◇プロ野球 パ・リーグ 西武4×-3日本ハム(26日、ベルーナドーム)

西武は3-3の同点で迎えた9回、カナリオ選手のサヨナラホームランで逆転勝利。試合後、“人生初”となったこの一発を振り返りました。

西武は2点ビハインドの7回、2アウトからカナリオ選手のヒットなどで満塁のチャンスを作ると、ネビン選手の2点タイムリーで同点に追いつきます。そして同点のまま迎えた9回、先頭のカナリオ選手にサヨナラホームランが飛び出し、試合を決めました。

試合後、カナリオ選手は「私の人生においてサヨナラホームランというのは今日が初めてだったので、本当に嬉しいです」と喜びを爆発。打った瞬間の感触については「いい角度でライナーが行ったので、ホームランになると思いました。もちろん、ホームランになるということを願って(ダイヤモンドを)回っていました」と振り返りました。

そして7回の同点劇について問われると、カナリオ選手が真っ先に称えたのが長谷川信哉選手でした。

長谷川選手は7回の第4打席で2度自打球を受けるとその場にうずくまり、トレーナーが駆け寄る事態に。それでも打席に立ち続けると、9球粘ってフォアボールを選び満塁のチャンスを演出しました。カナリオ選手は「まず一番大きかったのは、長谷川選手が2回も自打球を当てて、それでも粘って粘ってフォアボールで出てくれたこと、それが一番の同点に追いつく要素となったと思います」と、執念でチャンスを繋いだ仲間をたたえました。

最後は「もちろん野球はすべてが上手くいくわけでもないし、負けることもあります。でもこうやって勝てたこと、それは本当に嬉しいと思います。その価値は、ファンのみなさんの応援があったからこそ勝つことができたと思います。そしてこの調子でどんどん勝ち続けていきたいと思いますので、それには皆さんの応援が必要なので。本当にありがとうございます」と語り、ファンへの感謝とともに今後の活躍を誓いました。