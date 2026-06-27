この政府はロシアへの宣戦布告を望んでいるのか…自動車産業不振のドイツがすがる「兵器製造ビジネス」への転換

自動車部品メーカーが兵器製造へ

やっぱり噂は本当だった。ドイツでは車が売れず、どこの自動車メーカーも困窮。一方、政府は盛んにロシアの脅威を煽っている。だから、これまで自動車を作っていた工場が武器の製造に切り替わるだろうという噂が、昨年からあった。それが本当に始まっている。

これまで長年、世界有数の自動車部品メーカーであったピエールブルクという会社が、ドイツの軍需産業の雄「ラインメタル社」の傘下で、砲弾に使われる金属胴（砲弾の胴体部分）の製造に舵を切ったという。

1889年創業のラインメタル社は、「防衛」と「自動車」の2大部門で発展してきた。第二次世界大戦後、軍備が禁じられていたドイツだが、1956年、軍隊の再編に伴い、武器製造も解禁。以来、同社は静かに発展を続けた。

今や戦車の大砲（120mm滑空砲）では比類なき技術を誇り、ドイツの有名な戦車「レオパルト2」（クラウス＝マッファイ・ヴェクマン社の製品）や米国の主力戦車「M1エイブラムス」にも同社の製品が使われている。さらに今後、英国の戦車にも導入されるというから、すでに西側の戦車の射撃システムにおける標準仕様と言っても過言ではない。

一方、前述のピエールブルク社は、主に自動車の排ガス制御や熱管理、エレクトロニクスの技術に特化したメーカー。ラインメタル社の自動車部門において重要な位置を占めていただけでなく、例えばフォルクスワーゲン社にとっても主要なサプライヤーだった。

ところが、冒頭に書いた通り、ドイツの自動車産業は斜陽。そこでラインメタル社は自動車部門を整理し、防衛一本に絞った。それに伴い、ピエールブルク社の製品が、砲弾に切り替わったわけだ。

ラインメタル社の株化は10倍に跳ね上がった

「自動車から武器へ」の流れが加速している背景には、ドイツ政府の方針転換がある。2022年、ロシアがウクライナに侵攻した直後、当時のオラフ・ショルツ首相率いる政権は国防の重要性を強調し、憲法を改正して1000億ユーロの国債を発行した。それにより、防衛産業興隆の火蓋が切られた。

翌23年、ラインメタル社はウクライナで兵器の修理工場を立ち上げ、スペインの防衛大手「エクスパル」社も買収した。エクスパル社は、弾薬の金属ケースから火薬や信管まで一貫して生産する技術を持っている。

また、国内外の工場での生産も拡張。特に力が入ったのがハンガリー政府とのプロジェクトで、今や同社のハンガリー工場は、新型戦車、弾薬、および電子部品など最先端の兵器製造の一大拠点となっている。

さらに2025年、新しく政権に就いたフリードリヒ・メルツ首相が、健全財政を誓いつつ、ショルツ氏も顔負けのドイツ史上最高額の借金を実現。これにより、ドイツの今年の国防予算は前年比32％増、830億ユーロに膨らんだ。

現在、ラインメタル社の砲弾製造能力は、ウクライナ戦争前の年間7万発から、その15倍の110万発に達し、通常弾薬の生産ではすでにアメリカを抜いたとのこと。その間、ラインメタル社の株価は10倍以上に跳ね上がった。ほとんど “バブル”である。

自動車不況の救済になった皮肉

ボリス・ピストリウス防衛相の目下の目標は、2039年までに「欧州最強の軍隊」を作ることで、メルツ首相いわく、「ドイツを欧州最大の軍事大国」にする。そして、その目標を達成しやすくするためか、政府は、すぐにもロシア軍が攻めてくると言わんばかりに盛んに国民の恐怖を煽っている。この延長線上には徴兵制の復活があるだろう。

ピエールブルク社に話を戻すと、ついこの間まで自動車産業の不況に喘いでいた同社は、軍需のおかげで350人の雇用を救済した形だ。ただ、同工場の立地はベルリンの下町とも言えるヴェディング地区で、付近に公園やプールなどもある。そのため地元では、昔ながらの労働者街で武器の部品が製造されるという事実に対し、戸惑いと反発が強まっているという。有事の時に攻撃目標になるのではと、不安に怯える住民もいるらしい。工場側は、「火薬など爆発物は扱わない」と確約しているが、すでに約30のグループからなる「武器生産に反対するベルリン同盟」が組織され、抗議活動が始まっている。

実はドイツは、米、仏、露に次ぐ世界第4位の武器の輸出国だ（2021〜25年）。ただ、当然のことながら軍需産業は日陰の存在で、憲法によって厳格に縛られている。例えば、武器の製造や輸送や取引には政府の許可が必要で、また、紛争地域はもちろん、非NATO諸国への輸出も原則禁止されている（もちろん多くの抜け道があることは公然の秘密だが）。

ところが、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに、当時のショルツ政権がそれをひっくり返し、ウクライナという、紛争中で、非NATO国への武器の支援もやむなしとした。ただ、ショルツ氏が認めたのは、主に防衛用の武器で、攻撃用のものは拒否し続けた。ところが、その後を継いだメルツ氏はそれさえ覆し、巡航ミサイルなど、ロシアの領域に深く入り込む攻撃用の武器の供与も辞さない構えだ（まだ公式には認められていない）。

ロシアに宣戦布告したようなもの

いずれにせよ、現在、ドイツの防衛産業は膨大な国家予算を吸い上げつつ、破格の利益を上げ、不況のドイツ経済の牽引役を引き受けさせられつつある。それどころか、ドイツ政府は今後、ウクライナと組んで、ドローンを共同開発する計画まで打ち上げている。

「実戦経験のあるウクライナに、今度はドイツが学ぶ番」と国防相。これではまるでロシアに宣戦布告をしたようなものだ！ このような言動が、今後、ドイツにどんな災厄を及ぼす結果となるか、彼らが気づいていないとは思えない。

ただ、この無謀に対して、主な政治家からも主要メディアからも、なぜか、明確な異議が出ない。警告しているのはAfD（ドイツのための選択肢）とBSW（サラ・ヴァーゲンクネヒト同盟）だが、どちらの声も無視されたままだ。

そういえば、最近、ウクライナ戦争が収束しそうな気配になったとき、ラインメタル社の株価は瞬時で急降下した。世界が平和になると、防衛産業に影が刺す。誰もが頭ではわかっているそれが、ここまで明確に数字に表れたのは、はっきり言って衝撃的だった。

投資家が望んでいるのは、株価の下落ではなく上昇、要するに戦争か？ それも、なるべく遠くで、長く続く戦争？ これほどわかりやすい話はない。

ラインメタル社の今年の売上高は140億ユーロを下らないだろうと見られている。現在3万人の従業員も、今後数年で7万人に増やすという。そして、政府が国防に重点を置いている限り、同社は国家の安全保障に鋭意貢献している優良ハイテク企業だ。現在の膨大な利益とて、国防のための弛まぬ努力がもたらした幸運な結果に過ぎない…。

しかし、軍需産業の隆盛は、本当に国民の富と幸せにつながるのか？ 「気がついたら戦争に巻き込まれていた」では遅すぎる！

今、ドイツでは、多くのことが国民の意思とは違った方向に進んでいると感じる。その自分の感性に、私は自信を持っている。

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