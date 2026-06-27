イタリア人も「日本のピザ」を認めざるをえない…世界最高レベルに進化を遂げた”意外なきっかけ”

「ピザ」と聞けば、誰もが本場・イタリアをはじめ、アメリカなどの国々を思い浮かべることだろう。ところが、いつの間にか日本がそれらと肩を並べるほどの“ピザ大国”に発展していることをご存じだろうか。

日本が牽引するピザにまつわる新たなムーブメントとは――。国内外の最高峰のピザ店や食トレンドに関する執筆・取材を数多く手がける、フードジャーナリストの仲山今日子氏が解説する。

イタリア以外なら「日本とアメリカが一番美味しい」

今年3月、世界的なピザのアワード「50トップピザ」のアジア太平洋版が東京のイタリア⽂化会館で開催された。この地域版は2022年にタイ・バンコクで初開催され、翌2023年からは毎年東京での開催となっている。

その中でも、日本の活躍は飛び抜けている。No.1に輝いているのは2023年以来いずれも東京の店だ。2023〜2025年はマンダリン オリエンタル 東京内にある「ピッツァバー on 38th」、今年は「ピッツェリア ダ ペッペ ナポリ スタ カ」となっている。さらに、国別ではトップ50のうち11軒が日本の店で最も多く、オーストラリアが9店舗、中国が6店舗となっている。

日本とピザの関係性は深い。このアワードの主催者であるアルベルト・サペレ氏は、「イタリア国外だと、日本とアメリカが一番美味しいピザが食べられる国」だと太鼓判を押す。

もともとはイタリアの郷土食でもあったピザは、世界に広まり、アメリカでもニューヨーク風やシカゴ風など、地域に応じてさまざまなスタイルがある。本場イタリアでは、ナポリ風、ローマ風のみならず、同じイタリアであっても、50キロも離れれば違う種類のピザが食べられている場合もあるなど、地域によって生地の作り方や焼き方などが異なってくる。

先のサペレ氏も「2000年頃まで、世界中でナポリ風のピザが食べられるのは、世界でもナポリと日本だけだった」と振り返る。

1994年の「ナポリサミット」きっかけに…

1985年のプラザ合意から始まったバブル経済と、1990年のワールドカップイタリア開催などで、当時日本では“イタメシ”として、イタリア料理が大人気に。日本にはすでに宅配ピザや「シェーキーズ」のようなアメリカンスタイルのピザはあった。しかし、「ナポリピザが日本に広く普及するようになったきっかけは、1994年に行われたナポリサミットが大きく影響している」とサペレ氏は考える。

当時、サミットに参加したアメリカのビル・クリントン大統領が、ボディーガードが付いていない時間を見計らって、こっそり当時の名店「ディ・マッテオ」を訪問してピザを買い、歩きながら食べていた様子がメディアで紹介され「大統領が食べるピザ」として世界で有名に。これを機にナポリピザの知名度が爆発的に上がった。

「生地と具材、窯と向き合うピザという職人仕事が日本人の職人気質とあったのだろう、これをきっかけに、本格的なピザを学びたいと、日本から多くの若者がイタリアを訪れるようになった」と、サペレ氏は振り返る。

1995年に本格的なナポリスタイルのピザ店、サルヴァトーレ・クオモ氏の「サルヴァトーレ」や、柿沼進氏による「Savoy」（現「聖林館」）が中目黒にオープンするなど、この時期から「本格的なナポリピザ」が日本で大ブームを巻き起こす。

とはいえ、サペレ氏によると、実は本場イタリアのピザ職人は、どんな優れた腕前を持っていたとしても、レストランで働くシェフよりも立場が低かったのだという。

「ナポリ風トーキョー・スタイル」の確立

イタリアの自治体と協働し、食のイベントのプロデューサーとして活躍していたサペレ氏が、多くの人を魅了するピザの力を実感するようになったきっかけは2007年のこと。故郷カンパーニア地方の文化を発信するため、イタリアのトップシェフを招いてのイベントを行った時の出来事だ。

現代イタリア料理の父とも呼ばれるグアルティエーロ・マルケージ氏や、今や世界No.1シェフとしても知られるマッシモ ・ボットゥーラ氏などのトップシェフに混じり、ピザ職人のエンツォ・コッチャ氏が登壇、会場の注目をさらった。酵母の働きや小麦粉のタンパク質の割合を追求、長時間発酵により消化の良い軽い生地を生み出すなど、その科学的なアプローチに、サペレ氏は衝撃を受け、「ピザの新しい時代がやってくる」と予感したそうだ。

そして2017年、ナポリ風のピザ作りがユネスコの無形文化遺産に登録された年に、遂にイタリアのトップピッツェリア50店を選ぶ「50トップピザ」をスタートしたのが、このランキングの始まりだ。さらに2022年からは、日本を含むアジア太平洋版をはじめとする地方版を創設、そのランキングの上位からさらに世界のトップ100店を選ぶという現在の形式となった。

5回目を迎えた今年のアジア・太平洋版だが、新たなムーブメントとしてサペレ氏は「過去2年間、私たちは新たなスタイルのピザである『ナポリ風トーキョー・スタイル』に注目してきました。このスタイルは日本を超えて拡大し、他の地域でも人気を集めつつあります」と語る。

そんな「トーキョー・スタイル」を牽引するのが、このランキングで2023年から2025年まで、アジア太平洋でNo.1、昨年は世界でもNo.2に輝いた「ピッツァバー on 38th」のダニエレ・カーソン氏が打ち出した「おまかせピザ」というコンセプトだ。

つづく【後編記事】『「まるで高級寿司のようなピザ？」日本で生まれた《おまかせピザ》が世界的評価を受ける理由』では日本発のムーブメント「おまかせピザ」の世界への広がりについて紹介していく。

【つづきを読む】「まるで高級寿司のようなピザ？」日本で生まれた《おまかせピザ》が世界的評価を受ける理由