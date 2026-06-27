過去4回にわたって阻まれてきた「16強の壁」を破るべく、日本サッカー史上初めて、前回大会から監督交代を行わずに挑んだワールドカップ。目標を「世界一」に引き上げた森保一監督（57才）の"本当の姿"に迫る。【前後編の後編】

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7月20日まで絶対残るから

サンフレッチェ広島時代、交代を告げられたことにカッとなり、森保監督との握手を拒否して謹慎処分になった経験のある元日本代表の佐藤寿人さん（44才）が語る。

「選手思いでフランクでありながら、"ここは許さない"というラインをちゃんと引いています。選手の声に耳を傾けるけど、それに流されることはなく最終的には自分で決断を下す。ただ森保さんは関係の修復も上手なので、後腐れがないんです。現役時代はぼくも監督に救われました」

情に深くも厳しい指揮官と選手は強い絆で結ばれる。今大会中、誕生日を迎えた堂安律（28才）はチームメートからケーキでお祝いされ、「引っ張っていけるよう頑張ります」と穏やかな表情で挨拶した。だが実はカタール大会の前、堂安と森保監督の間には緊張が走っていた。

「オランダの所属チームで好調だった堂安選手が、チームプレーをしていないとの理由で代表メンバーから外されたことがあったんです。これに対して『ふざけんな！ なんでおれが外れんねん』と怒り心頭の堂安選手でしたが、その後、監督がオランダを訪ねてじっくりと話し合い、日本を背負う重みを再確認して心を入れ替えた。

いまではゲームキャプテンを任される選手に成長しました。以降、堂安選手は"森保さんをいちばんにしたい""森保さんのために勝ちたい"と公言するようになりました」（スポーツ紙記者）

代表の自覚を持って臨んだカタール大会で、堂安はこう語って森保監督を喜ばせた。

「相手は11人かもしれないけど、日本は（ベンチ入りメンバーを含めた）26人で戦っている」

今大会のオランダ戦で同点ゴールを決めた中村敬斗（25才）と、チュニジア戦で貴重な3点目を叩き出した伊東純也（33才）も逆境で森保監督に救われた。

「中村選手は、昨年所属チームがフランス2部リーグに降格して絶望感に苛まれた際、監督が"2部でもしっかり見ているから"と励ましてくれたことがモチベーションになったと語っています。また2024年に性加害疑惑で刑事告訴され（のちに嫌疑不十分で不起訴）代表から離脱した伊東選手に監督は"伊東の家族を守るためにいまは（代表に）選ばない"と伝えていたそうです」（前出・スポーツ紙記者）

森保ジャパンはベンチ外のサポート陣も心強い。

「元代表キャプテンの吉田麻也選手（37才）は試合には出られないサポートメンバーとしてチームに帯同し練習に参加。"明日けがして引退してもいいくらいの気持ち"と語ってサポートし、大けがでW杯出場を断念した南野拓実選手（31才）はメンター（精神的サポート役）という役割を引き受け"ここにいるのは100％チームのため"と仲間を後押ししています」（前出・スポーツ紙記者）

チームの"契り"を象徴するのが、チュニジア戦を前に選手だけで行われたミーティングでの最年長・長友祐都（39才）のスピーチだ。

「吉田選手と南野選手はあくまで裏方なので、チームがゴールを決めても輪に入れません。その悔しさを抱えながらも、後輩が使ったスパイクを磨いたり、率先して後片づけをする姿に対し、"そんなん、なかなかできないよ。普通じゃない"と熱く訴えたんです。

長友選手は続けて、"本当に世界一の団結力だと思うから。このチームで絶対（決勝戦の）7月20日まで、もう絶対残るから"と語り、すべての選手が力強くうなずきました。代表に選ばれた26人の後ろで支えるサポートメンバーや多くのスタッフの存在も忘れない。こうした意識が、森保ジャパンの強さなのでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

ほかにも、名波浩や中村俊輔、長谷部誠といったW杯で酸いも甘いも噛み分けてきたレジェンドたちが、コーチとして選手を支えているのも現代表の強みだ。もちろん、優勝という目標がどれほど険しい道のりであるかは誰もが承知している。それでも「彼らなら、あるいは」──そう期待せずにはいられないほどの熱を、いまの森保ジャパンは帯びている。

※女性セブン2026年7月9・16日号