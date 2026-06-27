いしだ壱成「かわいいかわいい、妹のすみれが観にきてくれました」 舞台裏で“仲良し”2ショット披露「兄妹2SHOT写真素敵です」
俳優のいしだ壱成（51）が26日、自身のインスタグラムを更新。自身が出演する舞台に妹でタレントのすみれ（35）が訪れたことを報告し、舞台裏での“仲良し”兄妹ショットを披露した。
【写真】「素敵です」舞台裏で“仲良し”2ショットを披露したいしだ壱成＆すみれ
いしだは「舞台『死が二人をわかつまで』二日目無事に終わりましたー!!今日は嬉しいことに、かわいいかわいい、妹のすみれが観にきてくれました」とのコメントとともに、美ウエストあらわなミニ丈のトップスにデニムパンツを着こなしたすみれと笑顔でポーズをする2ショットや、鈴木砂羽（53）ら共演者との写真を披露した。
この投稿にファンからは「兄妹2SHOT写真素敵です」「キラキラ素敵な兄妹の写真 本当に素敵なご家族 カンゲキです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「素敵です」舞台裏で“仲良し”2ショットを披露したいしだ壱成＆すみれ
いしだは「舞台『死が二人をわかつまで』二日目無事に終わりましたー!!今日は嬉しいことに、かわいいかわいい、妹のすみれが観にきてくれました」とのコメントとともに、美ウエストあらわなミニ丈のトップスにデニムパンツを着こなしたすみれと笑顔でポーズをする2ショットや、鈴木砂羽（53）ら共演者との写真を披露した。
この投稿にファンからは「兄妹2SHOT写真素敵です」「キラキラ素敵な兄妹の写真 本当に素敵なご家族 カンゲキです」などのコメントが寄せられている。