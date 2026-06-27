「スパイ防止法」を喧伝する「いわくつきプロパガンダ映画」を「U-NEXT」など大手配信サイトがここにきて、こぞって配信し始めた裏事情…まさかの「復活」の仕掛人がメディア初告白

スパイ防止法制定の議論が高まるなか配信がスタートした幻の反共映画、その裏側を追う記事後編。

1987年、統一教会や国際勝共連合の後押しで製作されたスパイ防止法のプロパガンダ映画『暗号名 黒猫を追え！』（監督：井上梅次、岩清水昌弘）、一般の劇場公開ではなく公民館などでの自主上映という特殊なスタイルから「封印作品」という噂が流れ、長らくカルト映画として扱われてきた。

2008年のDVD化に続いて、2025年の配信を仕掛けたのは勝共連合の関連組織であり、『黒猫を追え！』の権利元となった「スパイ防止法制定促進国民会議」。取材を申し込んだところ、「映画のことだけならば」という条件つきで実現。実務を担当した同会議の永嶌雅昭監事（67歳）が、解禁の舞台裏を明かす。

【前編を読む】高市首相の悲願「スパイ防止法」を後押しする「幻のプロパガンダ映画」の配信がスタート…39年前の反共映画を解き明かしてわかった「自民党、勝共連合、右派映画人」の知られざる結束

サブスク配信開始の背景

──まず『暗号名 黒猫を追え！』がAmazon Prime VideoやU-NEXT、Apple TVで配信されたきっかけを教えてください。

永嶌：昨年（2025年）7月の参議院選挙で、急にスパイ防止法の存在が浮上してきたのはご存じでしょう。われわれはずっと運動をしてきましたが、それ以外の組織が自主的に取り上げる機会は近年ほとんどなかった。

ところが、ここにきて日本維新の会、国民民主党、参政党が一斉に動き出し、自民党も高市（早苗）政権になってスパイ防止法に本腰を入れてきました。そこで「元祖としても、なにかしなければ」という声が上がり、そういえば『黒猫を追え！』をDVDにしたっきりだということで、ネット配信の話になったんです。

──なるほど、プロパガンダ映画としては当然の利用法ですね。

永嶌：配信って簡単に考えてたんですが、なかなか難しいんですよ。調べてみると映画の配信を請け負ってる仲介業者がありまして、そちらにお願いしました。アイディア・ポーターという会社です。なんのツテもありませんでしたから、インターネットの検索で見つけました。それが去年の8月です。

──そこからの流れは？

永嶌：『黒猫を追え！』をDVDにしたときの画質はSDで古く、やはりHDがいいのではないかと思い、もう一度35ミリのフィルムをハイビジョンでデジタル化することにしました。ところが、それが大変で……IMAGICA、テックス、サンライズプロ、東京光音と複数の業者に打診したんですが、見積もりを取るとものすごい金額が返ってくる。100万とか150万とかね。そのなかで以前DVD化をお願いしたテックスが70万くらいだったので、そちらに決めました。

──70万円と150万円の差は大きいですね。

永嶌：9月の上旬に作業を開始して、1ヶ月近くかかって10月に出来上がったんですが……いただいた映像データの色が悪いんですよ。DVDから10数年経ってますから、フィルムが劣化したせいで全体にグリーンが強くなっていて。ところが修正をお願いすると、IMAGICAだと色を直すだけで200万かかる。これは困ったということで、わたしがパソコンで直したんです。

──えっ、自分で!?

永嶌：はい。CyberLinkの「PowerDirector Ultimate」という動画編集ソフトを使い、コツコツ自分で直しました。高精細になったぶんノイズも目立つようになって、AIの補正も試してみましたがダメでしたね。適当なところにフィルムを置いていたから、保管もよくなかったんでしょう。

──デジタル化したフィルムは原版のネガですか？ それとも上映用のポジ？

永嶌：ポジです。ネガからやると、作業費が倍くらいかかる。そっちのほうが画質は上なんですが、どうにも予算的に難しかった。まだ満足してない部分があるので、色は直そうと思ってますけどね。わたしは20代のころプログラマーをやっていて、パソコンを自作していた世代ですから、そういうのは得意なんです。

