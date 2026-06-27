新型アウディA6シリーズが日本発売

アウディジャパンは6月25日、Eセグメントのプレミアムセダン『アウディA6』およびワゴンモデルの『アウディA6アバント』の新型モデルを発売した。

【画像】新型アウディA6と欧州で発表された新型A6オールロード 全14枚

第6世代となる新型A6は、歴代モデル伝統のフォーマルな品格に加え、4ドアクーペのようなエモーショナルな要素を融合させたデザインを特徴としている。



新型アウディA6 / A6アバントを発売。 アウディ

また、全車に最新のマイルドハイブリッド『MHEVプラス』を搭載するほか、『デジタルマトリクスLEDヘッドライト』や『MMIパッセンジャーディスプレイ』などの先進装備を備え、このセグメントにおける卓越した価値を提供している。

価格は『A6』が885万円から898万円、『A6アバント』が927万円から940万円となっている。

内燃機関モデル史上最高の空力性能

新型『アウディA6』のエクステリアは、ロングノーズとロングホイールベースによる伸びやかなプロポーションによる、独自のプレステージ感が大きな特徴となっている。

フロントエンドは、低くワイドに構えた大型シングルフレームグリルとスリムなヘッドライトが配置され、精悍な表情がつくり出される。



新型アウディA6 アウディ

また、美しさに内包された洗練されたエアフローコンセプトにともない、フロントのエアカーテンやアンダーボディのパネルをはじめとする徹底した空力最適化が施されている。

これらにより、空気抵抗係数（Cd値）はセダンが0.23、アバントが0.25を達成しており、アウディの内燃機関モデル史上最も優れた数値を記録している。

最新デザインを体現したインテリア

インテリアは、乗員のニーズを第一に考えたヒューマンセントリックなデザイン思想に基づき、アウディの最新デザインフィロソフィーが体現されたものとなっている。

左右ドアとインパネをつなぐソフトラップデザインのコックピットには、11.9インチの『バーチャルコックピット』と14.5インチの『MMIタッチディスプレイ』に加えて、助手席用に10.9インチの『MMIパッセンジャーディスプレイ』を全車に標準装備し、デジタルステージとしての機能が強化された。



新型アウディA6 アウディ

また、広い後席ヘッドルームを確保、デザイン性と快適性を高次元で両立させている。

オプションとして『アンビエントライティングプロ』、『ダイナミックインタラクションライト』、『フロントヘッドレストスピーカー』を含む『MMIエクスペリエンスプロパッケージ』を追加することで、視覚的なドライバーサポートと臨場感あふれるサウンド体験と上質な室内空間を創出することも可能となっている。

『アウディ・エクスクルーシブ』も利用可能

加えて新型A6では、『S』モデルや『RS』モデルで提供されていたパーソナライゼーション・プログラム『アウディ・エクスクルーシブ』も利用可能で、インテリアオプションから『バイカルブルー』、『ネオジムゴールド』、『ジンジャーホワイト』などの新しいカラーもラインアップされている。

さらに、『エクスクルーシブインテリアエレメンツ』、『エクスクルーシブレザーステアリングブラック』『エクスクルーシブレザーシート』も選択可能な上、カスタマイズオプションも充実している。

そのほか、ポリマー分散型液晶技術によりガラスの透明度を瞬時に変更できる『スマートパノラマガラスルーフ』は、A6では6分割、A6アバントでは9分割で個別に制御することが可能となっている。

MHEVプラスと俊敏なシャシー

新型『アウディA6』のパワートレインには、2.0L直列4気筒ガソリンターボ（272ps）の『200kW TFSI』と、2.0L直列4気筒ディーゼルターボ（204ps）の『150kW TDI』が用意される。

いずれも『7速Sトロニック』トランスミッションと『クワトロ』四輪駆動システム、そして48Vマイルドハイブリッドの『MHEVプラス』が組み合わされる。



新型アウディA6 アウディ

『MHEVプラス』は、発進や追い越し時には最大14psの電力アシストと23.5kg-mの追加トルクが上乗せされ、減速時には最大25kWの回生エネルギーが得られるほか、低速時には部分的電動走行が可能にして、燃費向上とCO2排出量の低減が図られた。

シャシー・セッティングは先代モデルよりも硬めに設計され、ステアリングレスポンスの向上と正確なハンドリングを実現した。

先進的機能の進化

新型『アウディA6』では、ライティングテクノロジーも進化、最新のマイクロLEDテクノロジーを採用した『デジタルマトリクスLEDヘッドライト』と『デジタルOLEDリアライト』を標準装備する。

ヘッドライトには48個LEDセグメント、OLEDリアライトには左右それぞれ198個のセグメントを備え、高度なパーソナライゼーションが可能となっている。



新型アウディA6 アウディ

MMIを通じて8通りのライティングパターンから選択が可能なほか、カミングホームおよびリービングホーム時のアニメーションは3パターンから選択したアニメーションが車両前方に投影される。

運転支援システムも大幅に進化し、『アダプティブクルーズアシストプラス』には、新たに高速道路における車線変更アシストが追加された。

これは、ウインカー操作により車両周囲の状況を判断し、可能な場合はハンドリング操作をアシストするものである。

また、駐車支援機能の『パークアシストプロ』には、狭い道で後退が必要な場合、車両が通ったルートを最大50mまで正確に戻る操作を自動で行う『リバースアシスト』や、過去の駐車操作を最大200mまで記憶して自動駐車を行う『メモリー機能』、縁石などの低い障害物へのホイール接触を防止する『カーブストーンアシスト』などの最新の機能が搭載された。

そのほかには、走行状況や学習したドライバーの好みに基づき、最適な走行モードが自動選択される『アウディドライブセレクト・アシスタント』も標準装備となっている。