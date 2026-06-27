「新型エルグランド“カスタムカー”」まもなく発売！

2026年夏に登場予定の新型車で、特に注目を集めているのが日産「エルグランド」です。

走行性能や快適性が大きく進化しており、日産のフラッグシップミニバンとして申し分のない一台になると目されています。

【画像】超カッコいい！ これが「新型エルグランド“カスタムカー”」です！（30枚以上）

通常モデルとともにカスタムモデルもラインナップされる予定で、中でも人気になりそうなのがスタイリッシュな「エルグランドAUTECH（オーテック）」です。

どのようなミニバンなのでしょうか。

新型エルグランドは、「大切な人たちとの遠出を楽しめる、プレミアムグランドツーリングミニバン」をコンセプトに掲げており、使い勝手や乗り心地はもちろん、走りの面でも大きく進化しているのが特徴です。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1895mm×全高1965mmと現行モデルよりも拡大。特に全幅は45mmアップしており、より存在感のあるスタイリングとなっています。

エクステリアには、日産の新しいデザイン言語「タイムレスジャパニーズフューチャリズム」を採用。「組子」をモチーフとしたフロントグリルや日本庭園から着想を得たサイドパネルなど、全体的に和の雰囲気が散りばめられています。

ボディカラーは「FUJI DAWN -フジドーン-」と「至極 -シゴク-」のツートーンカラーを用意。フジドーンは富士の黎明の一瞬を切り取った自然美を表現、シゴクは日本で古来より高貴さや格式の高さを象徴する色から着想したといい、洗練された落ち着きのある雰囲気のカラーリングです。

プライベートラウンジのような空間を目指したというインテリアは、室内空間の広さはもちろん、アイポイントを高くして視界を広く取るなど、運転のしやすさも重視しています。他にも、14.3インチの大画面統合型インターフェースディスプレーを搭載するなど、先進性も魅力です。

パワーユニットは第3世代e-POWERを採用。さらに進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」やインテリジェントダイナミックサスペンションを備えることで、力強く快適な走りを実現しました。

そして、エルグランド オーテックは、日産モータースポーツ＆カスタマイズが手掛ける新たなカスタムモデルです。

エクステリアには、オーテックブランド発祥の地である湘南・茅ヶ崎の海にインスパイアされたデザインのパーツを装備し、スタイリッシュかつスポーティなスタイルにカスタムが施されています。

専用パーツとして、ち密なドットが煌めくフロントグリルや、フロント・サイド・リアプロテクター、バンパーフィニッシャーに加え、フロントプロテクターにはシリーズ初となるビルトイン型シグネチャーLEDなどを装着。ホイールはスポークタイプの専用18インチアルミモデルに変更され、フロントとリアには「AUTECH」エンブレムも備わります。

インテリアは「AUTECH」の刺繍入りの専用レザーシートを装備。ブラック仕様のドアトリムやインストゥルメントパネル、さらにステアリングもエルグランド オーテック専用パーツへと変更されます。

価格などはまだ発表されていませんが、ベースの新型エルグランドが689万7000円からになる予定とあって、エルグランド オーテックは800万円以上になるのではないかと予想されます。

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ベースモデルの進化だけでも十分に魅力的ですが、そこに特別な個性を加えたエルグランド オーテックは、まさに大人のための最上級ミニバンといえます。

こだわりを持つミニバンユーザーにとって、魅力的な選択肢となりそうです。