──だから映像の色が修正できたのですね。納得しました。

永嶌：そうやってデータを準備したあと、11月15日にAmazon Prime Video、12月23日にU-NEXTで配信が始まりました。U-NEXTのほうが審査に時間がかかるんです。いえ、断られた配信先はありません。そのあたりでもう満足しちゃって。

配信開始後の反響

──いざ『黒猫を追え！』の配信がスタートして、反響は？

永嶌：まだまだですね。サブスクには、ものすごい数の映画がありますから……。トータルの視聴時間によってお金が入ってくるシステムなのですが、われわれの利益は微々たるものです。古い映画ですし、DVDも長く売って1000本の在庫がなくなっちゃいましたから、思ったほどの効果はありませんね。

スパイ防止法の制定はわれわれの悲願で、昨年12月にはシンポジウムを行いました。自民党も野党も動いているから、勝共連合があまり全面に出ず、粛々とやっていきましょうというスタンスです。まだ楽観視はできませんが、さまざまな逆境を乗り越えるかたちで確実に追い風が吹いています。

──おそらく、今回の記事をきっかけに『黒猫を追え！』を鑑賞する人数は増えると思います。そういう意味ではプロパガンダとして成功ですが、個人的にはスパイ防止法への懸念は払拭できておらず、あの映画を見返したうえで即座に制定すべきとは感じませんでした。慎重な議論が必要だと思っています。

永嶌：そこはね、個人の自由でいいのではないでしょうか。もちろん、われわれとしては支持者が増えればという思いがありますが、それより今回の取材によって高鳥さんのお立場が不利になったり、最終的に記事の掲載がボツになるのではないかと心配です。

──たしかにリスクはあると思いますが、ここまで『黒猫を追え！』を追いかけている書き手は自分しかいないので、やるしかないですね。2017年の取材後、永嶌さんにお会いするのは9年ぶりですが、この映画ばかりはスパイ防止法制定促進国民会議の当事者に当たらないとわからない謎が多すぎるので。

永嶌：もともと特殊な映画ですから、いろんな噂が独り歩きしたのでしょうか。最後にお伝えしておきますと、世界の常識として、スパイを取り締まる法律がない先進国はありません。スパイにのみ適応される法律ですが、これを運用する過程で国民生活にまったく影響がないとは申しません。しかしこの法律には国家と国民の安全を守るという大きな目的がありますので、そのリスクを天秤にかけて考えていただきたいと思います。

──そこも討議すべき部分ですね。ありがとうございました。

スパイ防止法の行方

『別冊映画秘宝 謎の映画』の取材から9年、あの経験がなければ今回の記事は実現しなかっただろう。4年前の安倍晋三元首相銃撃事件以降、あらゆる状況が激変を続けているが、永嶌氏が語ったようにスパイ防止法法をめぐる評価は二分しており、今後も議論が深まることを期待したい。

なお、公安警察を主人公にした『暗号名 黒猫を追え！』だが、翌88年公開の映画『またまたあぶない刑事』はスパイ防止法がモデルの国家機密法を扱っており、同じ刑事ものとして見比べも一興だ。こちらはスパイ防止法への反対を貫き、両作ともエンタメ志向ながら立ち位置はまったく異なる。

また、同じく88年スタートの『はぐれ刑事純情派』第5話「記憶を消された女」は、北朝鮮をモデルにした工作員組織との攻防を描いており、『黒猫を追え！』同様に戸籍乗っ取りの“背乗り”が扱われ、爆破や銃撃戦も盛り込んだハードボイルド編となった。散発的ながら、スパイ防止法をめぐる状況が映画やドラマに影響を与えていたことがよくわかる。

スパイ防止法が制定されるかどうか、2026年6月の現時点では不明だが、今後もポリティカルなフィクションが同法の是非を問う機会が出てくるだろう。主語を大きくするならば、日本における社会派作品の復権を願いたい。

【前編を読む】高市首相の悲願「スパイ防止法」を後押しする「幻のプロパガンダ映画」の配信がスタート…39年前の反共映画を解き明かしてわかった「自民党、勝共連合、右派映画人」の知られざる結束