【金 敬哲】韓国放送局で「資金難でW杯放送中止」のヤバすぎる事態寸前に…！危機が意味する韓国コンテンツ業界「イケイケ高成長」のハリボテ感

放送局の都合でワールドカップが観戦出来ない

現在、北中米ワールドカップで史上最高の競技力を披露し、快進撃を続けているサッカー日本代表。もし彼らのトーナメント戦の試合が、中継放送局の呆れた事情によってテレビで観られなくなるとしたら、日本のサッカーファンは一体どのような反応を示すだろうか。

想像するだけで憤激を誘うこの荒唐無稽仮想のシナリオは、最近韓国において現実になりかけた、史上初、前代未聞の事件である。

韓国国内におけるワールドカップの独占放映権を単独で購入した衛星放送・ケーブルテレビ向け放送局「JTBC」が、国際サッカー連盟（FIFA）に支払うべき放映権料の一部を支払えなかったため、29日のトーナメント戦から韓国全土へのワールドカップの送出が全面中断されるかもしれないという、日本のTBS発の報道が流れたのだ。幸いにも、JTBCの担当者がスイスのFIFA本部に飛び、緊急交渉を行った末に、決勝戦までの正常な中継の確約を取り付けたことで破局は免れた。

韓国のサッカーファンは辛うじて胸をなでおろしたものの、メディア業界に向ける視線は依然として冷ややかである。今回の騒動は、華やかな「Kコンテンツ」神話の裏に隠された、韓国のレガシーメディア企業による放漫な経営と無謀な投資の実態を赤裸々に露呈した象徴的な事件だからである。

「最も信頼される放送局」だったが

JTBCは、韓国最大のメディアグループである「中央グループ」（民間企業順位73位）傘下の放送チャンネルだ。2011年の開局。2016年には韓国で初めて大統領の弾劾へとつながる「稀代の特報」を放った。朴槿恵（パク・クネ）大統領の友人であった崔順実（チェ・スンシル）氏のタブレットPCを入手して暴露したが、その中には民間人である崔氏が大統領の演説文を事前に修正し、国政に介入していた証拠が含まれていた。「国家が民間人に操られていた」というこの衝撃的な報道は、韓国社会に巨大な怒りを巻き起こし、最終的には大統領弾劾という憲政史上初となる事態を導く決定的な導火線となった。

この報道により、JTBCは韓国で最も信頼される放送局としての地位を確立した。

JTBCは報道部門だけでなく、ドラマやバラエティでも地上波を凌駕する存在感を見せつけた。特にドラマにおいては、日本でもリメイクされた『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』をはじめ、『夫婦の世界』『梨泰院クラス』『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』などのメガヒット作を連発した。韓流ドラマ市場において、「tvN（CJ ENM）」と二大巨頭を形成するほど、絶大な集客力を誇っていた。

ドラマでまさに大成功を収めたJTBCは2019年末、グローバル動画配信サービス（OTT）であるネットフリックス（Netflix）と3年間で20編余りのドラマを独占供給するパートナーシップを締結し、コンテンツ事業部を切り離す「物的分割」を断行した。そして、この分社化された組織を既存のコンテンツ流通子会社と統合し、「JTBCスタジオ（現在のSLL）」として独立させるというスタジオ体制を構築した。上位の持株会社である「コンテンツリー中央」がSLLの株式の過半数を支配し、中央グループのオーナー一族による強力な支配下に置く構造であった。

「見かけ倒し」の原因

この過程で、JTBCがIP（知的財産）の所有権をSLLへと移転したため、それまで放送局に流入していたグローバルOTTの版権および海外流通収益も、新設の法人であるSLLへと移動した。結果として、旨味のある収益窓口はSLLへと移った一方で、放送の送出費用や報道局の維持費、そして数千億ウォンにのぼる大型スポーツイベントの放映権料など、莫大な固定費用は放送局にそのまま残ることとなり、「収益と費用の構造的不一致」が深刻化したのである。

