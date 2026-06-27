高市早苗・首相が聞いた者をギョッとさせるその答弁をしたのは6月5日の参院予算委員会だった。

「私どもの事務所にも、膵臓がんのステージ4を告知されたのが去年でしたが、今も元気に働いている木下という秘書がおります」

自らもがんの治療経験がある自民党の生稲晃子・参院議員ががん患者の治療と仕事の両立について質問したのに対する答弁だったが、折しも、中傷動画問題で首相の公設第1秘書の木下剛志氏が野党から参考人招致を要求されていたタイミングだったことから、「がんを理由に招致逃れをしようとしているのではないか」（野党議員）と批判され、ネットでも「総理ががんのステージ4という秘書の個人情報をバラしていいのか」と炎上した。

高市首相はどういう意図で「木下秘書」の名前を出したのだろうか。

取材すると、奈良の高市事務所には2人の「木下秘書」がいることがわかった。

1人は渦中の木下剛志・第1秘書だ。

「総理の資金管理団体と政党支部の会計責任者となっている金庫番。あまり地元に戻らない総理の代わりに選挙を含めて地元を任されている国家老的存在」（地元紙記者）なのだという。

高市首相が中傷動画問題をめぐる音声について本人に確認したら「キレられた」と国会で語るほど気を遣う人物なのも、事務所への貢献度の大きさゆえだろう。

その剛志秘書は国会で騒がれているさなかも地元の会合にはこまめに顔を出しているようだ。

「メディアの取材には応じていないが、16日に奈良県経済倶楽部という財界人の会合にゲストで呼ばれて講演し、安倍晋三・元首相の銃撃事件について話をしたそうです。19日にも地元の会合に出て、週刊誌報道について説明していたと聞いています」（同前）

もう1人はかつて高市氏の公設第1秘書や第2秘書を務め、現在は私設秘書を務める別の木下氏だ。

「事務所には2人の木下秘書がいるから、剛志秘書は『所長さん』、もう1人の木下秘書は下の名前で呼ばれています。2人は親戚ではないそうで、名字が同じなのは『偶然です』と笑っていましたよ。もう1人の木下秘書も古参秘書で選挙ではウグイス嬢の手配をしたり、真面目で面倒見がいい人です。高市さんからも頼りにされています」（支援者）

長年選挙スタッフとして事務所に出入りしている人物からも証言を得た。

「所長ではないほうの木下秘書は2年前の総選挙の時に闘病中だと聞いたことがありますが、今は元気そうですよ。昨年の選挙区内の村長選挙でも現地入りして熱心に活動されていましたから。高市さんもそのことをおっしゃったのでは」

もう1人の木下秘書に話を聞こうと自宅を訪ねると、こう答えた。

「用事はございませんので、すみませんがお帰りください」

"2人の木下秘書"問題が、結果として国会の議論に混乱をきたしたことは確かだろう。

※週刊ポスト2026年7月10日号