる。そもそも、特攻作戦最初の、関大尉率いる「敷島隊」からして、4度めの出撃で敵艦隊に突入したものだ。

いっぽう、特攻隊以外の航空隊について、零戦搭乗員の戦友会であった「零戦搭乗員会」が調査したところ、「搭乗員が第一線に出てから戦死するまでの平均出撃回数8回、平均生存期間は3ヵ月」だったという。初陣で戦死した搭乗員も多かった。開戦劈頭の真珠湾攻撃に参加した搭乗員も、終戦までに80パーセント以上が戦没している。何度も出撃し、戦果を挙げて生きて還ることのできる搭乗員は、実際には稀だったと言っていい。

ここまで冷徹な数字が並んでは、どちらが人道的だとか酷いとか、議論しても始まらないように思える。歴戦の搭乗員である角田和男が、特攻に直面し、「もうこうなったらやむを得ない」と納得してしまうのも、こんな素地があったからこそなのだ。

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