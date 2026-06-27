「カリスマ性か、中年の哀愁か……」28年ぶり復活『GTO』成功のカギを握る50代・反町隆史のポテンシャル

最終回視聴率35.7％をマークした『GTO』

バブル崩壊を経てカオスな時代に突入していた1998年。そんな時代に、型破りで破天荒な教師が痛快に暴れ回る伝説的なドラマがあった――。

反町隆史が演じる元暴走族の高校教師・鬼塚英吉が、学校や生徒が抱える問題を体当たりで解決していく学園ドラマ『GTO』（フジテレビ系）だ。

同作は、平均世帯視聴率28.5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）を記録し、最終回では35.7％という驚異的な数字をマーク。平成を代表する学園ドラマとして社会現象を巻き起こした。

のちに反町隆史と結婚する松嶋菜々子がヒロイン・冬月あずさ役を演じたほか、生徒役には窪塚洋介、小栗旬、池内博之、山崎裕太などが出演。現在のドラマや映画界を牽引する才能がひしめき合っていたこともヒットに拍車をかけた。

また、主題歌である反町隆史の『POISON 〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜』もスマッシュヒット。ドラマの熱狂とともに話題を博し、いまだにイントロがバラエティ番組で使用され、カラオケでも愛される一曲になっている。

この夏、そんな伝説のドラマが帰ってくる。

2024年に放送されたスペシャルドラマ『GTOリバイバル』で弾みを付け、ついに4半世紀以上の時を経た７月クールで、反町隆史主演の『GTO』（カンテレ・フジテレビ系、月曜午後10時〜）が28年ぶりに連続ドラマとして復活するのだ。

52歳となった鬼塚英吉が、生徒が匿名で教師をランク付けする“教師フィードバック制度”が導入された令和の教育現場に切り込んでいく完全新作ストーリーで、効率化や合理化が徹底された学校で、時代錯誤の熱血教師・鬼塚がどう立ち回るのかが見どころになっている。

だが――。当時の熱狂を知る世代からは歓喜の声が聞こえる一方で、SNSやドラマファンからは「令和に鬼塚の熱さは必要なさそう……」「栄光にすがるフジテレビのダメなところが出ている」「学園ドラマはもう飽きた」といったコメントが並び、前評判は今一つのようだ。

では、業界関係者たちが令和版『GTO』の成否をどう予想しているのか。さまざまな要素から切実な意見をもらった。

近年の学園ドラマはヒットが難しい

「ここ数年、学園ドラマで当たった作品はほぼない。いくら反町さんが復活するとはいえ、高視聴率を叩き出すことは難しいのでは……」

いきなり厳しい評価を下したのは、民放キー局で数多くのドラマを作ってきたプロデューサー・A氏だ。

「長らく学園ドラマでヒットした作品はほぼないので、企画提案すら通らないことがほとんどです。

2021年に日曜劇場で放送された『ドラゴン桜』（TBS系）は高視聴率でしたが、あれは学園ドラマとは別物。東大受験をテーマにした唯一無二の作品でしたから。2025年に放送された『御上先生』（TBS系）も全話平均視聴率10.6％で、まずまずの数字をマークしましたが、教師が一方的に正義を振りかざすタイプの作品ではなく、教育制度そのものの歪みを生徒たちと明かしていくストーリーだった。今の視聴者は“熱血教師が生徒の心を変える”という単純な構成には感動も共感しないんですよね……。

そういう意味でも、“金八先生”を系譜とした鬼塚英吉のような熱血教師が主役のストーリーが今さら通用するとは思えないのが正直な予想です」

また、A氏は、学園ドラマの生命線とも言える“生徒役”も大きく変化していると語る。

「『御上先生』では知名度よりも演技力を優先して、実力派の若手俳優たちをそろえたことが、作品の質を底上げし、業界内でも高い評価を得た。

奥平大兼さん、蒔田彩珠さん、窪塚愛流さんにはじまり、朝ドラヒロインに抜擢された上坂樹里さんや郄石あかりさんもいましたから。生徒同士の掛け合いだけでもかなり迫力がありましたよ。

今回の『GTO』でも、400名を超える応募者の中から実力重視でオーディションを実施したそうですが、子役時代から実績のある稲垣来泉さんや大島美優さん以外は、キングコングの梶原雄太さんの娘・梶原叶渚さんや人気アイドルグループの面々など“人気枠”も多く、やや不安要素ではあります。彼らが素晴らしい演技の化学反応を起こしてくれれば勝機はあるのでしょうが……」

反町隆史のカリスマ性

「ヒットするかどうかは反町隆史さん次第でしょうね」

ドラマ制作会社のスタッフとして働くB氏からはこういった意見も飛び出した。

「確かに1998年のときは、反町さんが放っていた野性味あふれる色気やカリスマ性、エネルギーに満ちた演技は、時代が求めるヒーロー像そのものでした。

しかしながら、今年の冬クールドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）では、その輝きは失われているように思えてならなかった。

実際に最終回の世帯視聴率も3.4％と全くふるいませんでしたし、2024年にダブル主演を務めた『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』も最終回は5.4％に留まり、存在感を発揮できなかった。くしくも奥様の松嶋菜々子さんが冬ドラマの『おコメの女』で復活を遂げたのは、なんとも皮肉でした。

ドラマ業界内では反町さんは『数字を持っていない』と口々に言われており、同作でそのイメージを払拭できるとは思えないです」

また、ドラマライターのC氏も反町隆史のカリスマ性に疑問符を投げかける。

「反町さんが俳優として円熟味を増し、深みのあるセリフ回しができるようになったことは間違いないと思います。ですが、それは『GTO』で求められていた周囲を圧倒するようなカリスマ性とは全く異なる。私には50代になった反町さん演じる鬼塚が暴れ回る姿が想像できない。

むしろ、『ラムネモンキー』で見せたような中高年の悲哀が滲み出てしまい、時代遅れの“おじさん”として映ってしまう危険性すらある。無理にアクションをこなすような派手なシーンなどがあった場合、視聴者は逆に痛々しさを感じてしまう気がします」

後編『令和の『女王の教室』となるか…フジの“ノスタルジック戦略”で28年ぶり復活の『GTO』爆発のカギを握る「意外な要素」』では引き続き、関係者による『GTO』へのホンネをお届けする。

【つづきを読む】令和の『女王の教室』となるか…フジの”ノスタルジック戦略”で28年ぶり復活の『GTO』爆発のカギを握る「意外な要素」