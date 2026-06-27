2024年の元日、能登半島を襲った大震災から約2年半が経過した。災害関連死とされた死者の人数は計743人（2026年6月18日時点）を数え、多くの被災者がいまだに元の生活に戻れていない現状もある。

【写真を見る】大間さんのボランティアライブにサプライズ出演した純烈のメンバー。笑顔で“共演”する様子

石川県珠洲市仁江町にある妻の実家で被災した当時警察官の大間圭介さん（43）は、裏山の土砂崩れが家を襲い、親族の他、妻・はる香さん（享年38）と長女の優香ちゃん（享年11）、長男の泰介くん（享年9）、次男の湊介くん（享年3）を失い、家族で1人だけ取り残された。一瞬で家族全員を失い生活が一変した大間さんだが、震災から2年半、新たな挑戦と夢だった"共演"を果たしていた--ノンフィクションライターの水谷竹秀氏がレポートする。【前後編の後編。前編から読む】

家族を失い「100%が出せなくなった」

「祝退職警察職員表彰式」

大書された横断幕と日の丸をバックに、スーツ姿の大間圭介さん(43)が背筋を伸ばし、凛々しい表情で写真に収まっている。

今年3月31日、大間さんがインスタグラムに投稿した写真だ。

石川県警の警部だった大間さんはこの日、20年間の警察人生にピリオドを打った。それは能登半島地震から2年3か月後のことだった。

災害で大切な家族を失った遺族は、告別式や被害者の身辺整理を慌ただしく終えた後、社会復帰という現実に直面しなければならない。仕事を抱えていれば、職場に復帰することになるが、まだ心の傷が癒えていない段階から、それまでと同じように仕事をできる遺族が果たしてどれだけいるだろうか。

大間さんも職場に復帰してから、徐々に葛藤や迷いを覚えるようになった。

「震災前は職場でやるべきことと、それにプラスアルファの業務をこなして100％全力でやってきたんです。ところが震災後は家族を失ったという精神的な面も重なり、プラスアルファの仕事にまで気が回らなくなってしまいました」（大間さん、以下同）

こなさなくてはならない日課に加え、新しい企画の立案や施策などの仕事ができないもどかしさが募った。

「それに対し、私の上司は多分、物足りなさを感じていたんじゃないかなと。特に何かを言われたわけではないのですが、100％が出せないまま残りの人生を過ごして良いのかなという疑問も、ずっと頭のなかにありました」

2026年の年明けからボランティアでギターの弾き語りを始めて以降は、警察官とボランティアという二足の草鞋の生活に制約も感じ始めていた。

「警察官を続けながらとなると、時間的には土日しかできなくなりますし、活動が広まって目立ちすぎるのもあまり良くないと言いますか。何をするにしても『警察官』という立場がついて回りますから」

それでも公務員には絶対的な安定がある。それを手放してまで、我が道を行くという選択に不安はなかったのだろうか。大間さんが語る。

「もちろん安定は大事なことだとは思いましたが、なんかもう1人になったら、そこは別にいいよねと。たとえばひもじい思いをしても、自分が我慢すればなんとでも生きていける。それよりもとにかく自分のやりたいことというか、自分にしかできないことをやりたいという思いが強くなりました」

妻の遺影にも語り掛け、相談した。「僕が勝手に思っているだけかもしれませんが、妻は僕の背中を押してくれている気がしました」。そして昨年末、職場に退職の意思を伝えた。

「純烈さん来たよ！」

これからはアコースティックギターで介護施設を回って弾き語りを続け、いつか純烈のようになりたい。そんな思いを吐露した記事、「『純烈さん』に憧れて…始めたギター弾き語り」が、震災から2年が経った今年1月1日にNEWSポストセブンに掲載された。

同日、純烈のリーダー、酒井一圭氏は自身のインスタグラムに記事のリンクを添付し、次のようなメッセージを寄せた。

「大間圭介さん

純烈に何かを感じてくださり、ありがとうございます

一緒に泣いた後は、一緒に歌いましょう

必ずどこかでお会いできる気がしています

お身体、お大事に。練習、がんばって！」

この投稿を妹から知らされた大間さんは、酒井のインスタをフォローすると、フォロー返しが届いた。嬉しさのあまり、思わずメッセージを送ってしまったという。

「その時も『純烈さんのメンバーになりたいです』と思いの丈を伝えました」

年明けから始めた弾き語り。6月14日に石川県白山市の介護施設で行ったボランティア公演は、他の施設での公演を含めて32回目だった。その会場に、純烈の3人組がサプライズで登場したのだ。驚いたのも束の間、煌びやかな衣装の3人に挟まれ、白シャツ姿の大間さんは急遽、4人目のメンバーに加わり、「プロポーズ」を熱唱した。

「嬉しかったっていう思いと、照れもありましたが、せっかくこんな機会をいただいたのだからとメンバーになったつもりで歌っていました。やっぱりプロの3人に並んで素人がいるわけですから、振り付けも隣を見ながらで、それでもなりきっていました」

この喜びと興奮は、亡くなった家族にも分かち合った。

「施設を訪問する時には家族の写真も持ち込んで飾っているんです。だから私1人が純烈さんに会ったというよりは、家族みんなでお会いして一緒に歌を歌ったっていう気持ちが強いですね」

自宅に帰ってからは、4人の遺影に向かって報告した。

「純烈さん来たよ！ お父さん会ったよ！」

リーダー・酒井が寄せた「大間さんへのエール」

この日のサプライズコンサートについて、純烈の事務所に問い合わせると、リーダーの酒井氏が次のようにコメントを寄せた。

「大間さんのインタビュー記事で『純烈』というキーワードを見つけた家族や仲間から教えてもらいました。大間さんが被災されたことはニュースで知っていたので驚きました。純烈は石川県七尾市の皆さんとの交流があり、震災後、お祭りやイベントで定期的に歌わせていただいています。なので近い将来、必ず大間さんと同じステージに立てる予感がしました。今回、純烈スタッフや関係者の方々のご協力があり、サプライズが実現しました」

折しも純烈は6月8日から新メンバーの募集「純烈セカンドチャンスオーディション2026」を始めていた。リードボーカルの白川裕二郎氏が来年3月末でグループを卒業することになったためだ。その新メンバーに、大間さんは応募するという。

「私は身長も低いし、めちゃくちゃ男前ではないですけど、本気です。人生で地獄を味わったけど、前を向いて夢を持って人生を歩んでいこう、みたいなことは伝えていきたいですね」

照れ笑いを浮かべながらもそう訴えかける大間さん。リーダーの酒井氏は、大間さんにこんなエールを寄せた。

「大間さんは、集まった方々の耳馴染みのある昭和歌謡を笑顔を絶やさず、心を解すように届けておられました。大間さんの優しさが歌声を通してダイレクトに届き、すごく喜ばれていました。大間さんの活動や志に励まされる方、応援される方、全国に沢山おられます。この元気と笑顔の輪が益々広がっていくよう純烈も引き続き応援させていただきます。また一緒に歌いましょう！」

純烈に憧れた大間さんは、自分にしかできない弾き語りを続けている。

（了。前編から読む）

【プロフィール】

水谷竹秀（みずたに・たけひで）ノンフィクションライター。1975年生まれ。上智大学外国語学部卒。2011年、『日本を捨てた男たち』で第9回開高健ノンフィクション賞を受賞。他に『ルポ 国際ロマンス詐欺』（小学館新書）などの著書がある。10年超のフィリピン滞在歴を基に「アジアと日本人」について、また事件を含めた現代の世相に関しても幅広く取材を続け、ウクライナでの戦地ルポも執筆。