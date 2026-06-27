反対運動も起こった東京・御徒町の《９階建て４フロア巨大モスク》ついに完成間近

イスラム教のモスク建設を巡る騒動が全国で続いている。移民反対の活動家や市民が建設情報を聞きつけてSNSに投稿。役所への抗議やデモなどが行われ、選挙の際には争点にもなる。

規制は特になし

関東では、神奈川県藤沢市のモスク建設計画で容認派と反対派が怒号を浴びせ合う騒動に発展。埼玉県川越市では完成したモスクが建築確認申請すら出しておらず、市が撤去を求めている。

東京では台東区上野（御徒町周辺）の9階建て商業ビルの4フロアがモスクになるとして反対運動が起きたが、認可その他に問題はないとして完成が間近だ。しかし、新たに墨田区錦糸町と江東区大島の2ヵ所でモスク建設が進行中であることを保守系政治家が指摘し、SNSで炎上して5月の連休には建設反対のデモが行われた。

日本のイスラム教徒は急激に増えて約42万人となり、全国のモスク数は約160となった。今後も増えるのは確実だが、「モスクゆえの規制」があるわけではない。

建築確認や用途規制、消防規制は一般建築物と同じで、建築主は宗教法人である必要はなく、住民説明会も義務付けられてはない。ただ、現実問題として各地でトラブルが発生しており、行政による対応などが求められている。

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「週刊現代」2026年7月6日号より

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