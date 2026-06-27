関西から東京に行く際、どの公共交通機関を使えばいいのか、私のみならず、迷う方も多いと思います。特に、新幹線の駅や空港から離れている東京ビッグサイトなら、なおさらです。ビッグサイトでの展示会への出展にあたり、どの公共交通機関が便利なのか、改めて調査しました。



【写真】結論→これで行きます！！

新幹線、飛行機あなたならどっち？

私は6月中旬の平日に行われた「クリエイターEXPO」に出展するために、午前10時前にビッグサイトに向かう必要がありました。個人出展なので、20分程度の時間があれば、準備はできるという計算です。



東京の宿泊費はなかなか下がらないため、コスト面から当日にビッグサイト入りすることに。そこで、神戸の自宅からビッグサイトへは新幹線、飛行機の二択に絞られました。東海道新幹線ですと、新大阪駅6時15分発「のぞみ232号」東京行きが使えます。品川駅から横須賀線で新橋へ。新橋駅からゆりかもめに乗車し、東京ビッグサイト駅には9時24分に到着します。東京駅から山手線経由だと4分後の28分着です。



一方、飛行機は神戸空港7時10分発スカイマーク100便が使えます。7時05分発のANA412便もありますが、スカイマーク100便の運賃は8000円台だったので、スカイマーク便を選択。スカイマーク100便は羽田空港着8時30分です。



羽田空港からビッグサイトへはリムジンバスが便利。羽田空港第一ターミナル発8時50分便なら、ビッグサイト着は9時22分。次便ならビッグサイト着は9時43分着です。リムジンバスの運賃は1000円です。



東海道新幹線ですと、品川駅地下ホーム（横須賀線）から高架ホーム（ゆりかもめ）への移動が面倒に感じました。今回は、羽田空港からリムジンバスで直行できる飛行機・スカイマークを選択することにしました。



神戸空港から3時間20分でビッグサイトに到着

スカイマーク100便は7時10分発、神戸空港の到着は6時40分でした。発車時刻30分前でしたが、余裕をもって手荷物検査場を通過しました。羽田空港の到着は8時35分。機内預けの荷物をピックアップする時間を考慮すると、「羽田発8時50分のリムジンバスは厳しいだろうなあ」と半ばあきらめていました。



すると、羽田空港第一ターミナル1階・6番バス乗り場にお台場方面行きのリムジンバスが止まっているではありませんか。何とか乗車し、東京ビッグサイト停留所に9時20分頃に着きました。停留所はビッグサイト敷地内にあり、展示場内までは徒歩5分ほど。とてもスムーズな移動で、大変助かりました。



個人的には、神戸から東京ビッグサイトへは、飛行機+リムジンバスの一択です。



（まいどなニュース特約・新田 浩之）