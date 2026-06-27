元中日の左腕・小笠原慎之介（28）が、MLBナショナルズ傘下の2Aハリスバーグから巨人に加入した。2027年シーズンまでの1年半契約、年俸は1億8000万円（推定、以下同）とされている。スポーツ紙デスクが言う。

【写真】ワシントン・ナショナルズ時代の小笠原慎之介

「今の巨人は監督代行（橋上秀樹氏）が野村チルドレン、打撃コーチは外国人（ウィーラー氏、李承菀氏）で、ローテーション投手にはメジャー帰りの田中将大に楽天の元エース・則本昂大、外野の要はFAで獲得した松本剛で、代打の切り札は丸佳浩という状況。そこに中日からポスティングでのメジャー挑戦に失敗して日本球界へ出戻りの小笠原慎之介まで獲得とは……と驚く声は少なくありません」

小笠原がポスティングでナショナルズに移籍する前、中日時代の年俸は9300万円。昨年1月にナショナルズとは2年総額350万ドル（約5億2500万円）で契約したが、1年目はメジャーで主にリリーフとして23登板して1勝1敗、防御率6.98だった。中日OBのひとりが言う。

「今季はメジャー登板がなく、マイナーでの先発要員にとどまっていた。その実績で巨人とは1年半契約ながら中日時代の倍となる1億8000万円。まさに焼け太りではないか。しかも移籍先が古巣の中日ではなく、親会社がライバルの巨人とは。中日、西武、横浜など複数球団がオファーしていたというが、中日は具体的な数字を提示することもなく前向きではなかったといいます。巨人の条件が一番よかったようだ」

若手も含めた左腕の頭数は12球団トップクラス

スポーツ報知によれば「二軍での調整登板を経て、7月以降に一軍合流の予定」（6月19日付）と伝えられる。メジャーで不発に終わった左腕を獲得した巨人だが、Vの使者となるのだろうか。巨人OBで投手コーチの経験もある関本四十四氏はこんな疑問を呈する。

「各球団のファームリーグを見ていて思うが、巨人はこれから使えそうな左腕投手がたくさんいる。ハヤテベンチャーズ静岡に派遣中の育成5年目で22歳の代木大和は155キロを投げているし、ファームには3年目で29歳の森田駿哉、5年目で25歳の山田龍聖、3年目で27歳の又木鉄平らの有望株がいる。

一軍のローテーションにも竹丸和幸と井上温大の左腕がいて、ともに5勝を挙げている。中継ぎには中川皓太、高梨雄平、山城京平もいて、若手を含め左投手の頭数を考えると"なぜ小笠原を？"と思いますね。

小笠原の中日時代の成績を見ても、通算46勝65敗と大きく負け越しているし、防御率3.62は先発ピッチャーとして合格の数字ではないでしょう。貯金が作れる先発が欲しいところで、左腕だからといってなぜ飛びつかなければいけなかったのかと思う」

巨人は左腕を増やして若手を育ててきており、12球団でもトップクラスの頭数を持っているというのが関本氏の見方だ。

「そうしたなかで小笠原を使うことで若手左腕の枠がひとつ消えてしまう。しかも報道によれば、小笠原サイドの売り込みではなく巨人が早くから熱心にアプローチしていたという。支配下登録選手の上限70人まであとわずか3枠。もったいないなと思う。おそらくスターターで使って、ダメなら中継ぎでということでしょうが、密林で大きな木がなくなればそこに陽が当たって育つ木があるといいます。左腕に関して言えば、今の巨人にはそれだけの人材が5〜6人いると思う」

かつての「欲しい欲しい病」がスケールダウンして復活したような格好の巨人。メジャーで不発だった小笠原慎之介は、V奪還の切り札となるのだろうか。

※週刊ポスト2026年7月10日号