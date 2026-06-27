歌手でタレント、女優・はいだしょうこがリハーサル中の元気な３ショットを公開した。

２７日までにインスタグラムで「ミュージカル『ひめゆり』お稽古に励む中、先日はお稽古後に、藤井隆さんプロデュースのコンサートのリハーサルしてきました」と報告。「わたしは、ゲスト出演です。大人向けも、お子さん向けも歌わせていただきます」と説明し、「いつも、あたたかい藤井さん そして、久しぶりにお会いできた、ココリコの田中さん」とつづり、タレント・藤井隆と お笑いコンビ・ココリコの田中直樹と笑顔で写る３ショットをアップ。「お二人とも、本当にあたたかい方々で、いつも優しい空気感で、おもしろくて、わたしも頑張りすぎなくていいので居心地がいいです」と感謝を示した。

最後に「本番が楽しみです！！リハーサルが無事におわったので、ここからは、またミュージカル『ひめゆり』に集中します」と意気込んで締めた。

この投稿には「モテモテじゃん〜」「かわい〜い！」「エンターテイナー」「応援してます」「笑顔いいよね〜」などの声が寄せられている。