さらに大きな問題は、収益を一元化したSLLもまた、グローバルなメディア環境の変化により期待ほどの利益を上げられなかったという点である。ネットフリックスを筆頭とするグローバルOTTプラットフォームが韓国市場に莫大な資本を投下したことで、韓国のドラマ業界全体に「制作費バブル」が発生したためだ。

トップスターの出演料は1話あたり数億ウォンに及び、人件費が高騰したことで、ドラマの1話あたりの制作費は平均10億ウォンを超えた。その結果、SLLの年間コンテンツ制作原価は7000億ウォン台にまで跳ね上がった。いくらヒット作を世に送り出しても、高騰した固定費のせいで損益分岐点を合わせるのが精一杯という、いびつな損益構造が定着してしまったのである。

結局、売上規模は一時期韓国で1、2を争うほど巨大化したものの、いざ中身を覗いてみれば、毎年数百億ウォンの赤字を出しているか、あるいは営業利益率が0〜1％台に留まる「見かけ倒し（絵に描いた餅）」に過ぎなかった。

崩壊

このような状況下で、中央グループ全体の財務構造はすでに破綻寸前の危機に瀕していた。信用評価業界によると、グループ主要系列会社の総借入金（有利子負債）は実に約3兆ウォン（約3140億円）に達していたのである。特に、持株会社である中央ホールディングスの負債比率は4564.7％と、自己資本の45倍を超える異常な数値を記録していた。さらに、中核である放送局のJTBCも負債比率が2400％を上回るなど、深刻な資本浸食（債務超過）状態に陥っていた。

決定打となったのは、財務的投資家（FI）たちと結んでいた契約条件のブーメランであった。SLLは過去に資金を調達する過程で、中国のテンセント（Tencent）などから約4000億ウォンの投資を誘致する際、約束の期限内に新規公開（IPO）が失敗した場合、投資金を返還しなければならないというプットオプション条項を結んでいた。しかし、制作費のバブル化とメディア景気の低迷によってSLLの上場が最終的に見送りとなると、ただでさえ3兆ウォン規模の巨額の債務を抱えていたグループ全体の信用度と資金繰りを強く圧迫し始めた。

これに加え、中央グループが買収したシネコン（マルチプレックス映画館）チェーンの「メガボックス」も、コロナ禍による経営圧迫が深刻化し、グループの財務的負担を一段と加重させた。パンデミック後も映画市場の低迷が長期化したことで、メガボックスは資金調達のために発行した数千億ウォン規模の社債の満期延長や、利息費用の負担に苦しまなければならなかった。

結局、メディア部門（JTBC・SLL）の制作費高騰と投資金返還リスクに加え、エンターテインメント部門（メガボックス）の慢性的な流動性危機まで重なったことで、親会社である中央グループ全体の信用度と資金繰りは限界に達した。系列会社間の有機的な資金援助や債務保証さえ不可能なほどの複合的な資金難の中で、流動性確保のための最後の苦肉の策であったワールドカップ放映権の地上波への再販交渉までもが事実上決裂すると、ついにJTBCは「企業回生手続き」（日本の民事再生手続きに相当）の申請という重大な局面を迎えることとなったのである。

韓国コンテンツ産業の誤算

今回のJTBCのデフォルトとワールドカップ放映権料の未納騒動は、単なるメディア企業の突発的な悪材料ではない。グローバルOTTが触発した制作費バブルと、パンデミック以降の映画産業の低迷という環境変化の中で、韓国の主要コンテンツ企業が収益構造を顧みずに外形的な成長だけにオールインした結果が、一気に噴出した事件である。

CJ ENMもまた、売上規模とは裏腹に営業利益がほとんど残らないという同じ罠に陥っているという事実は、これが中央グループだけの放漫経営ではなく、韓国のコンテンツ産業全体が共有していた誤算であったことを裏付けている。

韓国のコンテンツ産業は今、成長の果実ではなく、成長の「後遺症」を患っているのだ。

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