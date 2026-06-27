バービーが振り返る大学生時代「ご飯3合炊いて炊飯器に生卵を直接落として一気食いをした日」のこと

フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「本音の置き場所」（毎月27日更新）。エッジの効いたファッションやメイクでテレビやイベントに登場することが多く、周りの目を気にすることなく「自分らしさ全開」な生き方をしているイメージのバービーさん。ですが、生きづらさを感じるほど、自身のコンプレックスに悩んでいた時代もあるといいます。今回は、そんな時代を振り返り、今思うことをお伝えします。

とにかく痩せたかった

「バービーさんって昔から自分のこと好きそうですよね」

そう言われることがある。でも、たぶん違う。

今でこそ、自らバカンスでの水着姿をインスタグラムにアップするような私だけれど、人並みに自分の外見が嫌で仕方なかった時代がちゃんとある。

初めてダイエットをしたのは中学生の頃だし、少なくとも大学生だった私は、自分の身体を好きになるどころか、ずっと敵だと思っていた。

とにかく痩せたかった。痩せていなければいけないと思っていた。

その気持ちは、マックもミスドもないド田舎を出て東京のマンモス校に進学した頃にピークを迎えていたと思う。

無意識に封印していたかもしれないが、若い頃のダイエットを思い出そうとしたときに脳内をよぎる映像がある。

深夜に3合のご飯を……

深夜0時過ぎ、一人暮らしの部屋で、3合炊きの炊飯器いっぱいに実家から送られてきた米を炊く。

炊飯器に直接生卵を落として醤油をかけて食べる。

立ったまま食べる。

最後は苦しくなりながら塩だけで食べる。

痩せたい。そう思いながらどうすることもできずに、ただ、ひたすら口に押し込む。

食べてしまったあと、強い自己嫌悪に襲われる。吐けない自分が情けなかった。今思えばかなり狂気じみている。

でも当時の私は、「食べること」が「悪」で、「痩せること」が「正義」だと本気で信じていた。それができない自分を責める。そして、また食べる。その繰り返しだった。

「みんなと同じ」ファッション

体型だけじゃない。大学生の頃、私の周りには正解のファッションもあった。

白Tシャツにブーツカットデニム、巻き髪。みんな同じような格好をしていた。いわゆる「えびちゃん」「もえちゃん」だ。

地元では父や母の若い頃の服を引っ張り出してきて自由に古着を楽しんでいた。モードっぽい服も好きだった。雑誌の「ELLE」や「SPUR」を眺めている方が性に合っていたし、「Zipper」のポップで自由な空気感にも惹かれていた。

でも気づけば、見様見真似で“正解”を揃えていた。

スーパーの2階にある服売り場で白いTシャツを買う。読む雑誌は、いつの間にか「CanCam」に変わっていた。

その時代が決めた「こういう女の子が素敵」という正解に、必死に自分を寄せていたのだと思う。女子大生という世界はなかなか残酷なものだ。「このテンプレからあぶれた女子大生は、恋愛市場でも人間関係でもどこか雑に扱ってOK」みたいな空気を感じていた。

サークル勧誘で洗礼を浴び、新歓コンパで絶望して、授業の入っていない時間に誰と過ごすかでもまた序列を感じる。地方から東京に出てきた私は、そこで初めて容姿によるヒエラルキーにぶち当たった。

サークルでも部活でも、かわいい子の周りには自然と人が集まっていた。男子たちは最初からタメ口で、和気あいあいと距離を縮めていくのに、なぜか私にだけは敬語だった。新歓コンパのような飲み会でも、かわいい子が一人になることはない。

大学生活のあらゆる場面で、「見た目」が確実に価値として存在していた。

当時は、自分でファッションも選んでいるつもりだった。でも今振り返ると違う。あれは好きで選んでいたのではない。義務感だった。もっとむき出しな表現をするならば、「女子大生」としての生存戦略だった。

「美容クリニックの動画いっぱい上げてるくせに、ルッキズム語るな」

先日、テレビで「ルッキズム」について話す機会があった。「ルッキズム」だなんて、一部のWEBメディアなどでしか扱わないようなテーマだと思っていたのに、地上波しかもゴールデンタイムで扱われる時代になったのだ。言葉や考えが浸透することで、救われる人がいるのなら素晴らしいことだ。

放送が終わったあと、SNSでこんなコメントを見つけた。

「美容クリニックの動画いっぱい上げてるくせに、ルッキズム語るな」

なるほど、と思った。たしかに私は美容クリニックにも通う。美容医療も受ける。その行動がルッキズムを肯定しているように見えるというのは人それぞれの捉え方なのだなと思う。

ちなみに私が受けている施術の多くは、ニキビ跡のクレーター治療だ。若い頃にできたニキビ跡を、できることならなかった頃の肌に戻したい。

これは「ルッキズム」ではなく、「コンプレックスと向き合う」ことだと思っていた。

でも、私が動画にすることでクレーターは治療するべきものというふうに捉える人もいるということだ。発信する者として、意図が100%伝わるとは限らないので、気をつけなければいけないところだと思った。

だが、そうではない人にとって、なりたい自分になることは自由だと思っている。

というか、ルッキズムとは「美しくなりたい」という気持ちを否定するものではなくて、外見で人を差別したり攻撃したりすることではないのか。

そんな風に考え始めて、先日、中村仁美さんとテニスの試合をしたときのことを思い出した。

◇後編【バービーがテニスの試合に出場して学生時代と今の「痩せたい」の「大きな違い」に気づいた話】では、学生時代ほとんどの時間をテニスに捧げたバービーさんが、中村仁美さんに誘われてテニスの試合に久しぶりに出場して、強く思ったことをお伝えします。

【後編】バービーがテニスの試合に出場して学生時代と今の「痩せたい」の「大きな違い」に気づいた話