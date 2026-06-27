サッカーワールドカップ（以下、W杯）北中米大会で、日本代表は記念すべきW杯通算1000試合目となるチュニジア戦に4-0で快勝した。試合後、スタジアムを揺らす地鳴りのような大歓声のなか、ピッチ脇に立ち、サポーターに向けて深く長いお辞儀をする森保一監督（57才）の姿があった。目を真っ赤にさせた"泣き虫監督"──彼は、どんな魔法を使って世界を熱狂させる日本代表を作り上げたのか。【前後編の前編】

【写真】W杯の日本戦後、渋谷を埋め尽くす大盛り上がりの日本サポーターたち。他、イケメン過ぎる…試合中の中村敬斗選手やスーツ姿の中村敬斗選手なども

《優勝候補にふさわしい》。先のチュニジア戦後、アメリカのスポーツ局『ESPN』は日本代表の戦いぶりをそう評した。全選手が「目標は優勝」と口にするサムライブルー。世界の強豪国と熱戦を演じた姿が、世界中のサッカーファンの心に深く刻まれたことは間違いない。振り返れば、過去のW杯での日本代表は波乱だらけだった。

「中田英寿さんをはじめ、黄金世代と呼ばれたメンバーが集結した2006年のドイツ大会は1次リーグ敗退。当時のジーコ監督は大会後に、"チームに腐ったミカンがいた"と、チームワークの乱れを暗に指摘していました。史上最強と称された2014年ブラジル大会でも、大会中にザッケローニ監督の戦術に選手らが不満を口にし、練習が中断していたことをのちに大久保嘉人さんが証言しています。結局、この2大会で日本は1勝もできませんでした」（サッカーライター）

2018年のロシア大会は開幕2か月前にハリルホジッチ監督が解任され、西野朗氏が監督に就任。このときコーチとして入閣し、大会終了後に日本代表監督に就任したのが森保監督だった。国内外の膨大な選手の映像を自らチェックし、堂安律（28才）、冨安健洋（27才）、上田綺世（27才）、田中碧（27才）といった、現代表の核となる若手を積極的に起用した森保監督。

彼らと挑んだ2022年のW杯カタール大会で優勝候補のドイツとスペインを初めて破り、1次リーグを1位で通過。決勝トーナメント1回戦ではクロアチアに惜しくも敗れたものの、日本の戦いぶりに世界中が驚いた。

「大会後に日本サッカー史上初となる監督の続投が決まりました。第二次政権で森保監督が着手したのが、コーチの完全分業制。自身はコーチ業から離れ、その分、選手とのコミュニケーションに注力しました。代表メンバーは海外で活躍するのが当たり前になり、世界で戦う彼らは自己主張が強く納得しなければ監督の言葉にも耳を傾けない。世界で勝つためには、彼らとのコミュニケーションがもっとも必要だと感じていたのです」（サッカー誌記者）

"優勝"を明言する監督ではなかった

長崎県出身の森保監督は、高校時代までは平凡なサッカー選手だったという。まだJリーグが産声を上げる前の1987年、日本サッカーリーグのマツダ（現・サンフレッチェ広島）に入団した森保監督だが、待遇は屈辱的だった。

「当時はまだ実業団クラブで、選手は企業に採用される形でした。森保さんは6人の同期のうち最低の評価で、本社に入社できず子会社での勤務を余儀なくされた。一時期はふてくされてパチンコばかり打ってましたね」（Jリーグ関係者）

森保監督を変えたのはマツダの総監督だった今西和男さんとの出会いだった。

「当時の森保さんは"速くない・うまくない・強くない"と言われた無名の選手でしたが、視野の広さと危機管理能力は際立っていました。そんな森保さんに目をつけた今西さんは、"サッカー選手である前によき社会人であれ"と諭し、同時に、"聞く、伝える、書く、考える"というコミュニケーションの力を徹底して叩き込みました」（前出・サッカーライター）

堅実なプレーで中盤や守備的なポジションでメキメキと頭角を現すと、1992年に日本代表に選出。そして1993年、あのドーハの悲劇を経験した。ショックでフル出場した試合後の記憶がなく、気がついたら宿泊先のホテルで泣いていたという。現役引退後、指導者に転じた彼が最も重視したのが、今西さんに教え込まれたコミュニケーションだった。

「2012年にサンフレッチェ広島の監督になると、4年間で3回リーグ優勝を果たすなど、圧倒的な成績をおさめました。このときの広島はチームがひとつにまとまっていて、みんな森保さんを心底慕っていました」（前出・Jリーグ関係者）

代表監督に就任後、森保監督のマネジメント力はさらに際立っていった。

「代表活動に参加する間、所属チームからの離脱を余儀なくされるため、ポジションを奪われるリスクもあります。代表に来てくれた選手に感謝を示して、ベンチ外の選手には一人ひとり"使わなかった理由"を説明して次に生かしてもらう。試合の翌早朝、宿泊先から海外の所属チームへと戻る選手を見送ることも森保監督のルーティンで、こうした誠実な姿勢に胸を打たれる選手がほとんどです」（前出・サッカーライター）

サンフレッチェ広島で、森保監督の指揮下で戦った元日本代表の佐藤寿人さん（44才）が振り返る。

「選手とのコミュニケーションを密に図る森保さんのおかげで、選手はのびのびとプレーができるんです。若手選手が『ポイチさん』とニックネームで呼んでも怒られない（笑い）。本当に"気配りの人"で、広島の監督就任1年目の開幕直前、"本来なら全員をベンチ入りメンバーに選びたい"と涙を流した姿が忘れられません。

森保さん自身、現役時代に厳しいポジション争いを経験しているので、選ばれない選手の気持ちが痛いほどわかるのでしょう。ぼくが2016年に12年間在籍した広島から移籍する際に電話で報告したときも、森保さんは電話口で一緒に泣いてくれました」

代表メンバーにも徹底的に寄り添い、チームは着実に一致団結していった。一方で、選手からの影響で森保監督自身にも変化があったようだ。森保監督も「W杯優勝」を公言しているが、佐藤さんは「意外だった」と打ち明ける。

「森保さんは自分から"優勝"を明言する監督ではなかった。いまの選手が本気でW杯の優勝を求めているから、監督としてもその言葉を発信する覚悟を決めたのではないでしょうか。代表チームでの手応えも、優勝という言葉につながっていると思います」

手綱を締めることも忘れない。2024年2月、アジアカップでイランに負けたのち、試合に出場した守田英正（31才）が"チーム批判"したと報じられると、即座に話し合いの場を設けて事態を収拾した。

（後編へ続く）

※女性セブン2026年7月9・16日号